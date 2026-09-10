Nieuwe batterij voor Mitsubishi Eclipse Cross

Vanaf eind 2026 zijn twee nieuwe batterijvarianten leverbaar. Ongeacht het gekozen accupakket levert de Eclipse Cross 220 pk (160 kW) en biedt hij een trekgewicht tot 1.100 kg.

De nieuwe 67 kWh-batterij is gericht op rijders die op zoek zijn naar een toegankelijke manier van elektrisch rijden. De LFP-accu levert een actieradius tot 472 km (WLTP). Dankzij een maximaal snellaadvermogen van 165 kW duurt het opladen van 15% naar 80% onder ideale omstandigheden circa 24 minuten.

De 89 kWh NMC-batterij is bedoeld voor klanten die regelmatig langere ritten maken en maximale actieradius tussen laadstops belangrijk vinden.

De nieuwe batterij vervangt de eerdere 87 kWh-batterij. De maximale actieradius van de Eclipse Cross stijgt daarmee van 635 km naar maximaal 650 km (WLTP). Ook het laden gaat sneller. De DC-laadtijd van 15 tot 80% neemt onder ideale omstandigheden met maximaal negen minuten af tot circa 28 minuten, bij een pieklaadvermogen van 150 kW. AC-laden is mogelijk met 11 kW en 22 kW.