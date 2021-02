Mercedes-Benz EQA nu te bestellen

4 februari 2021 | De Mercedes-Benz EQA is per direct te bestellen. De consumentenadviesprijzen beginnen bij 49.995 euro voor de EQA 250 met 140 kW. De EQA wordt geleverd inclusief 3 jaar Mercedes me Charge. Voor Mercedes me Charge-gebruikers in Europa omvat dit ook 'Green Charging' tijdens deze periode zonder extra kosten. De eerste exemplaren arriveren in het voorjaar bij de dealers.

Tot de standaarduitrusting van de EQA behoren onder meer LED-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, de EASY PACK-achterklep die elektrisch opent en sluit, 18 inch lichtmetalen velgen, sfeerverlichting met 64 kleuren, een dubbele bekerhouder, comfortstoelen met viervoudig verstelbare lendensteun, een achteruitrijcamera voor extra gemak en een beter overzicht bij het manoeuvreren alsmede een met leder bekleed multifunctioneel stuur. Ook standaard zijn het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) en navigatie met Electric Intelligence.

'Green Charging' houdt in dat Mercedes me Charge certificaten van oorsprong levert die aantonen dat de stroom die via Mercedes me Charge wordt geladen uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt afgeleverd. Dit betekent dat EQA-rijders 'groen' kunnen rijden wanneer ze laden bij een van de 175.000 openbare laadstations in Europa. Ook kunnen ze de CO2-voetafdruk verder verkleinen. De EQA wordt geleverd inclusief één jaar Mercedes me Charge. Voor Mercedes me Charge-gebruikers in Europa omvat dit ook 'groen laden' tijdens deze periode zonder extra kosten.

Gedurende een gelimiteerde periode na de introductie is er een Edition 1-uitvoering beschikbaar. Het exterieur van dit speciale model combineert elementen van het nightpakket met AMG-styling. De sportieve uitstraling wordt afgerond door 20 inch velgen. In het interieur zorgen het van achteren verlichte sierdeel en de blauwe siernaden op de stoelen en portieren voor extra accenten. Een complex perforatiepatroon in de lederen bekleding biedt zicht op een stof in het kenmerkende blauw van Mercedes-EQ.

Bij de EQA heeft Mercedes-Benz de complexiteit van het aanbod aanzienlijk verminderd. In plaats van een keuze te moeten maken uit meer dan honderd afzonderlijke opties, hebben klanten nu de keuze uit drie vooraf geconfigureerde pakketten die zijn afgestemd op de daadwerkelijke wensen:

Het Advanced pakket (inbegrepen bij Edition 1) voegt een reeks comfort- en veiligheidsfeatures toe aan de standaarduitrusting van de EQA. In het interieur smelten twee 10,25 inch displays samen tot een widescreen cockpit. De bestuurder wordt ondersteund door de dodehoekassistent, het spiegelpakket en het parkeerpakket met achteruitrijcamera.

Het Premium pakket is een uitbreiding van het Advanced pakket waarmee het comfort wordt verhoogd. Het omvat het KEYLESS GO-comfortpakket, de automatische 2-zone airconditioning THERMOTRONIC, het Advanced sound system en een draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten.

Het Premium Plus pakket vormt een aanvulling op het Advanced pakket en Premium pakket met een panoramaschuifdak, het Burmester surround sound system en het parkeerpakket met 360°-camera.

Bovendien is de EQA verkrijgbaar in twee verschillende Business Solution-varianten. De EQA Business Solutions hebben standaard een uitrusting die is afgestemd op de wensen van de zakelijke rijder en een speciale prijs. De EQA 250 Business Solution Luxury heeft een consumentenadviesprijs van € 50.985 en een fiscale waarde van € 49.995. De sportief uitgevoerde EQA 250 Business Solution AMG heeft een consumentenadviesprijs van € 54.985 en een fiscale waarde van € 53.995.

De productie van de EQA werd in 2020 opgestart in de Mercedes-Benz fabriek in het Duitse Rastatt. Net als de Mercedes-EQ modellen die al op de markt zijn - de EQC uit Bremen en Peking en de EQV wordt de EQA op dezelfde productielijn gebouwd als varianten met conventionele of hybride aandrijflijnen. Dit betekent dat alle vijf de modelseries die in Rastatt worden geproduceerd nu een elektrische variant hebben: naast de volledig elektrische EQA worden in de Mercedes-Benz fabriek in Rastatt ook de A-Klasse Hatchback, A-Klasse Limousine, de B-Klasse en de compacte GLA SUV geproduceerd; zowel met conventionele verbrandingsmotoren als met plug-in hybride aandrijflijnen.

De Mercedes-Benz fabriek in Rastatt speelt daarmee een belangrijke rol bij de transitie naar een CO2-neutraal wagenpark en in het strategische initiatief voor elektrische voertuigen van Mercedes Benz AG. In 2021 begint de Duits-Chinese productie-joint venture Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) in Beijing met de productie van de EQA voor de Chinese markt.

De accusystemen voor de EQA worden geleverd door Mercedes-Benz dochteronderneming Accumotive in de Duitse stad Kamenz. Ook de accufabriek in het Poolse Jawor wordt voorbereid op de productie van accusystemen voor de compacte Mercedes-EQ modellen.

