Mercedes-Benz introduceert GLB

11 juni 2019 | Mercedes-Benz introduceert de GLB. De GLB heeft krachtige proporties met een korte overhang voor en achter, een design met offroad-kenmerken en optioneel vierwielaandrijving 4MATIC en een speciaal offroad-licht dat bij lage snelheden helpt bij het herkennen van obstakels vlak voor de auto. Optioneel wordt de GLB als eerste Mercedes-Benz in dit segment geleverd als zevenzitter. De twee stoelen op de derde zitrij beloven voor personen tot 1,68 m een comfortabele zitplek. Met moderne viercilindermotoren, de nieuwste rijassistentiesystemen met coöperatieve bestuurdersondersteuning, het intuïtief bedienbare infotainmentsysteem MBUX en het omvangrijke ENERGIZING-comfortprogramma biedt het nieuwe model (lengte/breedte/hoogte: 4.634/1.834/1.658) alle voordelen van de actuele compacte klasse van Mercedes-Benz. Met een lengte van 2.829 mm is de wielbasis van de GLB 10 cm langer dan die van bijvoorbeeld de nieuwe B-Klasse.

De bagageruimte heeft een inhoud van 560 tot 1.755 liter (cijfers voor de vijfzitter), wat vergelijkbaar is met de bagageruimte van een Estate. Optioneel kunnen de stoelen op de tweede zitrij in lengterichting worden verschoven. Standaard kan de rugleuninghoek van de stoelen op de tweede zitrij meertraps versteld worden. Op deze wijze kan de bagageruimte met maximaal 179 liter worden vergroot en variabel worden benut.

De nieuwe GLB wordt geproduceerd in de fabriek in Aguascalientes (Mexico) en voor de Chinese markt in Beijing. De GLB zal eind dit jaar in de showrooms staan.

De GLB is het eerste compacte model van Mercedes-Benz dat optioneel wordt geleverd met een derde zitrij die bestaat uit twee afzonderlijke stoelen. Op deze stoelen kunnen personen tot 1,68 m comfortabel plaatsnemen. Tot de omvangrijke veiligheidsuitrusting behoren uitschuifbare hoofdsteunen, veiligheidsgordels met gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers, windowbags op de derde zitrij alsmede ISOFIX- en TopTether-bevestigingspunten voor geschikte kinderzitjes. Hiermee kunnen maximaal vier kinderzitjes in het achtercompartiment worden bevestigd. Tot de details op de derde zitrij behoren twee bekerhouders tussen de stoelen en twee opbergvakken met een rubber inzetstuk aan de linker- en rechterzijde van de bagageruimte, beide met usb-aansluiting. De stoelen kunnen in de bagageruimtebodem worden verzonken om de bagageruimte te vergroten.

De krachtige proporties van de GLB onderstrepen zijn offroad-design: de oppervlakken van de carrosseriedelen worden benadrukt, met gereduceerde lijnen en nauwkeurige overgangen. Het rechtopstaande front met de markante koplampen verwijst duidelijk naar de offroad-genen, net als de korte overhang voor en achter.

Het zijaanzicht wordt ter hoogte van de C-stijl bepaald door de atletische, sensueel gevormde schouderpartij, een effect dat wordt versterkt door de oplopende taillelijn. De over de dorpels doorlopende portieren verhogen enerzijds het instapcomfort, anderzijds zorgen ze dat de instap schoon blijft en verhogen ze de bescherming bij een aanrijding van opzij. Rondom lopende en beschermende claddings voegen zich naadloos in het geheel en versterken het offroad-karakter van de auto, net als de optische bodembeschermingsplaat voor en achter.

Het dashboard is gemaakt uit één stuk, met optische uitsparingen ter hoogte van de bestuurder en de bijrijder. De bestuurder kijkt uit op een widescreen cockpit met bediening en weergave via MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Nieuw zijn de offroad-achtige buiselementen van gefreesd aluminium aan de onderkant van het dashboard. Deze geven de dashboarddrager een robuuste, krachtige uitstraling met een zekere funfactor. Onder de daarnaast geplaatste drie ronde luchtuitstroomopeningen bevindt zich de airconditioning, met knoppen die uit een aluminium cilinder lijken gefreesd.

