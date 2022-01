Mitsubishi kondigt nieuwe ASX aan

27 januari 2022 | In het voorjaar van 2023 introduceert Mitsubishi in Europa de nieuwe ASX. De nieuwe Mitsubishi ASX is voorzien van de nieuwste technologie en aandrijflijnen, inclusief een hybride (HEV) en Plug-in Hybride (PHEV). Daarmee is de nieuwe ASX de derde Plug-in Hybride van Mitsubishi, na de Outlander PHEV en Eclipse Cross PHEV.

In het voorjaar van 2023 introduceert Mitsubishi Motors Europe de nieuwe generatie ASX. De eerste ASX was een van de eerste modellen in het nog altijd groeiende compacte SUV-segment. De ASX is een van de meest succesvolle Mitsubishi modellen van de afgelopen jaren. Sinds zijn introductie in 2010 zijn bijna 380.000 exemplaren verkocht.

De nieuwe generatie Mitsubishi ASX gaat volop de strijd aan in het compacte SUV-segment en biedt een compleet pakket aan uitrustingen, inclusief de nieuwste technologie en een breed aanbod van aandrijflijnen. Daartoe behoren ook een hybride (HEV) en een Plug-in Hybride (PHEV).

De nieuwe ASX wordt gebouwd op het CMF-B-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie. De productie vindt plaats in de Renault-fabriek in Valladolid, Spanje.

Frank Krol, President & CEO van Mitsubishi Motors Europe, stelt: "Mitsubishi Motors heeft een rijke SUV-historie en was met de Outlander PHEV de eerste fabrikant die een Plug-in Hybride SUV aanbood. Inmiddels is daar de Eclipse Cross PHEV bijgekomen. Het SUV-segment blijft maar groeien, zeker in Europa. Nu ook Plug-in Hybrides steeds gangbaarder worden, bouwen we met de nieuwe generatie ASX voort op ons erfgoed. We kijken ernaar uit om onze huidige en toekomstige klanten een zeer aantrekkelijk nieuw model aan te bieden."

Mitsubishi prijst Eclipse Cross PHEV

1 februari 2021

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV vanaf 2021

4 december 2020

Mitsubishi toont Eclipse Cross PHEV

15 oktober 2020

Stapelvoordeel op Mitsubishi Space Star

11 juni 2020