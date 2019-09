Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz maakt prijzen GLB bekend

23 september 2019 | De Mercedes-Benz GLB kan vanaf nu besteld worden. Deze SUV is het eerste compacte model van Mercedes-Benz dat optioneel leverbaar is met een derde zitrij met twee afzonderlijke stoelen. Het instapmodel is de GLB 200 (brandstofverbruik gecombineerd: 6,2-6,0 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 142-138 g/km) met 120 kW (163 pk). Als vijfzitter is hij leverbaar vanaf 50.422 euro (consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en afleverkosten). Op alle GLB-modellen is de derde zitrij met twee wegklapbare afzonderlijke stoelen als optie leverbaar. De nieuwe gezinsauto staat vanaf eind 2019 bij de dealers.