Mitsubishi activeert Google Gemini

Bestuurders die Google Gemini activeren, kunnen in de auto op een natuurlijke manier met de AI-assistent communiceren. Zo kunnen ze onder meer navigatie-instructies geven, entertainment bedienen, communiceren en vragen stellen over de auto zelf.

Google Gemini begrijpt vragen en opdrachten in natuurlijke taal en helpt bestuurders bij het vinden van bestemmingen die aansluiten bij hun wensen. De AI-assistent kan ook informatie uit reviews gebruiken om relevantere aanbevelingen te doen. Dat draagt bij aan een prettigere gebruikservaring voor zowel bestuurder als passagiers. Gebruikers moeten zijn ingelogd op hun Google-account om de update te ontvangen en Gemini te kunnen gebruiken.

De uitrol van Gemini is gestart in het Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Noors, Pools, Portugees, Italiaans, Spaans en Zweeds. Ook auto's die zijn ingesteld op Arabisch, Indonesisch, Japans, Thais en Turks maken deel uit van de uitrol. Bij Mitsubishi Motors komen de ASX, Grandis en Eclipse Cross BEV in aanmerking voor Gemini.