Mini introduceert Cooper Anniversary Edition

17 juli 2021 | MINI viert 60 jaar samenwerking met de Cooper Family. Edition-voertuigen worden geproduceerd in een gelimiteerde oplage van 740 eenheden wereldwijd als MINI Cooper, MINI Cooper S en MINI John Cooper Works.

John Cooper, vandaag 98 jaar geleden geboren, stond niet alleen aan de basis van Formule 1-successen, maar ook van de kenmerkende sportieve inslag van MINI. Zestig jaar geleden legde John Cooper het fundament van een raceoverwinning met de klassieke Mini Cooper. Het was het begin van de samenwerking tussen MINI en de Cooper-familie die voortduurt tot op de dag van vandaag. De gedeelde traditie strekt zich uit van de allereerste MINI Cooper, gelanceerd in september 1961, tot de sportieve John Cooper Works modellen in het huidige gamma van MINI.

Ter gelegenheid van het jubileum presenteert het Britse premiummerk een speciale editie van de MINI 3-Deurs, die historische elementen combineert met state-of-the-art technologie. De MINI Anniversary Edition is een eerbetoon aande in 2000 overleden John Cooper en een bewijs van hoe maximaal de go-kart feeling ook vandaag de dag aan zijn naam is verbonden in het segment van de compacte premium klasse.

Met exclusieve designdetails en uitrustingskenmerken vormt de MINI Anniversary Edition een aanbod voor MINI fans met een passie voor de sportieve merkhistorie, die nauw verbonden is aan John Cooper. De speciale editie is gebaseerd op de MINI 3-Deurs en is in Nederland leverbaar als John Cooper Works (brandstofverbruik gecombineerd 6,6-6,9 l/100 km en CO2-emissie gecombineerd 150-157 g/km, volgens WLTP). De productie is gelimiteerd tot 740 stuks wereldwijd, waarvan vijftien exemplaren naar Nederland komen. Het productieaantal verwijst naar startnummer 74, dat de klassieke Mini Cooper droeg tijdens zijn racedebuut.

John Cooper verdiende zijn status in de racerij al in de jaren vijftig. Zijn raceauto's met een middenmotor zorgden voor een revolutie in de Formule 1. Het vooruitstrevende idee van John Cooper om de motor achter de coureur te plaatsen in plaats van voorin, een configuratie die nog altijd in de Formule 1 wordt toegepast, hielp Jack Brabham bij het veroveren van het F1-wereldkampioenschap in 1959 en 1960 met de Cooper F1-auto.

De voorliefde voor onorthodoxe oplossingen had John Cooper gemeen met zijn vriend en collega-ontwerper Alec Issigonis, die op zijn beurt met de klassieke Mini Cooper een revolutie teweegbracht in het segment van de compacte auto. John Cooper zag meteen het sportieve potentieel van de vierzitter en bouwde een kleine serie met grotere remmen en een van 25 kW (34 pk) naar 40 kW (55 pk) verhoogd motorvermogen: de MINI Cooper. Het model, het merk Cooper en het logo met de rode ring werden al snel wereldberoemd. Twee jaar later volgde de nog krachtigere MINI Cooper S, die de basis legde voor drie overwinningen van de Rally van Monte Carlo in 1964, 1965 en 1967.

In die tijd waren de Cooper-tuningkits voor de productiemodellen niet aan te slepen. Wegens het grote succes werd ook het merk John Cooper Works gecreëerd, nog voor de lancering van de 'New MINI' in 2001. Met dit merk zette John Michael 'Mike' Cooper, de zoon van de Formule 1-teambaas, de samenwerking met MINI voort.

Sinds 2008 staan de John Cooper Works uitvoeringen aan de top van het MINI gamma, nu met vermogens oplopend tot 225 kW (306 pk) en ondersteltechnologie die ontleend is aan de racerij. De gezamenlijkesportcarrière van MINI en John Cooper Works is in de afgelopen jaren ook bezegeld met zes overwinningen in de beroemde Dakar Rally. Charlie Cooper, de kleinzoon van racelegende John Cooper, is als coureur en merkambassadeur betrokken om de samenwerking tussen zijn familie en MINI voort te zetten.

De MINI Anniversary Edition is zowel binnen als buiten voorzien van typerende nuances die herinneren aan de geschiedenis van MINI en de Cooper-familie. In lijn met de groen-witte kleurstelling van John Cooper zijn raceauto's wordt de MINI Anniversary Edition in Nederland aangeboden in de carrosseriekleur Rebel Green. Als alternatief is ook Midnight Black beschikbaar. In alle gevallen zijn het dak, de buitenspiegelkappen, deurgrepen en omranding van de koplampen en achterlichten uitgevoerd in wit. Verder wordt het exterieur gekenmerkt door diverse sierdelen in hoogglans Piano Black, witte strepen op de motorkap, een rode accentlijn en het nummer 74 op de portieren en de motorkap.

De MINI Anniversary Edition combineert de uitrusting van de John Cooper Works met exclusieve details die het sportieve karakter en de link met het verleden versterken. Behalve het onderstel met frequentie-selectieve dempertechnologie zijn ook lichtmetalen 18-inch John Cooper Works wielen in Circuit Spoke two-tone design gemonteerd. Tevens prijkt het 'COOPER'-logo op de instaplijsten, de zogenoemde 'side scuttles', C-stijlen en middelste spaak van het met Nappa-leder beklede sportstuurwiel.

Het interieur van de MINI Anniversary Edition is voorzien van John Cooper Works sportstoelen in Carbon Black Dinamica leder, antracietkleurige hemelbekleding, RVS-pedalen en afwerkingsdetails in hoogglans Piano Black. De rode ring van het originele John Cooper-logo siert de kofferklep en het dashboardpaneel aan de passagierszijde.

Op het dashboardpaneel aan de bestuurderszijde staan de handtekeningen van John, Mike en Charlie Cooper. Het exclusieve karakter van de MINI Anniversary Edition komt extra tot uiting in het embleem op het deurpaneel aan de bestuurderszijde, voorzien van de handtekening van John Cooper, de handgeschreven notitie '1 of 740' en de tekst '60 YEARS OF MINI COOPER - THE UNEXPECTED UNDERDOG'.

