Mercedes-AMG introduceert GLB 35

29 augustus 2019 | Mercedes-AMG introduceert de GLB 35. De 2,0 liter viercilinder turbomotor levert een vermogen van 225 kW (306 pk) en belooft sportief rijplezier in combinatie met de AMG SPEEDSHIFT DCT 8G-transmissie en de variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC (acceleratie van 0-100 km/h in 5,2 seconden). Daarbij komt het SUV-concept: een verhoogde zitpositie, veel ruimte voor passagiers en hun bagage alsmede een zekere mate van terreinvaardigheid.

De 2,0 liter turbomotor levert een vermogen 225 kW (306 pk) en maximumkoppel 400 Nm. Het carter van lichtgewicht gegoten aluminium reduceert het voertuiggewicht op de plek waar het voor de rijdynamiek het belangrijkst is. De turbo combineert een optimaal reactievermogen bij lage motortoerentallen met een sterke vermogenstoename bij hogere toerentallen.Daarbij komt variabele kleptiming CAMTRONIC die voor een laag brandstofverbruik zorgt. Thermisch management zorgt voor een snellere en efficiëntere opwarming van de motor en de olie. En de compacte piëzo-injectoren spuiten de brandstof nauwkeurig in voor een hogere efficiëntie.

De transmissie ondersteunt een snelle acceleratie en een sportieve rijstijl, maar zorgt tegelijkertijd voor comfort bij lange ritten. Tijdens het opschakelen zorgt een gedeeltelijke ontstekingsonderbreking voor snelle schakeltijden, terwijl de tussengasfunctie tijdens het terugschakelen het schakelcomfort ten goede zou komen. De functie synchroniseert de motor- en transmissiesnelheden, minimaliseert ongewenste gascyclusreacties en stabiliseert de auto, bijvoorbeeld bij het afremmen voor bochten. Dit ondersteunt ook een bijzonder dynamische rijstijl.

De nieuwe Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC benut zijn volledige sprintpotentieel met de standaard RACE START-functie. Een hoger motortoerental bij het starten, in combinatie met optimale schakelpunten, zorgt voor de best mogelijke tractie en maximale acceleratie. RACE START blijft actief zolang het gaspedaal volledig wordt ingetrapt.

De vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's zorgen voor een gevarieerde rijervaring met een breed scala aan mogelijkheden, van uiterst comfortabel tot soepel en sportief. Daarbij worden belangrijke parameters, zoals de reactie van de motor, de transmissie, het onderstel en de besturing gewijzigd:

'Slippery': optimaal afgesteld voor glad wegdek met verminderd vermogen en een vlakke koppelcurve. Soepel schakelen, eerder opschakelen en het ECO start-stopsysteem zorgen voor een op stabiliteit gerichte rijervaring. 'Comfort': comfortabel en zuinig rijden, onder andere door vroegtijdig opschakelen. Het onderstel en de besturing zijn afgesteld met de nadruk op comfort, het ECO start-stopsysteem is actief. 'Sport' en 'Sport+': leggen de nadruk op wendbaarheid en rijplezier met een sportieve afstelling van motor en transmissie. Het ECO start-stopsysteem is gedeactiveerd. 'Individual': maakt het mogelijk om de individuele parameters naar eigen voorkeur te selecteren en op te slaan. Bovendien is de 'zeil'-functie beschikbaar in de rij-instellingen 'Reduced' en 'Moderate'.

De rijprogramma's zijn gekoppeld aan de dynamiekregeling AMG DYNAMICS, waardoor de handling nog beter kan worden afgestemd op de verschillende wensen en rijomstandigheden. In de GLB 35 4MATIC beschikt AMG DYNAMICS over de dynamische functies 'Basic' en 'Advanced' en deze functies worden automatisch geactiveerd door het betreffende rijprogramma. Relevante parameters zoals de koppelverdeling van de vierwielaandrijving, de stuurkarakteristieken of de interventiegrenzen van het volledig nieuw ontwikkelde ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) zijn intelligent aangepast aan het rijprogramma. 'Basic' is gekoppeld aan de rijprogramma's 'Slippery' en 'Comfort'. In dit geval heeft de GLB 35 4MATIC een uiterst stabiele handling met een sterke demping van gierbewegingen. 'Advanced' wordt in het rijprogramma 'Sport' geactiveerd. De GLB 35 4MATIC rijdt dan neutraal en evenwichtig. De beperktere gierdemping, de kleinere stuurhoeken en de grotere wendbaarheid ondersteunen een dynamische rijstijl - bijvoorbeeld op bochtige landweggetjes.

