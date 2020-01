Autotest | SUV's zijn gewild vanwege de ruimte en de stoere uitstraling. De hoge bouw vereist echter een geavanceerd onderstel en dat maakt deze Sports Utility Vehicles kostbaar. Minstens zo gewild zijn elektrische auto's om hun hoge mate van comfort en lage gebruikskosten. Hier is het de batterij die de prijs opdrijft. MG introduceert nu een SUV die niet alleen voordelig is, maar ook nog eens elektrisch is aangedreven. Is dit dubbel voordeel?

MG was toch failliet? Dat klopt! Echter, in 2005 heeft een Chinese autofabrikant de rechten op het merk gekocht. Twee jaar later werden de eerste nieuwe MG's in China verkocht en in 2011 was MG terug in Engeland. Met de komst van de eerste elektrisch aangedreven MG ziet het merk nu ook kansen buiten China en Engeland.

Om het heel duidelijk te maken: de hier gereden auto heeft alleen de naam gemeenschappelijk met de Britse liefhebbersauto's van weleer. De nieuwe MG ZS heeft geen schroef, technicus of blauwdruk gemeenschappelijk met de voorgangers. Bovendien: MG was ooit een chique merk, terwijl deze ZS in de markt wordt gezet als budgetmodel. En als een Chinese fabrikant budget zegt, dan bedoelt het ook budget. De "MG ZS EV" is zo'n 10.000 euro voordeliger dan soortgelijke auto's van andere merken!

Ruimte

Afgaande op de vormgeving doet de ZS niet onder voor de concurrentie. Wellicht wint de ZS niet de originaliteitsprijs, maar de vormgeving deugt. Qua maat zit de ZS tussen een compacte en middelgrote SUV in. De ruimte voor- en achterin is daarom ruim voldoende. Daarbij biedt de ZS de hoge zit, het machtige gevoel en het goede overzicht over het verkeer waar een SUV vaak om gekozen wordt.

De ZS was aanvankelijk niet ontworpen als elektrische auto. Toch is ook de bagageruimte bovengemiddeld groot voor een auto van dit formaat. MG heeft zelfs enige ruimte ongebruikt gelaten, want een blik in de motorruimte leert dat hier voldoende plek over is om een tweede bergruimte te maken.

Uitrusting

De gebruikte materialen zijn van goede kwaliteit en daarom geeft de ZS niet het gevoel van een budgetproduct. De prima afwerkingskwaliteit is te danken aan het feit dat de ZS wordt geproduceerd in de Chinese fabriek waar ook Volkswagens worden gebouwd (en het feit dat MG wat onderdelen heeft "geleend").

Als het om de uitrusting gaat, is voor het eerst merkbaar dat MG heeft bezuinigd. In plaats van een klimaatcontrolesysteem is slechts voorzien in een verwarming die hoger en lager kan, plus een airconditioning die aan en uit kan. Het audio- en navigatiesysteem heeft alle functies die ervan mogen worden verwacht (incl. een DAB+ tuner), maar het werkt traag en de radio heeft een schraal geluid. Spraakherkenning wordt alleen ondersteund als er een telefoon is aangesloten (Apple Carplay of Android Auto) die dit kan afhandelen.

MG heeft bijna overgecompenseerd voor fouten van Chinese merken die eerder hebben geprobeerd de Europese te markt veroveren. Die schoten tekort op het gebied van veiligheid. MG voorziet daarom in alle actieve veiligheidsystemen en bestuurders-assistenten die gangbaar zijn. De enige kritiek is dat zaken zoals verkeersbordherkenning minder nauwkeurig werken. Ook als het gaat om passieve veiligheid (ongeluk opvangen) heeft MG zijn huiswerk gedaan, want de ZS heeft inmiddels de maximale score van 5 sterren binnengehaald bij een crashtest van het Europese veiligheidsinstituut EuroNCAP.

De testauto gaf tijdens de testperiode vrijwel iedere dag wel een storingsmelding (camera defect, afdaalhulp niet beschikbaar, 12 volt accu leeg, etc.). Dit lijkt te worden veroorzaakt door het te snel wegrijden na het starten van de auto, waardoor de systeem-controle wordt onderbroken. Dit is inmiddels bekend bij de Nederlandse importeur en die zal proberen dit samen met de fabrikant middels een software-update op te lossen.

„Nooit is ingeleverd op kwaliteit of veiligheid, wel is steevast gekozen voor eenvoudigere oplossingen“

Rijeigenschappen

Wat een SUV kostbaar maakt is niet zozeer de grote hoeveelheid metaal, maar de vereiste techniek. Omdat een SUV hoger en zwaarder is dan een conventionele personenauto, is een geavanceerder onderstel nodig. Bovendien is een elektronisch stabiliteitssysteem bij een SUV geen luxe, maar noodzaak.

