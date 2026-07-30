Mercedes-Benz introduceert nieuwe GLA

De nieuwe elektrische GLA is het eerste model in het compacte segment van Mercedesâ€'Benz dat is uitgerust met een nieuwe grille. De grille heeft een chromen rand, een panel met roosterstructuur in rookglaslook en de geïntegreerde ster. Optioneel kunnen de rand en het panel worden verlicht. De roosterstructuur bevat in totaal 608 lichtpunten van polycarbonaat, die van achteren worden verlicht. Deze kunnen optioneel ook worden geanimeerd. Samen met 158 micro-leds zorgen ze voor lichtsequenties die passend bij de aura-sound van de geselecteerde soundscape kunne oplichten. De GLA met hybride aandrijving is voorzien van de verlichte sterrengrille. In totaal 150 sterren in chroomlook vormen het kenmerkende Mercedesâ€'Benz pattern. Vanaf de PROGRESSIVE Line is de grille standaard voorzien van een led-lichtgeleider, voor een nog imposantere uitstraling. In geselecteerde markten kan ook de geïntegreerde ster worden verlicht.

Koplampen en achterlichten

De standaard led-koplampen zorgen zowel overdag als 's nachts voor een opvallende en kenmerkende uitstraling. Ze zijn voorzien van de Mercedesâ€'Benz ster als verchroomd designelement. Bij de optionele MULTIBEAM LED-koplampen heeft de dagrijverlichting de vorm van een ster. Samen met de verlichte rand van de grille zorgt dit voor een markante lichtsignatuur die de aandacht trekt. De achterlichten zijn visueel met elkaar verbonden door een band die de breedte van de achterzijde benadrukt. In combinatie met MULTIBEAM LED kan deze verbindingsband worden geanimeerd

Vier uitrustingslijnen

Met voor het eerst vier uitrustingslijnen en het nightpakket kan de nieuwe GLA worden afgestemd op uiteenlopende klantvoorkeuren. Elke uitvoering wordt standaard geleverd in de Style Line. Deze uitvoering omvat onder andere de grille met een chromen rand en panel in zilverchroom, led-koplampen met grootlichtassistent, sierlijsten op de voor- en achterskirt van gepolijst aluminium en portiersierlijsten in chroom alsmede 18 tot 19 inch lichtmetalen velgen. Het interieur is voorzien van een multifunctioneel sportstuur in lederlook ARTICO, comfortstoelen in stof zwart of optioneel in stof zwart/lederlook ARTICO, lederlook zwart of ivoorbeige.

Vanaf de PROGRESSIVE Line is de rand van de grille verlicht, optioneel ook het panel. Andere kenmerken van deze uitrustingslijn zijn de 18 tot 20 inch lichtmetalen velgen, een multifunctioneel sportstuur in leder, comfortstoelen met stoelverwarming en viervoudig verstelbare lendensteun in stof/lederlook ARTICO zwart. Optioneel zijn onder meer lederlook ARTICO zwart of ivoorbeige, of leder zwart of beukenbruin. De PROGRESSIVE Line is voor het eerst nu ook leverbaar met het nightpakket.

De AMG Line geeft de nieuwe elektrische GLA een extra sportieve uitstraling, met de grille met verlichte rand en panel in dark shadow chrome. Andere exterieurkenmerken zijn onder andere de voorskirt met luchtinlaten, een specifieke achterskirt in carrosseriekleur. De claddings zijn leverbaar in carrosseriekleur of optioneel in hoogglanzend zwart en bieden plaats aan de 19 tot 20 inch AMG Line lichtmetalen velgen. Bij het openen van het portier wordt de bestuurder verwelkomd door een animated lichttapijt met sterrenpatroon. In het interieur onderscheidt de AMG Line zich door sportieve accenten, zoals een sportstuur in leder met stuurschakelpaddles en afgevlakte stuurkrans in nappaleder, sierelementen in licht aluminium met carbonstructuur en AMG-sportpedalen in geborsteld rvs met zwarte rubbernoppen.

De GLA is nu voor het eerst leverbaar als AMG Line plus. Deze versie breidt de AMG Line uit met extra designelementen, zoals een spoilerrand in hoogglanzend zwart, sierlijst op de bovenkant van de portieren in hoogglanzend zwart, exclusieve 20 inch lichtmetalen velgen en een voertuigsleutel in hoogglanzend zwart. Het interieur is voorzien van sportstoelen met verstelbare hoofdsteun in lederlook ARTICO /microvezel MICROCUT zwart met contrastsiernaden in rood of in zwart/kristalwit, veiligheidsgordels in rood, contrastsiernaden in de portierbekleding en verlichte instaplijsten in hoogglanzend zwart met opschrift 'Mercedesâ€'Benz'. Optioneel is deze uitvoering leverbaar met lederlook zwart/powerrood, leder zwart, zwart/energiegroen of beukenbruin.

De wielbasis is met 61 mm toegenomen tot 2.790 mm. De bestuurder en voorpassagier profiteren van 7 mm meer beenruimte. Op de tweede zitrij bedraagt de toename 38 mm. Ook de maximale hoofdruimte is toegenomen: met 23 mm voorin en 24 mm achterin.

