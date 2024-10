Mitsubishi introduceert nieuwe Outlander

De bovenste koplampen ogen met hun technologie met adaptieve leds futuristisch en zorgen voor herkenbaarheid en zicht. De onderste koplampen, die voorzien zijn van maximaal twaalf leds, passen de lichtbundel automatisch aan op de situatie op de weg. Daarmee zorgen ze voor optimale verlichting zonder tegemoetkomend verkeer te verblinden. Sequentiële richtingaanwijzers geven de Outlander PHEV niet alleen een dynamische uitstraling, ze vergroten ook de zichtbaarheid voor andere weggebruikers.

De zijkanten van de Outlander PHEV hebben nadrukkelijk horizontale vormen, met gespierde spatbordranden en de prominente Jet Tail Fin - de C-stijl in de vorm van de staartvin van een vliegtuig - die dynamiek toevoegt en de daklijn als het ware laat zweven. D

De achterzijde wordt gekenmerkt door de zogenoemde hexaguard horizon, die stabiliteit en zelfvertrouwen uitstraalt. Net als bij de voorzijde staat ook bij de achterzijde het erfgoed van Mitsubishi centraal. Het zeshoekige motief drukt kracht uit en is geïnspireerd op de achterklep van de Pajero, een klassiek model van Mitsubishi, dat is opgenomen in de Japanse Automotive Hall of Fame. De led-achterlichten volgen het Grand Horizon-design, dat stabiliteit uitdrukt door het T-vormige ontwerp.

Er is te kiezen uit 7 carrosseriekleuren - waarvan 4 bij de hogere uitvoeringen in combinatie met een zwart dak - om de nieuwe Outlander PHEV meer eigen persoonlijkheid te laten weerspiegelen. De nieuwe metallic kleur Moonstone Grey voegt een opvallende blauwe gloed toe aan het effen grijs door de interferentie van blauw licht te combineren met gereflecteerd licht van aluminium. De kleur bestaat uit vier lagen die zorgen voor een diamantachtige glans.

Mitsubishi past hoogstaande technologie toe in de voorstoelen om het comfort en de functionaliteit te vergroten. Met verwarming en ventilatie, massagefuncties en extra ondersteuning geven de stoelen een goed gevoel. Mitsubishi creëert in de Outlander PHEV een rustige, luxe ruimte voor de voorste inzittenden, met afwerkingsmaterialen, kleuren en stiksels die zijn afgestemd op die van het dashboard en de portierbekleding en met doordachte opbergruimtes en subtiele sfeerverlichting.

De in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare rugleuning van de achterbank biedt flexibiliteit. Wie extra bagageruimte nodig heeft, kan met een hendel de leuning in delen platleggen. Met de rugleuning omhoog biedt de nieuwe Outlander PHEV met 495 liter méér bagageruimte dan voorheen, met de gehele rugleuning plat groeit de ruimte tot 1.422 liter. Ook de grotere opening van de achterklep maakt het gemakkelijk om (veel) bagage in en uit te laden. De kofferklep is vollledig op afstand te bedienen, met zowel de voet als handzender.

Aandrijflijn

De Outlander PHEV is doorontwikkeld en de plug-in hybride aandrijflijn is volledig vernieuwd. Daarmee is de elektrische actieradius groter, reageert de auto even snel als een volledig elektrische auto op het gaspedaal en claimt hij meer verfijning voor stilte in het interieur.

De aandrijflijn omvat een viercilinder benzinemotor, twee elektromotoren, een grotere lithium-ionbatterij en een shift-by-wire transmissie. Het vermogen is ten opzichte van de Outlander PHEV van de vorige generatie ongeveer 36 procent hoger. De aandrijfbatterij heeft een capaciteit van 22,7 kWh, zodat de nieuwe Outlander PHEV langer in EV-modus kan rijden zonder hulp van de benzinemotor. Volgens de officiële WLTP-test is de actieradius in de elektrische modus van 86 kilometer. Daarnaast heeft de Outlander ook een grotere benzinetank.

De voorste elektromotor levert 85 kW vermogen en 255 Nm koppel; de achterste levert 100 kW en 195 Nm. Die laatste is voorzien van een geïntegreerde motorregeleenheid en neemt daardoor minder ruimte in.

Ook de efficiëntie van de nieuwe Outlander PHEV is verhoogd. De grotere batterij kan een continu vermogen leveren dat 108 procent hoger is dan die van de vorige generatie, dankzij de verminderde interne weerstand in de batterij. De nieuwe vloeistofkoeling zorgt ervoor dat het batterijpakket zijn volledige potentieel kan leveren voor acceleraties en souplesse, ongeacht de weersomstandigheden.

De Outlander PHEV is uitgerust met een warmtepomp, waardoor het stroomverbruik vermindert, ook als de klimaatregeling actief is. De warmtepomp draagt ook bij aan de grotere elektrische actieradius, vooral bij koud weer.

