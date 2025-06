Mitsubishi vernieuwt ASX voor modeljaar 2026

Voor modeljaar 2026 wordt de bestaande 1.6-liter hybride aandrijflijn vervangen door een nieuwe, efficiëntere 1.8-liter hybride-aandrijflijn. Deze levert 160 pk (118 kW), wat neerkomt op een toename van 15 pk ten opzichte van het huidige model. Het koppel van de benzinemotor neemt met 25% toe, wat zorgt voor vlottere prestaties in het hele toerengebied. De sprint van 0 naar 100 km/u verloopt één seconde sneller dan voorheen. Tegelijkertijd daalt het verbruik met circa 5% en neemt ook de CO2-uitstoot af. Dankzij het grotere accupakket kan de ASX bovendien langer volledig elektrisch rijden.

Naast de nieuwe motor is ook de transmissie aangepast, voor een stillere werking en verbeterde gasrespons en efficiëntie. Ook heeft de schakelpook een vernieuwd design. De Intense-uitvoering is voortaan standaard uitgerust met een automatische handrem met auto hold-functie. De nieuwe hybride aandrijflijn zorgt bovendien voor meer gebruiksgemak, want het maximale trekgewicht stijgt van 750 kg naar 1.000 kg.

De ASX 1.8 HEV van modeljaar 2026 is vanaf augustus leverbaar in vier uitvoeringen: Intense, Intense+, Executive en Instyle. De prijzen beginnen bij € 34.490 all-in rijklaar voor de Intense. De rijkst uitgeruste Instyle heeft een rijklaarprijs vanaf € 41.490. De 1.0 Turbo en de 1.3 Mild-Hybrid motoren blijven ongewijzigd in het aanbod. Zo blijft de Mitsubishi ASX leverbaar vanaf € 29.990.