Mercedes-Benz participeert met EQA in Hooghkamer

19 november 2021 | Mercedes-Benz participeert met twee volledig elektrische deelauto's in het Voorhoutse nieuwbouwproject Hooghkamer. Het concept, dat op 17 november 2021 gelanceerd is, maakt energierijk wonen mogelijk. De woningen in Voorhout genereren meer energie dan ze verbruiken, waardoor het overschot kan worden opgeslagen ineen zogeheten buurtbatterij en gebruikt kan worden voor het laden van de elektrische deelauto's.

Binnen het nieuwbouwproject Hooghkamer realiseert Van der Hulst Bouwbedrijf met de energiemanagementsoftware van EF-CONCEPTS.com zogeheten plus-op-de-meter (POM-)woningen. Dergelijke woningen beschikken over duurzame energiesystemen, zijn onderling met elkaar verbonden, produceren zelfstandig duurzame energie en delen het, waardoor de woningen een autonoom energie-ecosysteem vormen. Het energie-overschot wordt door de woningen onder andere geleverd aaneen centrale buurtbatterij. De opgeslagen duurzame energie wordt vervolgens via een DC-lader in de twee volledig elektrische deelauto's van Mercedes-Benz geladen.

Het project Hooghkamer past in de verdere transformatie van de autofabrikant tot aanbieder van mobiliteitsservices. In de Voorhoutse wijk met zeventien luxe woningen worden de twee EQA's binnen een kleine, 'gesloten' gemeenschap (alleen inwoners van deze wijk hebben toegang tot de voertuigen) ingezet als deelauto's. Het kunnen beschikken over een voertuig op een loopafstand van maximaal 1 minuut binnen een relatief kleine groep gebruikers is uniek. Het project heeft als doel te ervaren in welke mate deze service in de praktijk gewaardeerd wordt: de deelauto's kunnen bijvoorbeeld een concurrent van de tweede auto in een huishouden worden. Via de geïntegreerdedeeltechnologie is Mercedes-Benz ook in staat te experimenteren met verschillende prijsmodellen en te leren van de momenten waarop de voertuigen het vaakst stilstaan, zodat dan bijvoorbeeld de inbegrepen premium wasservice kan plaatsvinden.

Op woensdag 17 november is het unieke concept van nieuwbouwproject Hooghkamer in Voorhout gelanceerd. De zeventien nieuwbouwwoningen zijn aangesloten op een batterijgedreven snellader. Deze kan twee elektrische auto's tegelijkertijd voorzien van energie, maar belangrijker nog: hij doet dienst als buurtbatterij om opgewekte zonnestroom van de woningen te bufferen. De energiemanagementsoftware van EF-Concepts stuurt de energiestromen in de wijk en zorgt hiermee voor balans in het netwerk. Bijzonder is dat de snellader een kleinverbruikaansluiting heeft, wat voorkomt dat er een zware aansluiting nodig is. Dat is een primeur voor Nederland.

In de woonwijk zijn zogeheten plus-op-de-meter woningen gerealiseerd. De daken van deze woningen liggen vol met pv-panelen, wat maakt dat ze over het jaar gezien méér zonnestroom opwekken dan ze gebruiken - ze vormen feitelijk één grote zonneweide. De bewoners zijn aangesloten bij EF-Concepts en krijgen een vaste gegarandeerde energierekening. De huishoudens worden niet gezien als individuele aansluitingen, maar als onderdeel van een smart grid.

Mercedes EQA nu ook als 300 en 350

6 mei 2021

Mercedes start met Green Charging

20 april 2021

Mercedes EQA nu te bestellen

4 februari 2021

Mercedes introduceert EQA

20 januari 2021