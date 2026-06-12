Mitsubishi vernieuwt Outlander

De Mitsubishi Outlander PHEV combineert de nieuwste generatie plug-in hybridetechnologie met vierwielaandrijving. Voor modeljaar 2026 is het model op diverse punten verbeterd. Zo is de middenconsole opnieuw vormgegeven en ingedeeld. Daarnaast beschikt de Outlander PHEV vanaf uitvoering Intense+ standaard over een zwarte hemelbekleding.

Nieuw voor modeljaar 2026 is de introductie van het MIâ€'PILOT-systeem (Mitsubishi Intelligent - PILOT). Deze geavanceerde rijassistent combineert Adaptive Cruise Control (ACC) en Lane Centering Assist (LCA) en maakt gebruik van camera's, radar en een speciale ECU om accelereren, remmen en sturen actief te ondersteunen. MIâ€'PILOT is ontwikkeld om de bestuurder te ontlasten tijdens lange snelwegritten en in druk stop-and-go verkeer.

PHEV-technologie

De Mitsubishi Outlander PHEV wordt aangedreven door een plug-in hybride aandrijflijn. Het systeem bestaat uit een 2,4-liter benzinemotor en twee elektromotoren, goed voor een systeemvermogen van 306 pk (225 kW) en 450 Nm koppel. Dankzij het accupakket van 22,7 kWh kan de Outlander PHEV tot 85 kilometer volledig elektrisch rijden (WLTP). Het Super All Wheel Control (S-AWC)-systeem optimaliseert continu de koppelverdeling tussen de voor- en achteras en biedt zeven rijmodi om de aandrijving aan te passen aan uiteenlopende omstandigheden en voorkeuren van de bestuurder. Trailer Stability Assist ondersteunt daarnaast extra stabiliteit tijdens het rijden met een aanhanger of caravan.

Lager geprijsd

Mitsubishi Motors verlaagt de prijzen van modeljaar 2026 voor alle uitvoeringen met € 5.000. De prijzen van de Outlander PHEV beginnen voortaan bij € 46.990 voor de uitvoering Pure en lopen op tot € 59.490 voor de Black Edition. Bovenop deze prijsverlaging profiteren klanten ook nog tijdelijk van € 4.000 elektrisch voordeel. Daarmee is de Mitsubishi Outlander PHEV nu verkrijgbaar vanaf € 42.990.

Alle prijzen inclusief tijdelijk elektrisch voordeel: