Mercedes-Benz EQA nu ook als 300 en 350 4Matic

6 mei 2021 | Sinds februari hebben al meer dan 20.000 klanten een Mercedes-Benz EQA besteld. En nu wordt de modelfamilie van de volledig elektrische compacte SUV uitgebreid met twee nieuwe varianten: de EQA 300 4MATIC met 168 kW / 228 pk en de EQA 350 4MATIC met 215 kW / 292 pk. De theoretische actieradius (WLTP) van de EQA 300 4MATIC bedraagt 400 tot 424 km en van de EQA 350 4MATIC 409 tot 430 km. De twee vierwielaangedreven varianten zijn nu te bestellen.

De EQA is het instapmodel in de volledig elektrische voertuigwereld van Mercedes-EQ. Na de introductie van de EQA 250 met 140 kW / 190 pk en voorwielaandrijving, kunnen nu dus ook twee uitvoeringen met vierwielaandrijving worden besteld. De consumentenadviesprijzen inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken beginnen bij € 55.440 voor de EQA 300 4MATIC en € 58.163 voor de EQA 350 4MATIC.

De nieuwe varianten zijn ook direct in Business Solution-uitvoering beschikbaar. De EQA 300 4MATIC BS Luxury heeft een consumentenadviesprijs vanaf € 55.985 (fiscale waarde: € 54.995). De consumentenadviesprijs van de EQA 350 4MATIC BS Luxury begint bij € 58.985 (fiscale waarde: € 57.995). De varianten zijn tevens beschikbaar in Business Solution AMG-uitvoering.

De EQA wordt standaard geleverd met één jaar Mercedes me Charge. Voor Europese Mercedes me Charge-klanten is gedurende deze periode Green Charging beschikbaar bij alle openbare laadpunten. Klanten van beide nieuwe vierwielaangedreven varianten kunnen na activering ook een jaar lang gebruikmaken van het Europese snellaadnetwerk van IONITY tegen de speciale prijs van € 0,29 per kWh. Het lokale Green Charging-initiatief van Mercedes-Benz Nederland zorgt er bovendien voor dat alle laadsessies van iedere in Nederland afgeleverde EQA voor 200.000 km CO2-neutraal zijn, ongeacht de locatie of laadservice. Dit wordt door middel van inkoop van Garanties van Oorsprong mogelijk gemaakt.

Tot de standaarduitrusting van de EQA 300 4MATIC en EQA 350 4MATIC behoren onder meer LED-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, EASY PACK-achterklep met elektrisch openen en sluiten, 18 inch lichtmetalen velgen, sfeerverlichting met 64 kleuren, dubbele bekerhouder, comfortstoelen met viervoudig verstelbare lendensteun, achteruitrijcamera voor meer overzicht en gemak bij het manoeuvreren en multifunctioneel stuurwiel in leder. Ook standaard inbegrepen zijn het intuïtief te bedienen infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) en navigatie met Electric Intelligence.

Mercedes-Benz heeft de EQA-aanbodstructuur aanzienlijk vereenvoudigd. In plaats van te moeten kiezen uit veel individuele opties, hebben klanten nu de keuze uit drie voorgeconfigureerde pakketten:

Het Advanced pakket voegt een reeks comfort- en veiligheidsfuncties toe aan de standaarduitrusting van de EQA. In het interieur versmelten twee 10,25 inch displays tot een widescreen cockpit. De bestuurder wordt ondersteund door de dodehoekassistent, het spiegelpakket en het parkeerpakket met achteruitrijcamera. Het Premium pakket bouwt voort op het Advanced pakket en verhoogt het comfort. Het omvat het KEYLESS GO-comfortpakket, de THERMOTRONIC automatische 2-zone airconditioning, een audio system en een draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten. Het Premium Plus pakket biedt bovenop het Advanced pakket en Premium pakket een panoramaschuifdak, het Burmester surround sound system en het parkeerpakket met 360°-camera.

De EQA is optioneel ook leverbaar met de uitrustingslijn Electric Art. Kleuraccenten in modern roségoud verfraaien de bekleding en luchtuitstroomopeningen, terwijl het sierdeel van achteren is verlicht. Tot de uitrustingslijn behoren ook speciale 18 inch lichtmetalen velgen.

Op de vooras van de EQA wordt een asynchroonmotor toegepast. De elektromotor, een transmissie met vaste overbrengingsverhouding met differentieel, het koelsysteem en de vermogenselektronica vormen een sterk geïntegreerde, compacte eenheid: de elektrische aandrijflijn (eATS).

De EQA 300 4MATIC en EQA 350 4MATIC hebben bovendien een eATS op de achteras met een nieuw ontwikkelde permanent bekrachtigde synchroonmotor. Het ontwerp is compact. Bij een permanent bekrachtigde synchroonmotor is de rotor van de AC-motor voorzien van permanente magneten. De magneten, en dus de rotor, volgen het roterende wisselstroomveld in de statorwikkelingen. De motor is zogezegd synchroon, omdat de rotor met dezelfde snelheid draait alshet magnetische veld van de stator. De frequentie wordt in de frequentieomvormers van de vermogenselektronica aangepast aan de snelheid die de bestuurder vraagt. De voordelen van dit ontwerp zijn onder meer een hogevermogensdichtheid, een hoog rendement en een hoge outputconsistentie.

In de nieuwe 4MATIC-varianten wordt de vermogensbehoefte tussen de voor- en achteras 100 keer per seconde geregeld, al naargelang van de rijsituatie. De filosofie van Mercedes-EQ is om het verbruik te optimaliseren door de elektromotor op de achteras zo vaak mogelijk te gebruiken, terwijl de asynchroonmotor op de vooras slechts minimale weerstandsverliezen genereert bij deellast.

