 10 september 2026
Mitsubishi Eclipse Cross
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Mitsubishi Eclipse Cross

Nieuwe batterij voor Mitsubishi Eclipse Cross

10 september 2026 - Mitsubishi breidt het elektrische aanbod van de Eclipse Cross uit met twee batterijvarianten. De nieuwe 67 kWh LFP-batterij levert een actieradius tot 472 km (WLTP), terwijl de vernieuwde 89 kWh NMC-batterij het bereik vergroot naar maximaal 650 km. In Nederland is de Eclipse Cross met 67 kWh-batterij verkrijgbaar vanaf 35.990 euro. Dankzij een tijdelijk elektrisch voordeel van 3.000 euro daalt de vanafprijs naar 32.990 euro. Beide varianten zijn leverbaar eind 2026.

Vanaf eind 2026 zijn twee nieuwe batterijvarianten leverbaar. Ongeacht het gekozen accupakket levert de Eclipse Cross 220 pk (160 kW) en biedt hij een trekgewicht tot 1.100 kg.

Mitsubishi Eclipse Cross

De nieuwe 67 kWh-batterij is gericht op rijders die op zoek zijn naar een toegankelijke manier van elektrisch rijden. De LFP-accu levert een actieradius tot 472 km (WLTP). Dankzij een maximaal snellaadvermogen van 165 kW duurt het opladen van 15% naar 80% onder ideale omstandigheden circa 24 minuten.

De 89 kWh NMC-batterij is bedoeld voor klanten die regelmatig langere ritten maken en maximale actieradius tussen laadstops belangrijk vinden.

De nieuwe batterij vervangt de eerdere 87 kWh-batterij. De maximale actieradius van de Eclipse Cross stijgt daarmee van 635 km naar maximaal 650 km (WLTP). Ook het laden gaat sneller. De DC-laadtijd van 15 tot 80% neemt onder ideale omstandigheden met maximaal negen minuten af tot circa 28 minuten, bij een pieklaadvermogen van 150 kW. AC-laden is mogelijk met 11 kW en 22 kW.