De verbrandingsmotor is een doorontwikkelde motor op basis van de vorige generatie Outlander: 2.360 cm3, 16 kleppen en DOHC. Uitlaatgasrecirculatie, uitgebreide koelkanalen en een geïntegreerd uitlaatspruitstuk zijn nieuw om het brandstofverbruik te verlagen en de prestaties te verbeteren. De 100 kW en 203 Nm sterke benzinemotor werkt samen met de elektromotoren in de aandrijflijn. Het systeemvermogen bedraagt 225 kW / 302pk. De benzinetank is vergroot tot 53 liter, zodat de totale actieradius groter is als elektrisch en hybride rijden wordt gecombineerd. De officiële WLTP-cijfers zijn nog niet bekend in afwachting van definitieve homologatie. De voorlopige cijfers zijn: brandstofverbruik 0,8 l/100 km, CO2-emissie 18/19 g/km. In totaal zou men een bereik kunnen hebben tot 844 kilometer. (Voorlopige cijfers)

Het grotere vermogen maakt een acceleratie van 0-100 km/u in 7,9 seconden mogelijk, waardoor ook bijvoorbeeld invoegen op de snelweg vlotter gaat.

De Outlander PHEV kiest zelfstandig de beste rijmodi voor elk moment: EV-modus, Series Hybrid-modus en Parallel Hybrid-modus. Elke modus is ontworpen om onder bepaalde omstandigheden een optimale rijervaring te bieden.

EV-modus: puur elektrisch rijden bij lage en middelhoge snelheden

Series Hybrid-modus: benzinemotor genereert elektriciteit wanneer nodig, bijvoorbeeld tijdens accelereren tegen een helling op

Parallel Hybrid-modus: de elektromotor en de verbrandingsmotor werken samen bij constante hoge snelheid

De bestuurder kan via vier eenvoudig te selecteren opties ook handmatig bepalen hoe de Outlander PHEV de energie gebruikt:

Normal: optimaliseert automatisch EV/Hybride-aandrijving

EV: volledig elektrische aandrijving, wanneer het laadniveau van de batterij voldoende is

Save: geeft prioriteit aan het behouden van het laadniveau van de batterij

Charge: laadt de batterij op

Als het toch tijd is om de batterij op te laden, kan de gebruiker kiezen voor thuislaadopties of gebruikmaken van openbare laadinfrastructuur met een hoger vermogen. Daarvoor is de Outlander PHEV voorzien van een snellaadfunctie. Dit is Type 2- als CHAdeMO-aansluiting. Om de Outlander PHEV volledig te integreren in het leven van de gebruiker is hij geschikt om indien nodig stroom te leveren aan het huis (vehicle-to-home).

Onderstel

De nieuwe Outlander PHEV is 4.719 mm lang, 1.862 mm breed en 1.750 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.704 mm. De verbeterde S-AWC omvat de nieuwste systemen, ontwikkeld op basis van ervaring uit de rallysport. Dat is mede te danken aan de plaatsing van een elektromotor op beide assen, voor optimale verdeling van het koppel over voor- en achterwielen - wat niet is te bereiken met conventionele 4WD-systemen met een aandrijfas.

De Outlander PHEV biedt keuze uit zeven rijmodi, afgestemd op uitstekende prestaties op elk wegdek en onder alle omstandigheden: NORMAAL, ECO, POWER, TARMAC, GRAVEL, SNOW en MUD. Elke modus is te selecteren via de centrale draaiknop in het interieur.

De basis voor onderstel en aandrijving zijn de herziene wielophanging en stuurinrichting. Banden, schokdempers en vering zijn allemaal afgestemd op comfort, terwijl de elektrisch bekrachtigde stuurinrichting met dubbel rondsel is ontworpen voor een lichtere besturing bij het parkeren en voor meer feedback bij gemiddelde en hoge snelheid.

De wegligging en het stuurkarakter van de Outlander PHEV wordt versterkt door de zeer stijve lichtgewicht aluminium componenten van de wielophanging. Dat biedt gewichtsreductie én een comfortabel, stabiel en consistent rijgedrag. De multilink wielophanging omvat voor en achter lichte maar stabiele draaipunten, een holle stabilisatorstang voor extra stijfheid bij een lager gewicht en uit gesmeed aluminium vervaardigde onderste draagarmen vóór en bovenste draagarmen achter. In de wielophanging zit ook een hydraulische bus in de onderste draagarm aan de voorzijde en een dwarsdrager die vibraties onderdrukt.

De verbeteringen aan het onderstel van de Outlander PHEV zorgen ook voor betere remmen. De auto is voorzien van grotere remschijven dan de vorige generatie, voor meer remvermogen. De remmen zijn lichter en geven een veilig en betrouwbaar gevoel tijdens bij vertragen op hoge snelheid - dat is te danken aan de geventileerde remschijven voor en achter met een diameter van 350 mm.

Digitalisering en connectiviteit

Digitalisering en connectiviteit spelen een steeds grotere rol. Daarom zijn in-car services een essentieel aspect in de nieuwe Outlander PHEV. Die is voorzien van technologieën die gemak en functionaliteit bieden via het Head Up Display. Deze draadloze weergave van het dashboard in de voorruit. Het systeem biedt snelle toegang tot de meest relevante informatie voor de bestuurder. Dat kan door verbinding te maken met TomTom Live Services voor realtime verkeersinformatie en Google Places API voor de nieuwste locatiedatabase.

Dynamic Sound Yamaha Premium en Dynamic Sound Yamaha Ultimate combineren de kracht van acht resp. twaalf luidsprekers, inclusief de subwoofer, en dubbele versterkers. Dat alles is ontwikkeld op basis van Yamaha's ultieme consumentenelektronica: de NS-5000-luidspreker. Yamaha's geluidsmeesters hebben de systemen afgestemd op de akoestiek in het interieur van de Outlander PHEV. Het systeem kan zich aanpassen aan omstandigheden met volumecompensatie voor de rijsnelheid (Premium & Ultimate), de airco en eventuele regen (Ultimate).