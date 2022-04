Hoe lager, hoe beter

Wie recent in China is geweest, herkent de MG 5 wellicht. Dit model rijdt in China namelijk al jaren rond onder de naam "Roewe" (een verbastering van "Rover"). Echter, daar wordt het model geleverd met verbrandingsmotor en zonder alle veiligheidsvoorzieningen die gebruikelijk zijn in Europa.

Voor modeljaar 2022 is de auto sterk vernieuwd en komt alleen de elektrisch aangedreven versie, met heel veel nieuwe veiligheidssystemen, naar Europa. En omdat het Chinese moederbedrijf in Europa de merknaam "MG" gebruikt, heet het lijdend voorwerp van deze test "MG 5".

Stationcar

De reden om de MG 5 naar Europa te halen is de carosserievorm: het is geen SUV, maar een stationcar! De 5 is een middelgrote stationcar en kan qua binnen- en buitenmaten worden vergeleken met de Opel Astra Sports Tourer of Toyota Corolla Touring Sports. Bij die auto's hebben de vormgevers optimaal gebruik gemaakt van de lengte, waardoor ze alleen al door hun uiterlijk aantrekkelijker zijn dan een hatchback. De MG 5 ziet er niet slecht uit, maar begeerlijk is deze stationcar zeker niet.

Het interieur ziet er echter moderner en stijlvoller uit dan het exterieur! De 5 heeft een fraaie "zwevende" middentunnel, waar een draaiknop die dienst doet als versnellingshendel als trofee bovenop staat. Onder de middentunnel zijn bergruimte en USB-aansluitingen te vinden. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van stof en kunstleder, waarbij die eerste heel fraai terugkomt in het dashboard.

Ruimte

Omdat de 5 een elektrische auto is, zijn de batterijen in de vloer verwerkt en dat zorgt voor een veel hogere zit dan in conventionele stationcars. Ook in de laagste stand heeft de voorstoel een ongebruikelijk hoge zit. Dat is misschien onwennig, maar het heeft ook een voordeel. De hoge zit zorgt er samen met een goed zichtbare motorkap, de grote buitenspiegels en de slim geplaatste A-stijlen voor dat de 5 bovengemiddeld goed te overzien is.

„In vergelijking met soortgelijke stationcars met verbrandingsmotor is deze elektrische auto superieur op het gebied van prestaties en comfort“

De ruimte op de achterbank is voldoende voor volwassenen. De bagageruimte heeft een inhoud van 497 liter (1.367 met opgeklapte achterbank) en daarmee blijft de 5 iets achter bij de concurrentie. Bovendien is de laadvloer niet geheel vlak, alhoewel het achterste deel in hoogte verstelbaar is. Verder voorziet MG in geen enkel handigheidje of ergonomisch hoogstandje om het dagelijks leven makkelijker te maken. De laadruimte is 177 cm diep en daarmee is de kofferruimte besproken.

Uiteraard is een stationcar meer dan alleen de laadruimte. Deze elektrische auto mag een aanhanger van maximaal 500 kg trekken (geremd gewicht), heeft een maximale kogeldruk van 50 kg en kan een daklast van maximaal 75 kg dragen.

Uitrusting

De uitrusting is ruim voldoende, maar wederom is MG op geen enkel punt vernieuwend of bovengemiddeld. Het geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem voldoet ruimschoots. Wie daar de voorkeur aan geeft kan de eigen smartphone inzetten als brein van de auto middels Apple CarPlay of Android Auto. Ook op het gebied van veiligheid biedt de 5 wat redelijkerwijs mag worden verwacht voor deze prijs, maar niets meer. Dodehoekdetectie ontbreekt bijvoorbeeld.

Tijdens de (korte) proefrit functioneerden alle systemen naar behoren. Wel valt op dat alle dialogen op de beeldschermen in het Nederlands zijn, maar de gesproken instructies van het navigatiesysteem Engels. Ook waren enkele termen overduidelijk automatisch vertaald, want voor de mp3-speler werden termen gebruikt die eerder van toepassing zijn op een platenspeler ("volgende spoor selecteren").