De prestatie-gerichte vierwielaandrijving zorgt voor een optimale verhouding tussen dynamiek, tractie en efficiëntie. Een lamellenkoppeling met AMG-specifieke elektromechanische regeling maakt een variabele koppelverdeling mogelijk, die afhankelijk van de rijsituatie direct kan worden gewijzigd. Dit varieert van pure voorwielaandrijving tot een 50:50 procent verdeling over de voor- en achteras, bijvoorbeeld bij dynamische rijmanoeuvres of op sneeuw en ijs. Van invloed op de koppelverdeling zijn niet alleen de rijsnelheid, de dwars- en langsacceleratie en de stuurhoek, maar ook het verschil in draaisnelheid tussen de afzonderlijke wielen en de gekozen versnelling.

De vierwielaandrijving wordt afhankelijk van het gekozen niveau van het drietraps elektronisch stabiliteitsprogramma ESP aangestuurd; van veiligheidsgericht en toch sportief tot zeer dynamisch. Het rijdynamiekregelsysteem 4ETS verhoogt de veiligheid en wendbaarheid nog verder, vooral op een gladde of rulle ondergrond. Het systeem maakt gebruik van eenzijdige remingrepen om te voorkomen dat aangedreven wielen bij het starten of accelereren doordraaien. Tegelijkertijd maakt het de sperrende werking het mogelijk om het aandrijfkoppel te verschuiven naar de wielen die niet doordraaien.

Het AMG-onderstel is afgesteld op hoge bochtsnelheden met beperkte overhelneigingen. Hierdoor kan het dynamische potentieel van de GLB 35 4MATIC volledig worden benut. De compleet nieuwe afstelling van alle wielgeleidende componenten, zoals de fusees en dwarsbalken aan de vooras, evenals het modelspecifieke subframe en de wieldragers aan de achteras dragen bij tot een directere besturing en verhogen de dwarsdynamiek.

De elektromechanische parameterstuurbekrachtiging heeft een variabele verhouding. De stuurbekrachtiging wordt bij hoge snelheden gereduceerd en bij lagere snelheden continu verhoogd. Dit betekent dat er relatief weinig stuurkracht nodig is bij lage snelheden, terwijl de nodige controle over de auto behouden blijft bij hoge snelheden. Afhankelijk van het rijprogramma dat de bestuurder heeft geselecteerd, zorgt het voor een sportief-straf of comfortabeler stuurgedrag.

Het AMG-remsysteem met zilverkleurige remklauwen en zwart opschrift 'AMG' aan de voorzijde zorgt voor een vertraging die past bij het prestatieniveau. Dit wordt onder andere gegarandeerd door de grote remschijven, die rondom inwendig geventileerd en geperforeerd zijn. De vooras is uitgerust met vaste remzadels met vier zuigers en gegoten remschijven in de maat 350 x 34 mm, terwijl de achteras is voorzien van vuistzadels met enkele zuiger en gegoten remschijven in de maat 330 x 22 mm.

Met de AMG Line als basis is de nieuwe GLB 35 4MATIC te herkennen aan tal van specifieke designkenmerken. De AMG-grille wordt voor het eerst gebruikt in een 35-model en benadrukt dat dit model deel uitmaakt van de AMG-familie. De frontsplitter, de markante achterskirt met twee ronde, enkele uitlaatsierstukken en de AMG-dakspoiler in carrosseriekleur staan garant voor een hoge herkenningsfactor. De 19 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, tantalgrijs en glansgedraaid, en het high-performance AMG-remsysteem met zilverkleurige remklauwen en zwart opschrift 'AMG' aan de voorzijde vormen verdere visuele highlights. Drie andere velgvarianten van 19 tot 21 inch zijn op als optie leverbaar, beide in twee kleuren.

