Mercedes-Benz introduceert EQS SUV

De nieuwe EQS SUV deelt zijn lange wielbasis (3.210 mm) met de EQS sedan, maar is ruim 20 cm hoger. De afmetingen in detail: 5.125/1.959/1.718 mm (lengte/breedte/hoogte). De tweede zitrij is standaard elektrisch verstelbaar. In de bagageruimte passen maximaal vier golftassen. Optioneel zijn een derde zitrij met twee extra afzonderlijke stoelen en diverse comfortuitrustingen voor alle passagiers leverbaar.

De EQS SUV is standaard voorzien van een elektrische aandrijfeenheid (eATS) op de achteras, en de varianten met 4MATIC hebben ook een eATS op de vooras. Bij de 4MATIC-modellen zorgt de Torque Shift-functie voor een traploze verdeling van het aandrijfkoppel tussen de achterste en voorste elektromotor, om zo de hoogste efficiëntie te bereiken. De elektromotoren op de voor- en achteras zijn permanent synchroonmotoren (PSM). De voordelen van dit ontwerp zijn onder meer een hoge vermogensdichtheid, een hoog rendement en een hoge vermogensbestendigheid.

De EQS sedan was het eerste model van Mercedes-Benz waarbij via over-the-air updates (OTA) volledig nieuwe functies kunnen worden geactiveerd. Met de EQS SUV wordt dit aanbod uitgebreid. Zo kan bijvoorbeeld de aanhangwagenassistent of MBUX (Mercedes-Benz User Experience) augmented reality voor navigatie ook na aanschaf van het voertuig worden geactiveerd.

Het onderstel van de nieuwe EQS SUV heeft een vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke multilink achteras. De luchtvering AIRMATIC met verstelbare demping (ADS+) behoort eveneens tot de standaarduitrusting. Het voertuigniveau kan hiermee enkele centimeters worden verhoogd. Naast de DYNAMIC SELECT-rijprogramma's 'ECO', 'Comfort', 'Sport' en 'Individual' beschikken de 4MATIC-modellen ook over 'Offroad', een speciaal rijprogramma voor offroad rijden. Een achterasbesturing met een stuurhoek tot 4,5 graden is eveneens standaard. Via een OTA-update is optioneel een variant met een stuurhoek tot 10 graden leverbaar.

Net als alle andere Mercedes-Benz modellen heeft de EQS SUV een ​extra sterke passagierskooi, speciale vervormingszones en moderne veiligheidssystemen. De Europese versie van de EQS SUV is het eerste model van Mercedes-Benz dat kan detecteren of de achterbank daadwerkelijk bezet is. Als een achterpassagier geen gordel draagt, krijgt de bestuurder een specifieke waarschuwing. Een andere nieuwe functie van Mercedes-Benz is de zogeheten inzittendenherinnering. Dit systeem kan aangeven of kinderen achterin het voertuig mogelijk over het hoofd worden gezien. In de modellen voor Europa, Australië en Nieuw-Zeeland is deze functie standaard aan boord.

Navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en handigste route, inclusief laadstops, op basis van tal van factoren en reageert dynamisch op bijvoorbeeld files of een verandering in rijstijl. Dit omvat een visualisatie in het infotainmentsysteem MBUX waarbij wordt aangegeven of de laadtoestand van de accu voldoende is om zonder laden terug te keren naar het startpunt. Bij de routeberekening krijgen laadpunten langs de route die handmatig zijn toegevoegd voorrang. Indien gewenst kunnen voorgestelde laadpunten worden uitgesloten. Ook de geschatte laadkosten per laadstop kunnen worden berekend.

Met ENERGIZING AIR CONTROL plus heeft Mercedes-Benz op eigen wijze nagedacht over de luchtkwaliteit in de EQS SUV. Het systeem is gebaseerd op filtratie, sensoren, weergaveconcept en luchtconditionering. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) heeft een zeer hoog filtratieniveau om fijne deeltjes, microdeeltjes, pollen en andere stoffen die met de buitenlucht binnenkomen, op te vangen.

MBUX past zich met intelligente software volledig aan zijn gebruikers aan en geeft hen gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Met de zogeheten zero layer worden de belangrijkste toepassingen altijd op het hoogste niveau binnen het gezichtsveld aangeboden, afhankelijk van de situatie en context.

De blikvanger in het interieur is het MBUX Hyperscreen (optie). Dit zeer grote, gebogen scherm loopt bijna van A-stijl tot A-stijl en bevat drie individuele schermen die onder één glazen afdekking visueel in elkaar overvloeien. Het 12,3 inch oled- voorpassagiersdisplay heeft een eigen weergave en bediening. In Europa en in een groeiend aantal landen kan de voorpassagier ook dynamische content bekijken tijdens het rijden. Dit dankzij de intelligente technologie die, als een camera detecteert dat de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt, automatisch de dynamische content dimt.

Het Dolby Atmos sound system tilt de audio-ervaring in de EQS SUV naar een hoog niveau. Individuele instrumenten of stemmen in de studiomix kunnen rondom het luistergebied worden geplaatst. Hierdoor wordt een nieuw soort geluidsanimatie mogelijk, want terwijl conventionele stereosystemen meestal een links-rechts dynamiek hebben, kan Dolby Atmos het hele gebied gebruiken en een 360 graden ervaring creëren.

Met de EQS SUV zet Mercedes-Benz een stap richting emissievrije mobiliteit, op weg naar het realiseren van Ambition 2039. Het model wordt volledig CO2-neutraal geproduceerd. De EQS SUV maakt een echte oplossing voor emissievrije mobiliteit mogelijk met intelligent behoud van hulpbronnen en verantwoorde circulaire economie.