Elektrische GLA

De actieradius bedraagt maximaal 657 km (WLTP). Da GLA kan dankzij de 800V-technologie onder ideale omstandigheden in 10 minuten een actieradius tot 270 km (WLTP) worden bijgeladen. Snel DC-laden is mogelijk bij 800V-laadstations met een vermogen tot 320 kW. Met de optionele DC-omvormer kan de GLA ook gebruikmaken van 400V-laadstations. Het AC-laadvermogen bedraagt maximaal 22 kW.

Bij de introductie in november kunnen klanten kiezen uit drie volledig elektrische uitvoeringen. De 165 kW sterke GLA 200 elektrisch heeft een lithium-ijzerfosfaat-accu (LFP) met een bruikbare energiecapaciteit van 58 kWh. De GLA 250+ elektrisch heeft een vermogen van 200 kW. De 260 kW sterke GLA 350 4MATIC elektrisch is het sportieve topmodel. Hij sprint in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/h. Beide modellen zijn uitgerust met een NMC-accu (nikkel-mangaan-kobalt) met een bruikbare energiecapaciteit van 85 kWh. Begin 2027 volgt nog een model met een NMC-accu van 71 kWh.

Hybride

Begin 2027 wordt de nieuwe GLA geïntroduceerd met conventionele hybride aandrijving. Deze is in eerste instantie leverbaar in twee vermogensvarianten, met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. De volledig nieuw ontwikkelde, geëlektrificeerde 1,5 liter viercilinder turbomotor is ontworpen voor een optimaal vermogen tegen de hoogste efficiëntie. De elektromotor vult het vermogen van de verbrandingsmotor aan met een extra boost van 22 kW. Deze is samen met de bijbehorende componenten direct geïntegreerd in de nieuwe geëlektrificeerde achttraps transmissie met dubbele koppeling (8F-eDCT). Dit maakt het gehele systeem efficiënt en uiterst compact.

De nieuwe 48V-accu met lithium-ion-technologie en een energiecapaciteit van maximaal 1,3 kWh voorziet de elektromotor van stroom. Bij stadssnelheden, waarbij doorgaans rustiger wordt gereden, kunnen de hybride modellen volledig elektrisch rijden. Efficiënt elektrisch 'zeilen' (uitrollen) met ontkoppelde aandrijflijn is ook mogelijk bij snelheden boven 100 km/h, mits er minder dan 22 kW vermogen nodig is. De elektromotor kan in alle acht versnellingen boosten, waarbij tot 25 kW aan energie kan worden teruggewonnen.

Terreinrijden

De 4MATIC-modellen beschikken naast de rijprogramma's ECO, COMFORT, SPORT en INDIVIDUAL over het extra rijprogramma TERRAIN voor onverharde wegen. Dit rijprogramma past de eigenschappen van de aandrijving, de besturing en de remmen aan, waardoor de bestuurder wordt ondersteund op onverharde wegen en losse ondergronden zoals grind of zand. De optionele functie 'transparante motorkap' biedt een virtueel zicht onder de gehele auto. Dit helpt bij het kiezen van de optimale route en maakt manoeuvreren op onverharde wegen en paden daardoor eenvoudiger.

Navigatie op basis van Google Maps

De navigatie van de nieuwe GLA is gebaseerd op Google Maps. De navigatieoplossing, ontwikkeld in het kader van de samenwerking tussen Google en Mercedesâ€'Benz, is een van de systemen die de nieuwe Automotive AI Agent van Google Cloud voor in-car conversatiediensten integreert met Google Maps. Wanneer gebruikers met de MBUX virtuele assistent praten, kunnen ze ook zoeken naar laadstations en parkeerplaatsen en informatie opvragen over de laadcapaciteit en de beschikbaarheid ervan. Mercedes-Benz navigatie met Electric Intelligence plant op basis van talrijke factoren de snelste route, inclusief laadstops. Het systeem reageert dynamisch op files of veranderingen in rijstijl.

De nieuwe GLA wordt in Europa standaard geleverd met een pakket aan veiligheids- en comfortfuncties. Hij is uitgerust met acht camera's, vijf radarsensoren en twaalf ultrasoonsensoren voor eersteklas assistentie. De watergekoelde regeleenheid van de GLA claimt voldoende vermogensreserves voor toekomstige functies en regelmatige over-the-air-updates. Deze computer kan tot 254 tera-bewerkingen per seconde (TOPS) uitvoeren. Kunstmatige intelligentie verwerkt alle sensorgegevens om de actuele verkeerssituatie te beoordelen.

Afhankelijk van het geselecteerde MB.DRIVE-pakket kan de nieuwe GLA ondersteuning bieden bij het sturen, het aanhouden van de rijstrook, afstandsregeling, remmen, accelereren en het in- en uitparkeren. MB.DRIVE ASSIST6 breidt de standaard afstandsregeling DISTRONIC uit met stuurassistentie, waardoor een geavanceerd rijassistentiesysteem op SAE-Level 2 ontstaat. Nieuw voor de GLA is de rijstrookwisselassistent, die het wisselen van rijstrook vergemakkelijkt met een simpele tik op de richtingaanwijzerhendel.