Mitsubishi en IONITY werken samen

Klanten met een elektrische Mitsubishi kunnen zich aanmelden voor een abonnement op IONITY Power met een speciaal Mitsubishi Motors Partner tarief. De overeenkomst biedt een gratis proefperiode van zes maanden. Het speciale tarief verlaagt bovendien de prijs per kWh, waardoor elke laadsessie voordeliger wordt.

Na de introductie van de Mitsubishi Eclipse Cross in september 2025 zet Mitsubishi Motors de ambitie voort om elektrisch rijden toegankelijker te maken. De samenwerking maakt snelladen op 100% hernieuwbare energie beter bereikbaar voor rijders van elektrische auto's.

Naast de IONITY laadlocaties profiteren rijders van elektrische auto's ook van de laadinfrastructuur binnen ChargeLeague, waarvan IONITY deel uitmaakt. Dit biedt toegang tot meer dan 11.000 snelle laadpunten in Europa tegen voorkeurstarieven.