Elektrische auto

De MG 5 is leverbaar met een standaard (50 kWh) of een extra sterke (61 kWh) batterij. De beide batterijen hebben dezelfde buitenmaten, het verschil zit in de chemische samenstelling. De goedkopere "lithium ijzer fosfaat" (LFP) batterij heeft een geringere energiedichtheid, maar kan zijn vermogen sneller leveren. Er is bovendien minder koeling / verwarming nodig om veilig te functioneren. De meer gangbare "nikkel magnesium kobalt" (NMC) batterij haalt uit minder volume meer energie en presteert beter bij lage temperaturen.

Afhankelijk van de gekozen batterij heeft de 5 een actieradius van respectievelijk 320 of 400 km. Voor deze test is gereden met de "long range"-versie en daarmee kon het beloofde bereik onder gematigde weersomstandigheden goed worden benaderd (testverbruik: 15.1 kWh / 100 km).

De bestuurder kan ik drie stappen bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen wanneer het stroompedaal wordt losgelaten. Daarbij geldt: hoe sterker de auto inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal, hoe meer energie wordt teruggewonnen. Bij maximaal terugwinnen houdt de auto zo sterk in, dat het rempedaal bijna overbodig is. Daarnaast kan worden gekozen voor een normaal, zuinig of sportief karakter. In die laatste stand is de 5 ronduit bijtgraag en venijnig. Niet alleen de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u verloopt gretig en snel, ook boven de 100 km/u is de 5 ronduit fel. Alhoewel het platform nooit is ontwikkeld voor zoveel vermogen, kan het onderstel het motorgeweld goed verwerken.

Opladen kan de 5 bij 11 kW over 3 fasen aan een publiek laadpunt of met maximaal 87 kW bij een snellader. Dat zijn zeker geen recordwaarden, maar gezien de prijs van de auto keurige cijfers. Goed om te weten: optioneel kan de 5 dienst doen als stroombron. De laadaansluiting zit midden op de neus en forceert bestuurders daarom bijna vooruit in te parkeren. Dat betekent een grotere draaicirkel bij inparkeren en minder overzicht bij uitparkeren.

Weggedrag

Het beste is voor het laatste bewaard! De MG 5 is geen SUV en dus is het koetswerk beduidend lager en ligt het zwaartepunt nog lager. Dat zorgt voor een lager gewicht, minder rijgeluiden, meer dynamiek en meer stabiliteit. Het onderstel is stevig. Desondanks is de 5 niet opdringerig of nerveus. Een moderne SUV is dankzij een geavanceerd onderstel en heel veel elektronica stabiel en veilig, maar de MG 5 is van nature al goed in balans en dat geeft een veel vertrouwenwekkender gevoel.

Conclusie

MG introduceert de "5": een middelgrote, elektrisch aangedreven stationcar. Daarmee weet het Brits-Chinese merk slim een gat in de markt te vullen. Het accent ligt niet op vormgeving, innovatie, uitrusting of ruimte. Op die vlakken scoort de 5 een voldoende, maar niet meer dan dat.

Het grote "geheim" zit in het concept! In vergelijking met soortgelijke stationcars met verbrandingsmotor is deze elektrische auto superieur op het gebied van prestaties en comfort. De aanschafprijs ligt nauwelijks hoger, maar de kilometerprijs veel lager. De actieradius is ruim voldoende om zorgeloos te kunnen rijden zonder ritten te plannen. In vergelijking met elektrisch aangedreven SUV's is het weggedrag van deze stationcar superieur, terwijl de ruimte vergelijkbaar is.

Kortom: om de simpele reden dat het geen SUV is, is de 5 het best rijdende model van MG. En omdat de 5 een stationcar is, stuurt de 5 beter dan elektrische SUV's.