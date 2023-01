Mitsubishi maakt prijzen nieuwe ASX bekend

De basismotor is de 1.0 MPI Turbo, een driecilinder 1.0-liter turbobenzinemotor met 90 pk gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De ASX met deze aandrijflijn heeft een vanafprijs van € 29.290,-.

Voor rijders op zoek naar meer is er een 1.3-liter benzinemotor met directe injectie en turbo in combinatie met Mild Hybrid-technologie. De startmotor/generator is verbonden met een 12-Volt lithium-ion batterij. Het systeem wint energie terug tijdens het afremmen. Naar keuze wordt deze aandrijving geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak (140 pk/ 260 Nm) of een 7DCT automatische versnellingsbak met dubbele koppeling en zeven versnellingen (160 pk/ 270 Nm). De prijzen van de ASX met deze motorisering beginnen bij € 32.590,-.

De nieuwe ASX-generatie is de eerste Mitsubishi in Europa die geleverd wordt met een Full Hybrid-aandrijflijn (HEV). De 1.6-liter motor werkt samen met twee elektromotoren. De wielen worden aangedreven via een automatische multi-mode-transmissie die op meerdere manieren deze motoren kan laten samenwerken voor een gunstig rendement. Prijzen voor de Full Hybrid ASX beginnen bij € 33.490,-.

De topversie is de ASX met een Plug-in Hybrid-aandrijving (PHEV). Het is een 1.6-liter benzinemotor gekoppeld aan twee elektrische motoren en een 10,5 kWh-batterij. De ASX PHEV beschikt over 160 pk en de vanafprijs bedraagt € 38.990,-.

Standaarduitrusting

De ASX komt buiten de PURE-basisuitvoering in drie uitvoeringen: de INTENSE, gevolgd door de INTENSE+ en de meest uitgebreide versie de INSTYLE.

Iedere nieuwe ASX is standaard voorzien van LED-verlichting aan de voor- en achterzijde met lichtsensor, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, achteruitrijcamera met parkeersensoren vóór en achter. Ook airconditioning is standaard, evenals Keyless Operation System, ofwel sleutelloze toegang.

De INTENSE-uitvoering is te herkennen aan zijn matzwarte accenten en aan de 17 inch flex velgen. Dit zijn speciaal ontworpen wieldoppen die optisch nauwelijks van lichtmetaal te onderscheiden zijn. Binnenin de INTENSE-uitvoering zijn de stoelen en achterbank voorzien van zwartgrijze stoffen bekleding. Met het horizontaal geplaatste centrale 7 inch touchscreen kan het infotainmentsysteem bediend worden en achter het stuur bevindt zich een configureerbaar digitaal instrumentenpaneel met een 7 inch scherm.

De INTENSE+-uitvoering kent alles van de INTENSE met de toevoeging van glanzend zwarte exterieur accenten en verchroomde raamlijsten, standaard 18 inch lichtmetalen velgen, zwarte stoelbekleding, een 7 inch digitaal en personaliseerbaar dashboard en een 7 inch touchscreen. Verder heeft de INTENSE+ een elektrische parkeerrem, Dynamic Chassis Control, Blind Spot Warning, Adaptive Cruise Control (met Stop & Go) en Automatic High Beam.

De INSTYLE is de topuitvoering voor de nieuwe ASX. Ten opzichte van de INTENSE+-uitvoering is de INSTYLE extra uitgerust met zwarte accenten, lederen bekleding en houtlook-interieurpanelen plus stoel- en stuurwielverwarming. Achter het stuur bevindt zich het 10 inch Digital Driver Display, terwijl het infotainment bedient kan worden via het staande 9,3 inch centrale touchscreen. Op deze uitvoering zijn het glazen panoramadak, het BOSE Sound System en MI-PILOT eveneens standaard.

Accessoires

ASX-klanten hebben keuze uit een gamma aan accessoires en speciaal ontworpen pakketten. Hiermee kunnen ze hun nieuwe generatie Mitsubishi ASX afstemmen op hun wensen.

Het stylingprogramma omvat side steps, off-road stylingbars, buitenspiegels, verlichte instapbeveiliging, sportpedaal en inductielader. Tot de opties voor comfort en veiligheid behoren modulaire kofferbakbescherming, verlichting onder de carrosserie, spatlappen, kofferbakverdelers en een afscheidingsrek voor de bagageruimte. Bij de opties voor transport en vrije tijd kunnen klanten kiezen voor het trekhaakpakket, een dakkoffer, een fietsendrager achter en een multifunctionele houder voor de hoofdsteun.

Mitsubishi Service Commitment

Net als elke andere in Europa verkochte Mitsubishi wordt de nieuwe generatie ASX geleverd met Mitsubishi Service Commitment. Dit omvat: