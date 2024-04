Mitsubishi vernieuwt ASX

Het design van de vernieuwde ASX omvat volledig het kenmerkende Dynamic Shield-familiegezicht van Mitsubishi Motors. Het zijprofiel van de ASX kenmerkt zich door een vloeiend silhouet in combinatie met brede, hoge schouders, wat resulteert in een zelfverzekerde uitstraling die verder wordt benadrukt door de keuze tussen 17- of 18-inch wielen. De nieuw ontworpen Diamond cut Black 18-inch metalen wielen dragen bij aan deze uitstraling. Daarnaast zijn de achterlichten en koplampen volledig LED, wat zorgt voor een opvallend ontwerp en verbeterde zichtbaarheid. De ASX-modelaanduiding en de merknaam Mitsubishi zijn in reliëf op de achterklep aangebracht.

Het uiterlijk van de SUV krijgt een oppepper door diverse glanzend zwarte afwerkingen, vergezeld van helder chroom op modellen zoals Intense+, First Edition en Instyle, zoals is te zien bij de voorste en achterste skidplate, waardoor de stoere uitstraling meer benadrukt wordt.

De nieuwe ASX wordt geleverd met een keuze uit vijf kleuren: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue en Steel Grey. Afhankelijk van de uitvoering zal het dak in het zwart worden geleverd (Onyx Black).

Digitalisering en connectiviteit

Met Google built-in hebben gebruikers directe toegang tot apps en diensten zoals Google Maps, evenals andere apps via Google Play. Bovendien is de Google Assistant geïntegreerd in de nieuwe ASX, waardoor handsfree spraakbediening mogelijk is door "Hey Google" te zeggen of door lang op de spraakknop op het stuurwiel te drukken. De Google Assistant kan worden gebruikt voor navigatie, het afspelen van media, het voeren van telefoongesprekken, het versturen van sms-berichten, het beheren van voertuigfuncties en meer. De integratie van Google zal geleidelijk worden uitgerold over de productlijn van Mitsubishi Motors in Europa in de komende jaren.

De integratie van een volledige reeks online diensten wordt versterkt door de introductie van de My Mitsubishi Motors mobiele app. Deze app biedt informatie en externe diensten in een mobiele app, beschikbaar in de App Store en Google Play.

Het infotainmentsysteem van de ASX beschikt over een 10,4-inch scherm, dat alle benodigde informatie weergeeft. Smartphones kunnen via een ingebouwde draadloze oplader van stroom worden voorzien.

Voor een verbeterde geluid is de ASX uitgerust met een Harman Kardon-audiosysteem. Dit systeem beschikt over 10 luidsprekers en heeft een vermogen van 410 watt.

De digitalisering van het interieur van de ASX wordt versterkt door het 7-inch configureerbare clusterdisplay, terwijl vanaf de First Edition de ASX beschikt over een volledig 10-inch digitaal instrumentenpaneel. Bestuurders kunnen beide naar wens aanpassen en navigatie-instructies bekijken.

De ASX kan continu worden geüpdatet met nieuwe apps en functies via Over the Air (OTA) software-updates.

Actieve veiligheid

Alle uitvoeringen van de ASX zijn standaard voorzien van onder meer: Forward Collision Mitigation-systeem met Pedestrian Protection, Automatic High Beam, Cruise Control met Speed Limiter, Driver Attention Monitor, Intelligent Speed Assistance, Distance Warning, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist en Emergency Lane Keeping Assist, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera.

In de ASX worden deze systemen aangevuld met een reeks nieuwe technologieën om de veiligheid nog verder te verhogen, zoals Around View Monitor, Park Assist, Blind Spot Warning, Occupant Safe Exit Assist en en Rear Cross Traffic Alert.

In de topuitvoeringen met automatische transmissie beschikt de ASX ook over het MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT) systeem, dat Adaptive Cruise Control (ACC) en Lane Centering Assist (LCA) combineert. Met behulp van camera's, radar en een speciale ECU regelt MI-PILOT de acceleratie, remmen en besturing om vermoeidheid bij langeafstandsritten op snelwegen en herhaald stop-and-go verkeer te verminderen.