MG heeft twee manieren gevonden om ook hier te bezuinigen. De accu's liggen onder de vloer en daarom is de ZS weliswaar zwaar, maar ligt het zwaartepunt laag en dat bevordert de stabiliteit. Daarnaast is de ZS absoluut niet terreinwaardig en daarom kon MG zich toeleggen op de kwaliteiten op de openbare weg. Zo kan MG het zich permitteren relatief eenvoudige ondersteltechniek toe te passen, zonder dat dat ten koste gaat van de veiligheid of de veelzijdigheid.

MG maakt het zich tevens makkelijk door geen snaarstrak sturende auto te ambiëren. Het gevoel in het stuurwiel is gering, het koetswerk helt nadrukkelijk over en de ZS is gevoelig voor zijwind. Het weggedrag is daarom minder vergevingsgezind en de grenzen liggen minder ver dan bij duurdere auto's. Omdat de bestuurder niet goed aanvoelt waartoe de ZS in staat is, geeft dit aanvankelijk minder vertrouwen. Echter, in de week dat de ZS bij de redactie te gast was groeide dat vertrouwen en uiteindelijk kon even vlot worden gestuurd als met andere SUV's.

Elektrische auto

Net als iedere andere elektrische auto is ook de ZS venijnig snel. Wie met deze "budget SUV" grotere, duurdere en nietsvermoedende SUV's wil plagen zal zeker slagen! Dankzij de elektrische aandrijving biedt de ZS ook een souplesse waar geen enkele auto met verbrandingsmotor tegenop kan. Echter, vanwege de vele rijgeluiden ontbreekt het superieure comfort van een elektrische auto. De geluiden van de banden en rijwind zijn altijd nadrukkelijk hoorbaar. Vanaf zo'n 95 km fluit de wind zelfs om het koetswerk.

Om de ZS voordelig aan te kunnen bieden heeft MG bezuinigd op het meest kostbare onderdeel van iedere elektrische auto: de batterij. De ZS is voorzien van een 45 kWh sterke batterij en dat is minder dan bij de (duurdere) concurrenten. Heel netjes: de batterij wordt actief gekoeld en/of verwarmd voor betere prestaties, sneller laden en een langere levensduur. In theorie kan op een geheel geladen batterij 263 km (WLTP norm) worden afgelegd. De testrit is verreden onder ongunstige weersomstandigheden (lage temperaturen, regen) en desondanks werd nog steeds 220 km afgelegd op een volle accu. Voor wie thuis niet kan laden is dit een beperking, omdat het betekent dat na bijna iedere serieuze rit een laadpunt op straat moet worden gezocht. Wie thuis kan laden, begint iedere dag met een volle accu en dan is het bereik in de praktijk ruim voldoende.

Op de laadmogelijkheden heeft MG iets bezuinigd. Om lange kabels door de auto heen te voorkomen, is het laadpunt centraal in de neus verwerkt. Dat verplicht de bestuurder vooruit in te parkeren bij haakse vakken (minder nauwkeurig inparkeren, gevaarlijker uitparkeren). De aansluiting zit bovendien laag en onder een deurtje, waardoor het vrijwel altijd noodzakelijk is om door de knieën te gaan om het stekker aan te sluiten. Let op dat de auto op slot moet zijn om te kunnen laden, anders verschijnt de gevreesde melding "Connected but not charging" en gebeurt er helemaal niets!

De ZS kan thuis worden geladen aan het stopcontact en dat duurt ruim 20 uur; de standaardtijd voor auto's met deze accu-capaciteit. Op een publiek laadpunt laadt de ZS over 1 fase (7.4 kW), dan duurt het opladen 6.5 uur. De ZS kan ook snelladen (CCS stekker) en wel met een snelheid van 50 kW, waarmee opladen van 0 tot 80% zo'n 40 minuten kost.

Conclusie

Na een week rijden luidt de conclusie over de MG ZS EV: niets mis mee, maar duurdere auto's doen alles beter. Met andere woorden: de MG ZS is geen wonder-auto die dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs aanbiedt. In plaats daarvan heeft MG heel slim weten te bezuinigen. Nooit is ingeleverd op kwaliteit of veiligheid, wel is steevast gekozen voor eenvoudigere oplossingen. Die oplossingen zitten in een eenvoudige uitrusting, een minder verfijnd onderstel en een beperkter bereik (263 km in theorie, 220 km in de praktijk).

Gezien de prijs biedt MG een prima product aan voor het geld. Voor de prijs van een doorsnee SUV met verbrandingsmotor biedt MG een exemplaar aan met elektromotor. Dat betekent minder uitstoot en lagere kosten per kilometer. Goedkoop én verantwoord, da's dubbel voordeel!