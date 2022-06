Mitsubishi ASX krijgt hybride-aandrijving

Het motorenaanbod van de volledig nieuwe Mitsubishi ASX begint bij de 1,0-liter turbobenzinemotor. Deze conventionele driecilindermotor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een stapje hoger staat de 1,3-liter viercilinder turbobenzinemotor, voor klanten die trouw willen blijven aan een verbrandingsmotor. Deze motorvariant is naar wens te combineren met een handgeschakelde zesversnellingsbak of zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De nieuwe generatie ASX is het eerste Mitsubishi-model in Europa dat met full hybrid-technologie (HEV) op de markt komt. Deze versie combineert een 1,6-liter benzinemotor met twee elektromotoren en een automatische multi-mode transmissie.

Daarnaast wordt de Mitsubishi ASX voor het eerst leverbaar met plug-in hybride-aandrijving (PHEV). Daarmee heeft het nieuwe model van Mitsubishi Motors een dubbele primeur te pakken. De Mitsubishi ASX PHEV is de topversie in de reeks. Het aandrijfsysteem bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren en een 10,5 kWh batterij, waarmee de Mitsubishi ASX PHEV in de voetsporen treedt van de Outlander PHEV en Eclipse Cross PHEV.

De nieuwe Mitsubishi ASX wordt in september 2022 onthuld en komt in het voorjaar van 2023 op de markt. De compacte SUV maakt gebruik van het geavanceerde CMF-B-platform van de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi en wordt geproduceerd de Renault-fabriek in het Spaanse Valladollid. Alle motorvarianten zijn in productie vanaf de introductie, maar welke daadwerkelijk worden aangeboden, is afhankelijk van de markt.