Het robuuste karakter van het interieur wordt voortgezet in de middenconsole. Aluminium buiselementen met een geborstelde structuur in handgreeplook voegen soliditeit toe aan het design van de componenten en bedieningselementen. In de portieren wordt het SUV-karakter onderstreept door de horizontale handgreep (standaard vanaf de uitrustingslijn Progressive) in de vorm van een aluminium buis die een integraal onderdeel vormt van de portierpanelen.

Als optie zijn voor de GLB high-performance led-koplampen en MULTIBEAM LED-koplampen leverbaar. Laatstgenoemde optie maakt een bijzonder snelle en nauwkeurige, elektronisch geregelde aanpassing van de koplampen aan de verkeerssituatie mogelijk.

Als optie zijn ook led-mistlampen leverbaar. Deze verdelen het licht over een breder bereik dan de koplampen en verlichten de gedeelten naast de weg zodoende beter. De lage positie in de voorbumper zorgt ervoor dat het risico van verblinding wordt verminderd.

De 4MATIC-modellen beschikken over het offroad-techniekpakket. In combinatie met MULTIBEAM LED-koplampen hebben deze modellen een speciale offroad-lichtfunctie. Deze maakt het eenvoudiger om in het donker obstakels te herkennen in het terrein. Bij het offroad-licht is de afslagverlichting van de MULTIBEAM LED-koplampen permanent ingeschakeld tot een snelheid van 50 km/h. Dit zorgt voor een brede en felle lichtbundel vlak voor de auto.

De GLB beschikt over alle techniek die de compacte modellen van Mercedes-Benz in huis hebben:

De viercilinder benzine- en dieselmotoren die compleet zijn vernieuwd voor de nieuwe generatie compacte modellen van Mercedes-Benz. In vergelijking met de motoren van de vorige generatie kenmerken ze zich door een aanzienlijk hoger specifiek vermogen, verbeterde efficiëntie en lagere emissie.

De rijassistentiesystemen met coöperatieve bestuurdersondersteuning uit de S-Klasse: dankzij de verbeterde camera- en radarsystemen kan de GLB tot 500 m 'vooruitkijken' en in bepaalde situaties gedeeltelijk autonoom rijden, bijvoorbeeld door de snelheid aan te passen voor bochten, kruisingen of rotondes met behulp van de actieve afstandsassistent DISTRONIC. Hiervoor worden kaart- en navigatiegegevens gebruikt. Een van de nieuwe functies van de actieve stuurassistent is de intuïtief werkende actieve rijbaanwisselassistent. Als de actieve parkeerassistent met PARKTRONIC eveneens aan boord is, beschikt de GLB over de functie uitgebreid automatisch optrekken op snelwegen.

Het comfortonderstel: aan de voorzijde is de GLB voorzien van McPherson-veerpoten, aan de achterzijde is een multilink as met compressieveren toegepast die akoestisch en qua vibraties is ontkoppeld. Optioneel is adaptief verstelbare demping leverbaar. Hiermee kan de bestuurder kiezen uit een comfortabele of zeer sportieve afstelling via de DYNAMIC SELECT-schakelaar.

Het intuïtief bedienbare infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience): de krachtige computer, de hoge resolutie van de displays en graphics, de op persoonlijke voorkeuren af te stemmen weergave, het full-colour head-up display, de navigatie met augmented reality, de zelflerende software en de spraakbediening die kan worden geactiveerd met "Hey Mercedes" zijn de belangrijkste voordelen van het systeem.

Het ENERGIZING-comfortprogramma: bundelt verschillende comfortsystemen en gebruikt muziek- en lichtsferen plus een aantal massagemodi voor uiteenlopende wellnessprogramma's. De ENERGIZING COACH adviseert een programma op basis van de situatie en de persoon. Als er een Mercedes-Benz vivoactive® 3 smartwatch of een vergelijkbare Garmin® wearable wordt gedragen, wordt er rekening gehouden met zaken als het stressniveau en de slaapkwaliteit om het advies nog persoonlijker te maken.

