Toen MG terugkeerde op de Nederlandse markt, deed het dat met modellen die al enige tijd te koop waren in China. Bovendien waren ze met het oog op de Chinese markt ontwikkeld. In de tussentijd heeft MG heel goed naar de Europese klant geluisterd en dat komt tot uiting in de MGS5 (zonder spatie tussen het merk en de modelnaam). Dit keer is de vormgeving strak en modern.

Ruimte

Terwijl bij de eerste MG's overduidelijk was waarop was bezuinigd, is dat bij deze S5 volstrekt onmerkbaar. De bouwkwaliteit heeft namelijk een sprong vooruit gemaakt. Dat komt met name tot uiting in het interieur. De strakke vormgeving en de minimalistische opzet combineren Duitse zakelijkheid met moderne ergonomie. Ook qua ruimte is dit keer rekening gehouden met het Europese postuur en daarom passen vier grote volwassenen goed in de S5.

Kenmerkend voor de S5 is dat overal aan is gedacht. Behalve volop ruimte biedt de S5 ook volop bergruimte in het interieur. De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang. Onder de laadvloer is een extra bergvak te vinden voor bijvoorbeeld de laadkabel.

Uitrusting

Ook als het gaat om de uitrusting heeft MG overal aan gedacht. Via een centraal geplaatst beeldscherm kunnen vrijwel alle functies worden bediend. De bestuurder kan veel zaken aan de eigen smaak aanpassen, zodat de auto aan ieders wensen voldoet. Denk daarbij aan de reactie op het stroompedaal (sport / normaal / eco), de mate van regeneratie bij het loslaten ervan, de mate van bestuurders-assistentie, wel of niet automatisch vasthouden van de rem ("auto hold"), hoogte van openen elektrische achterklep, etc.

„MG heeft de kritiek op de eerste modellen ter harte genomen, met als resultaat dat de S5 zo goed als foutloos is“

Het geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem is keurig verzorgd. Echter, het reageert traag op commando's van de gebruiker en de weergave van Apple CarPlay valt regelmatig uit (geluid en verbinding blijven gehandhaafd, alleen het beeld valt weg). Voor het koppelen van mobiele apparaten zijn twee USB-C aansluitingen beschikbaar.

Elektrische auto

De MG5S is een voordelige elektrische auto. Daarom is niet gekozen voor bijzondere batterij-techniek. Wel biedt MG de keuze tussen een standaard- en een extra grote actieradius voor respectievelijk 340 km en 480 km bereik. Afhankelijk van de gekozen batterij-capaciteit levert de elektromotor 167 pk / 250 Nm of 227 pk / 350 Nm.

Voor deze test is gereden met de "long range"-versie. Onder gematigde weersomstandigheden kwam de daadwerkelijke actieradius uit op 413 km (verbruik: 14.3 kWh / 100 km). Snelladen kon zelfs zonder de batterij voor te verwarmen met een snelheid van 140 kW en dat is uitmuntend voor een auto met deze accu-capaciteit in deze prijsklasse. Bovendien geeft de boordcomputer veel inzicht in het laadproces.

De prestaties zijn minder dan de cijfers doen vermoeden, hetgeen erop wijst dat MG de bestuurder tegen zichzelf wil beschermen. Daarbij is het gevoel van snelheid gering vanwege de hoge zit en de goede geluidsisolatie.

Weggedrag

Een zwak punt van veel Chinese merken is het weggedrag. Ook hier heeft MG goed naar de klant geluisterd, want ook hier heeft MG een enorme vooruitgang geboekt. De besturing geeft voldoende gevoel voor een vertrouwenwekkend weggedrag. De vering is niet hard of zacht, desondanks is de auto comfortabel en toch stabiel. De S5 rijdt daarom als een moderne, Europese SUV.

Conclusie

Chinese autofabrikanten leren snel en MG is daar een schoolvoorbeeld van. Op de eerste modellen van het hernieuwde MG was veel aan te merken, maar daar was de prijs naar. Met de MGS5 zet het merk een enorme stap vooruit, terwijl de prijs onverminderd scherp blijft.

MG heeft de kritiek op de eerste modellen ter harte genomen, met als resultaat dat de S5 zo goed als foutloos is. De belangrijkste kritiekpunten zijn zijwindgevoeligheid, traag reageren op aanraking van het beeldscherm en het wegvallen van het beeld van Apple CarPlay. Op alle andere punten scoort de MGS5 gemiddeld tot goed. De ruimte, prestaties en het comfort zijn gemiddeld. De uitrusting, rijeigenschappen en prijs zijn zelfs goed. Met zulke kwaliteiten is er geen twijfel: MG is een blijvertje!