Het optionele AMG-nightpakket met designkenmerken zoals de frontsplitter en sierelementen in de achterskirt in hoogglanzend zwart alsmede zwart verchroomde uitlaatsierstukken, zorgen voor opvallende accenten. Afhankelijk van de gekozen lakkleur levert dit sterke contrasten of vloeiende overgangen op.

Het feit dat dit model deel uitmaakt van de AMG-familie, wordt visueel onderstreept door de sportstoelen, die zijn bekleed met zwarte lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met rode dubbele siernaden en rode veiligheidsgordels. Twee optionele lederpakketten met een keuze uit tweekleurige bekleding, bijvoorbeeld in classicrood/zwart en siernaden op de bovenkant van de portieren en de bovenkant van het dashboard, laten het interieur fraaier ogen.

Het bedienings- en weergaveconcept MBUX zorgt voor een nog zekere band tussen de auto, de bestuurder en de passagiers. Tegelijkertijd draagt de nieuwste versie van het infotainmentsysteem bij aan het gebruiksgemak van de nieuwe GLB 35 4MATIC. Speciale weergaven, zoals de bijzonder markante Supersport-modus met centrale, ronde toerenteller en staafvormige extra informatie, onderstrepen de exclusiviteit. Dankzij de spraakbediening, die wordt geactiveerd met het trefwoord "Hey Mercedes", herkent en begrijpt de software vrijwel alle commando's op het gebied van infotainment- en voertuigbediening ook al worden de commando's indirect gegeven.

Met de drie AMG-specifieke weergavestijlen 'Classic', 'Sportief' of 'Supersport' worden de voertuigfuncties direct zichtbaar aan de linkerkant van het combi-instrument en op het touchscreen aan de rechterkant. Visueel versmelten de twee displays onder één gemeenschappelijke glazen afdekking tot de widescreen cockpit en benadrukken zo de horizontale oriëntatie van het interieurdesign.

De nieuwe GLB 35 4MATIC is het eerste compacte model van Mercedes-AMG dat optioneel leverbaar is met een derde zitrij, die bestaat uit twee extra individuele zitplaatsen, plus een tweede zitrij die in lengterichting verstelbaar is en de EASY ENTRY-functie. De tweede zitrij is 40:60 deelbaar. De stoelen op de derde zitrij bieden comfortabel plaats aan passagiers met een maximale lengte van 1,68 meter. De stoelen kunnen in de bagageruimtebodem worden verzonken.

Het comfortniveau op de derde zitrij wordt verhoogd door twee bekerhouders tussen de stoelen en twee opbergvakken links en rechts in de bekleding van de bagageruimte, die met rubber zijn bekleed. Beide opbergvakken zijn voorzien van usb-aansluitingen. De uitgebreide veiligheidsuitrusting draagt bij aan de hoge mate van praktisch gebruiksgemak. Deze omvat uitschuifbare hoofdsteunen, veiligheidsgordels met gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers, een windowbag die ook de passagiers op de derde zitrij beschermt, en i-Size/ISOFIX- en Top-Tether-bevestigingen voor geschikte kinderzitjes.

Het optionele AMG RIDE CONTROL-onderstel garandeert een hoge rijdynamiek. De adaptieve, elektronisch geregelde demping zorgt voor een breed scala aan afstellingen, van comfortabel tot zeer sportief. De demping wordt voor elk wiel afzonderlijk geregeld en is afhankelijk van de rijstijl, het wegdek en het gekozen onderstelniveau. De optimale wordt altijd geselecteerd op basis van tal van gegevens, zoals acceleratie en de gereden snelheid. De onderstelkarakteristiek wordt aangepast door eenvoudigweg een van de rijprogramma's Comfort, Sport of Sport+ te selecteren.