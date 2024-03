Mercedes-Maybach EQS SUV in Europa

Op elkaar afgestemde verlichtingselementen begroeten de passagiers zodra ze het voertuig ontgrendelen. Een ander exclusief kenmerk zijn de standaard automatische comfortportieren voor en achter. Het interieur is ontworpen als een lounge met een beleving voor alle zintuigen: een verscheidenheid aan opties voor individuele lichtstemmingen en Maybach-specifieke interieurparfums zorgen in combinatie met een unieke geluidservaring dankzij het standaard Burmester 4D-surround sound system voor rust en ontspanning.

Vooral achterin claimt de eerste volledig elektrische Maybach optimaal comfort dankzij nog uitgebreidere NVH-maatregelen (noise, vibration, harshness). De vering is comfortabel, verstelbaar en voorzien van een specifiek MAYBACH-rijprogramma.

De Mercedes-Maybach EQS SUV is nu ook leverbaar met digitale voertuigsleutel. Hiermee kan het voertuig gemakkelijk worden vergrendeld, ontgrendeld en gestart. Het enige dat de bestuurder hoeft te doen is een geschikt Apple-apparaat (iPhone of Apple Watch2) bij zich dragen. Key-sharing is ook mogelijk met maximaal zestien personen via AirDrop, iMessage of andere berichtenplatforms. De voorbereiding voor de digitale voertuigsleutel behoort tot de standaarduitrusting in landen waar Mercedes me connect-services beschikbaar zijn.