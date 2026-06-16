Mercedes-AMG vernieuwt GLE 63 en GLS 63

De motor is onder meer voorzien van een zogeheten flat-plane krukas, een aangepaste inlaatnokkenas, een geoptimaliseerd injectiesysteem en een geavanceerde uitlaatgasnabehandeling. Net als zijn voorganger wordt de M177 EVO in Affalterbach gebouwd onder het motto 'One man, one engine'.

Met de versie van de M177 EVO die in de nieuwe GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ wordt gemonteerd, legt AMG de basis voor een nieuwe generatie V8-motoren die zowel krachtiger als efficiënter zijn, terwijl ze wereldwijd aan de wettelijke vereisten blijven voldoen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe krukas. Deze vermindert de roterende massa's, de motor kan gemakkelijker toeren maken en biedt een optimale gaspedaalrespons.

Met 450 kW (612 pk) levert de M177 EVO hetzelfde vermogen als zijn voorganger. Het maximumkoppel van 850 Nm is beschikbaar over een breed toerenbereik van 2.500 tot 4.500 t/min. Dankzij de geavanceerde uitlaatgasnabehandeling, inclusief een partikelfilter dat wereldwijd standaard is, voldoet hij ook aan de nieuwste emissienormen.

Andere technische aanpassingen zijn onder meer het geoptimaliseerde injectiesysteem, de nieuw ontworpen in- en uitlaatkanalen, de aangepaste inlaatnokkenas alsmede verbeteringen aan het compressorwiel en de behuizing van de turbocompressor.

De M177 EVO-motor wordt gecombineerd met mild hybrid-technologie met een geïntegreerde startdynamo (ISG) 2.0 en een ondersteunend 48V-boordsysteem. De ISG levert 17 kW (23 pk) en 205 Nm extra, wat de vermogensafgifte verbetert. Ook zorgt het voor extra koppel bij lage toerentallen, maakt het energieterugwinning tijdens het afremmen mogelijk en verlopen de herstarts van de motor dankzij dit systeem soepel.

De acceleratie van 0 tot 100 km/h vergt respectievelijk 3,9 seconden (GLE 63 S 4MATIC+) en 4,2 seconden (GLS 63 4MATIC+), wat samen met een topsnelheid van 280 km/h de prestatiecapaciteiten van beide modellen onderschrijft.

AMG Performance-uitlaat

De AMG Performance-uitlaat is eveneens nieuw ontwikkeld. Deze draagt in bij aan het geluid van de V8 en onderstreept het karakter van de GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+. Met de standaard klepbediening is het geluid aan te passen, van een ingetogen geluid in de Comfort-modus tot een dynamischer geluid in het Sport+-programma. Met de uitlaatkleppen wordt het geluid aangepast aan de rijsituatie. Dit is mogelijk via de geselecteerde rijprogramma's of met de knop in het centrale bedieningspaneel van de middenconsole.

AMG-uitstraling

Het nieuwe performance-design geeft de GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ een opvallender uiterlijk. De vernieuwde voorkant met zijn karakteristieke AMG-specifieke grille, vergrote luchtinlaten voor een effectieve koeling van de V8 en led-verlichting met AMG-specifieke lichtsignatuur levert een bijdrage aan het uiterlijk van beide SUV's. De achterzijde wordt gekenmerkt door de dubbele uitlaatsierstukken van de AMG Performance-uitlaat.

Offroad rijden

Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel met luchtvering en adaptief verstelbare demping past zich continu aan de rijsituatie aan. De AMG-specifieke elastokinetiek en traploze dempingsregeling (optie) maken een straffe, sportieve afstelling mogelijk voor een optimale rijdynamiek, terwijl de comfortafstelling voor een soepelere demping zorgt, wat bijvoorbeeld tijdens lange ritten plezierig kan zijn. In het rijprogramma 'Trail' wordt de voertuighoogte voor terreinritten met 55 mm verhoogd, terwijl de dempingsregeling, Active Ride Control en de vierwielaandrijving specifiek aan de omstandigheden worden aangepast.

De GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ handhaven een constante voertuighoogte door een automatische regeling van de luchtvering, ongeacht de belading. In de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+' wordt de voertuighoogte met 10 mm verlaagd. Als het rijprogramma 'Comfort' is ingeschakeld, wordt de voertuighoogte zodra de snelheid boven de 120 km/h komt eveneens met 10 mm verlaagd. Dit vermindert de luchtweerstand en daarmee het brandstofverbruik. Bovendien verbetert de rijstabiliteit door het lagere zwaartepunt. Om op slechte wegen of hellingen voor meer bodemvrijheid te zorgen, kan de voertuighoogte met een druk op de knop tot 20 mm worden verhoogd terwijl de motor draait, zowel bij stilstand als tijdens het rijden.

AMG ACTIVE RIDE CONTROL

Beide modellen zijn standaard uitgerust met de actieve rolstabilisatie AMG ACTIVE RIDE CONTROL. Dit systeem vermindert het overhellen van de carrosserie in bochten en draagt bij aan de wegligging. Het onderstel en de besturing reageren op de rijsituatie en de staat van het wegdek. Om dit te realiseren, zijn op beide assen actieve elektromechanische stabilisatoren met een AMG-specifieke regeling gemonteerd. Tot 1.000 keer per seconde analyseren de bijbehorende sensoren de rijmanoeuvres en het wegdek. Op basis hiervan worden carrosseriebewegingen tegengegaan. Zowel in bochten als bij het rijden over oneffenheden aan één kant van de weg beperkt AMG ACTIVE RIDE CONTROL de rolbewegingen van de carrosserie tot een minimum. De compenserende stabilisatieregeling heeft ook een positief effect in het terrein. Het geheel nieuw ontwikkelde ESP-systeem werkt met regelstrategieën die zijn aangescherpt.

De permanente vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met volledig variabele koppelverdeling garandeert een optimale tractie onder alle omstandigheden. Om overweg te kunnen met het hoge koppel van de M177 EVO-motor, zijn de aandrijfassen op de voor- en achteras speciaal ontwikkeld voor deze modellen.

De cockpit

Voor de stoelbekleding is een scala aan lederopties leverbaar, van sportief nappaleder Exclusief in zwart, macchiatobeige, beechbrown en red pepper tot nappaleder Exclusief Style in zwart en macchiatobeige. Daarnaast zijn er exclusieve MANUFAKTUR varianten in de kleuren yachtblauw, truffelbruin en karmijnrood. AMG-sierdelen in carbon- of aluminiumlook, evenals de interieurhemel in microvezel MICROCUT onderstrepen het karakter.

Het nieuwe MB.OS-besturingssysteem geeft alle prestatiegegevens weer. Het biedt klanten ook AMG-specifieke weergaven, zoals de koppelverdeling, de G-krachten en gedetailleerde motorparameters.