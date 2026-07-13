Mercedes-Benz breidt fabriek in Hongarije uit

Met de officiële opening van de nieuwe hallen is het fabrieksterrein gegroeid van 200 naar 440 hectare. Dit betekent dat Kecskemét in de toekomst de grootste autofabriek in Hongarije en een van de grootste in het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz zal zijn. Met investeringen van in totaal circa 1 miljard euro, in lijn met het Mercedes-Benz businessplan 2022-2026, onderstreept de onderneming zijn inzet om het concurrentievermogen, de efficiëntie en de toekomstbestendigheid van zijn volledige productienetwerk duurzaam te versterken.

Productiestart van de nieuwe C-Klasse

Met de symbolische productiestart van de nieuwe elektrische C-Klasse produceert Kecskemét voor het eerst een accu-elektrisch core-model en zet de onderneming weer een belangrijke stap in de elektrificatiestrategie. Daarbij wordt de implementatie van de 'local-for-local'-strategie consequent voortgezet. Belangrijke componenten - waaronder carrosseriedelen en hoogwaardige aandrijfaccu's voor de in de fabriek geproduceerde elektrische GLB en C-Klasse - worden direct ter plaatse geproduceerd. Dankzij kortere toeleveringsketens is de productie flexibeler en veerkrachtiger in een marktomgeving die wordt gekenmerkt door volatiliteit.

De productie in Kecskemét is gebaseerd op een tweeledige aanpak. In de bestaande productiehal worden modellen met een verbrandingsmotor en elektrische modellen flexibel op dezelfde productielijn gebouwd, terwijl de nieuw gebouwde hal volledig is ingericht voor de productie van elektrische modellen. Hierdoor kunnen de productievolumes snel en flexibel worden aangepast aan de marktvraag. Net als bij de fabriek in Rastatt in Zuid-Duitsland, die al samen met de fabriek in Kecskemét deel uitmaakt van een Europees MMA-productienetwerk, worden er flexibele productieroutes tussen Hongarije en andere Duitse fabrieken gerealiseerd.

Digitalisering als motor

Kecskemét is inmiddels een van de modernste fabrieken binnen het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz. De nieuwe productiehallen beschikken over flexibele productiestructuren. Digitale productietechnologieën, ergonomisch ontworpen werkplekken en AI-ondersteunde applicaties werken hier naadloos samen, waardoor een moderne en efficiënte productie mogelijk wordt.

De basis hiervoor wordt gevormd door het digitale productie-ecosysteem Mercedes-Benz Cars Operations 360, kortweg MO360. Via het MO360-dataplatform worden productie-, kwaliteits- en toeleveringsketengegevens tussen de verschillende fabrieken gekoppeld en op transparante wijze toegankelijk gemaakt voor elke medewerker wereldwijd. Een ander belangrijk onderdeel van de digitale productie is de 'Digital Factory Twin'. In Kecskemét heeft Mercedes-Benz voor het eerst een volledige digitale replica van een gehele assemblagehal gecreëerd binnen het NVIDIA Omniverse. Met de Digital Factory Twin kunnen productieprocessen virtueel worden ervaren en aangestuurd. Apparatuur kan in de digitale ruimte worden bediend, afzonderlijke productiestappen kunnen worden gesimuleerd en processtromen kunnen transparant worden gevolgd gedurende het gehele productieproces van de nieuwe elektrische C-Klasse. Hierdoor kunnen product- en productiescenario's worden gepland, gevalideerd en geoptimaliseerd nog voordat ze in de daadwerkelijke productie worden geïmplementeerd.

Dit verbetert de kwaliteit van de planning, vermindert risico's tijdens de opstartfase en zorgt voor extra flexibiliteit bij de integratie van nieuwe modellen en technologieën. AI-ondersteunde functies verbeteren ook de kwaliteit en efficiëntie in het productieproces. Het MO360 Vision System ondersteunt de kwaliteitscontrole met cameragestuurde applicaties en kan mogelijke defecten aan de auto per direct detecteren. Tegelijkertijd maken AI-gebaseerde assistentie- en analysefuncties het voor de medewrkers gemakkelijker om complexe productiegegevens te evalueren. Met MB.OS legt Mercedes-Benz bovendien de technologische basis om productiesystemen, voertuigsoftware en digitale applicaties nog nauwer met elkaar te verbinden.

Duurzame productie in de gehele waardeketen

De huidige uitbreiding van de fabriek sluit ook consequent aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Mercedes-Benz. Fotovoltaïsche systemen leveren een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening van de fabriek. Ten westen van de fabriek bevindt zich een zonnepark van 240.000 m2 met een geïnstalleerd vermogen van 27,4 MWp. Samen met de fotovoltaïsche installaties op de daken van de nieuwe hallen voor de nieuwe accu-assemblage, carrosseriebouw en montagehallen bereikt de fabriek een totale capaciteit van 42,3 MWp. Dit dekt circa 25 procent van de jaarlijkse energiebehoefte. In Kecskemét richt de onderneming zich bovendien consequent op energie-efficiënte productietechnologieën. In de nieuwe spuiterij zorgen geoptimaliseerde processen voor een vermindering van het energieverbruik met circa 20 procent ten opzichte van de bestaande installatie en een vermindering van de COâ''-uitstoot met circa 80 procent. Aanvullende investeringen in waterefficiëntie en afvalpreventie dragen bij aan het behoud van hulpbronnen gedurende het gehele productieproces.

Sterke fabriek met maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met momenteel meer dan 5.000 medewerkers is de fabriek in Kecskemét nu al de grootste en aantrekkelijkste werkgever in de regio. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. investeert doelgericht in de opleiding en kwalificatie van geschoolde arbeidskrachten, en in het aanleggen van sterke lokale wortels. Hiertoe behoren de Mercedes-Benz Academy Kecskemét, de Mercedes-Benz School, de samenwerking met de Neumann János-universiteit en initiatieven ter ondersteuning van het evenwicht tussen werk en privéleven, waaronder de eigen kinderopvangfaciliteiten.