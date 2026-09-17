 17 september 2026

Mitsubishi

Mitsubishi en IONITY werken samen

17 september 2026 - Mitsubishi en IONITY slaan de handen ineen om snelladen voor bestuurders van een elektrische Mitsubishi in Europa eenvoudiger en voordeliger te maken. De samenwerking biedt toegang tot meer dan 850 IONITY laadlocaties in 23 Europese landen, met laadvermogens tot 600 kW. Klanten profiteren van zes maanden gratis IONITY Power en een speciaal Mitsubishi Partner tarief met een lagere prijs per kWh.

Klanten met een elektrische Mitsubishi kunnen zich aanmelden voor een abonnement op IONITY Power met een speciaal Mitsubishi Motors Partner tarief. De overeenkomst biedt een gratis proefperiode van zes maanden. Het speciale tarief verlaagt bovendien de prijs per kWh, waardoor elke laadsessie voordeliger wordt.

Mitsubishi

Na de introductie van de Mitsubishi Eclipse Cross in september 2025 zet Mitsubishi Motors de ambitie voort om elektrisch rijden toegankelijker te maken. De samenwerking maakt snelladen op 100% hernieuwbare energie beter bereikbaar voor rijders van elektrische auto's.

Naast de IONITY laadlocaties profiteren rijders van elektrische auto's ook van de laadinfrastructuur binnen ChargeLeague, waarvan IONITY deel uitmaakt. Dit biedt toegang tot meer dan 11.000 snelle laadpunten in Europa tegen voorkeurstarieven.