Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA ondergaat wintertests

25 februari 2020 | Met de Concept EQA die tijdens de IAA van 2017 in Frankfurt aan de wereld werd voorgesteld, liet Mercedes-Benz zien hoe de EQ-strategie naar de compacte klasse kan worden overgebracht. De productieversie van het volledig elektrische neefje van de GLA zal voor het einde van het jaar zijn première beleven. Prototypes van de EQA nemen momenteel deel aan intensieve wintertests in het hoge noorden. Bovendien maakt Mercedes-Benz de compacte EQ Power-familie compleet met nieuwe sportieve modellen die over de hybride aandrijflijn van de derde generatie beschikken.

