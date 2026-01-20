Mitsubishi introduceert Black Editions

De uitstraling van de ASX Black Edition benadrukt het karakter met speciale designelementen en kleurstellingen voor wie zijn ASX graag een persoonlijk accent geeft. De uitvoering is uitgerust met 18 inch lichtmetalen velgen met een glanzend zwarte afwerking en donkergetinte ruiten met glanzend zwarte accenten op de raamlijsten, alsook op de zijkant en de achterbumper.

Het interieur biedt extra comfort dankzij onder meer elektrisch verwarmbare voorstoelen en draadloos opladen voor smartphones. De ASX Black Edition is leverbaar in diverse two-tone kleurstellingen: zwart met zilverkleurig dak en spiegels, wit met zwart dak en zwarte spiegels, of rood met zwart dak en zwarte spiegels.

Outlander PHEV

Met zijn uitstraling en uitrusting benadrukt de Outlander PHEV Black Edition het premium karakter van de SUV. Deze uitvoering legt de nadruk op stijl en exclusiviteit, en is dan ook meteen het meest luxe uitrustingsniveau.

Het exterieur valt op door een glanzend zwarte 'dynamic shield' aan de voorzijde, zwarte dakrails en donkergrijze badges. Ook de verlichting is voorzien van zwarte omlijsting. De 20 inch lichtmetalen velgen hebben een hoogglans zwarte afwerking, met donkergrijze naafdoppen als subtiel accent. De Black Edition is leverbaar in twee kleuren: Graphite Grey met zwart dak of het diepe, eenkleurige Black Diamond. Binnenin zorgt zwart semi-aniline leder met zilverkleurig stiksel voor een luxueuze sfeer die perfect aansluit bij de exclusieve uitstraling van het exterieur.