De GLB is optioneel leverbaar met de permanente vierwielaandrijving 4MATIC met volledig variabele koppelverdeling. Deze sportieve 4x4-setup stelt de bestuurder in staat om via de DYNAMIC SELECT-schakelaar de afstelling van de 4MATIC te beïnvloeden. Drie instelbare modi zijn beschikbaar voor de afstelling van de 4x4-koppeling, hoewel het systeem in elke modus flexibel reageert op de rijsituatie. Onder normale rijomstandigheden zorgt het rijprogramma 'ECO/Comfort' voor een 80:20-verdeling (vooras:achteras), in 'Sport' voor 70:30. In de offroad-modus doet de 4x4-koppeling dienst als sperdifferentieel tussen de assen met een basisverdeling van 50:50.

Tot de 4MATIC-componenten behoren een wegrijkoppeling aan de achteras, die geïntegreerd is in de automatische transmissie met dubbele koppeling, en het sperdifferentieel aan de achteras met geïntegreerde meerplaten-koppeling. Deze wordt elektromechanisch geregeld. Via een kroonwiel en een 'ball ramp' oefent een elektromotor een axiale kracht uit op de koppeling om de platen te openen of te sluiten. Het sperdifferentieel aan de achteras compenseert de verschillende paden/rotatiesnelheden van de achterwielen. De voordelen van deze regeling: een bediening die niet toerentalafhankelijk is over het gehele inschakelingsbereik, bij stilstand reeds automatische bediening van de koppeling en een betere efficiëntie dankzij het ball ramp-concept.

Naast het offroad-licht biedt het offroad-techniekpakket een extra rijmodus. Hierin worden de vermogensafgifte van de motor en de ABS-afstelling aangepast op rijden in licht terrein. De modus kan worden ingeschakeld via de DYNAMIC SELECT-schakelaar.

Andere onderdelen van het offroad-techniekpakket:

Via het mediadisplay kan een animatie van de rijsituatie worden opgevraagd. De realistische weergave van de hellingshoek, de overhelhoek en de technische instellingen helpt de bestuurder bij het uitvoeren van manoeuvres.

De Downhill Speed Regulation (DSR) past de snelheid automatisch aan op een voorgeprogrammeerde, langzame snelheid tussen circa 2 en 18 km/h, die kan worden afgelezen op het instrumentendisplay en het optionele head-up display. Met gerichte remingrepen helpt de DSR de auto onder controle te houden bij steile afdalingen.

De nieuwe GLB wordt leverbaar met viercilinder benzine- en dieselmotoren die compleet zijn vernieuwd voor de nieuwe generatie compacte modellen. In vergelijking met de vorige generatie kenmerken de motoren zich door een hoger specifiek vermogen, verbeterde efficiëntie en lagere emissie. De instapmotor in de benzinereeks is de M 282 met een cilinderinhoud van 1,33 liter in de GLB 200 (brandstofverbruik gecombineerd 6,2-6,0 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 142-137 g/km)

De 2,0 liter motor M260 in de GLB 250 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd 7,4-7,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 169-165 g/km) heeft een motorblok van gegoten aluminium met cilindervoeringen van gegoten metaal. De cilinderboring is verbreed aan de onderkant van de cilindervoeringen volgens het CONICSHAPE-principe, dat intern bekend staat als 'conisch honen'. Dit vermindert de wrijving en het brandstofverbruik. In de vierkleps aluminium cilinderkop is ook CAMTRONIC geïntegreerd, een variabele kleptiming die tweetraps verstelling van de kleplifthoogte aan de inlaatzijde van het kleppensysteem mogelijk maakt.

Dankzij een nog intensievere uitlaatgasnabehandeling voldoet de 2,0 liter dieselmotor (OM 654q) in de GLB 200 d/GLB 220 d met 8G-DCT transmissie met dubbele koppeling (brandstofverbruik gecombineerd 5,0-4,9 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 133-129 g/km)2 nu al aan de RDE (Real Driving Emissions) level 2-norm die pas van kracht wordt in 2020. Het model is gecertificeerd volgens de Euro 6d-norm.