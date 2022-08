Mercedes-Benz maakt prijzen EQS SUV bekend

De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 120.827 voor de EQS 450+. De EQS 450 4MATIC en EQS 580 4MATIC beginnen respectievelijk bij € 127.845 en € 167.2912. De EQS 580 4MATIC is uitsluitend met AMG Line leverbaar. De uitvoeringen zijn per direct te bestellen en worden vanaf december 2022 aan de eerste klanten in Europa geleverd. De modelserie wordt CO2-neutraal geproduceerd in de Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa (VS).

Naast drie aandrijvingsvarianten zijn er ook drie uitvoeringen:

Standaard exterieur & Electric Art Line interieur

Electric Art exterieur & Electric Art interieur

AMG Line exterieur & AMG Line interieur

Mercedes-Benz heeft andere belangrijke uitrustingen in pakketten gebundeld. Deze worden Premium, Premium Plus en Business Class genoemd en vullen elkaar aan. Hun beschikbaarheid is afhankelijk van de modeluitvoering. Bovendien is een aantal opties ook afzonderlijk leverbaar. Een overzicht van de belangrijkste opties: