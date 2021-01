Mercedes-Benz introduceert EQA

20 januari 2021 | Mercedes-Benz introduceert de EQA. Het is het instapmodel van Mercedes-Benz met elektrische aandrijving. Slimme assistenten ondersteunen de bestuurder op vele gebieden: bijvoorbeeld bij het vermijden van ongevallen, een anticiperende en daardoor zeer efficiƫnte rijstrategie en de navigatie met Electric Intelligence. Bovendien beschikt de auto over unieke Mercedes-Benz functies, zoals MBUX (Mercedes-Benz User Experience). De EQA is afgeleid van de Mercedes-Benz GL. Vanaf het voorjaar van 2021 is de elektrische SUV verkrijgbaar bij de Europese dealers.

De EQA wordt in eerste instantie op de markt gebracht als EQA 250 (stroomverbruik gecombineerd: 17,7 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km1) met 140 kW en een actieradius (WLTP) van 426 km. De 'dubbeldeks' lithium-ion-accu, die als structureel element in de voertuigbodem is geplaatst, heeft een energie-inhoud van 66,5 kWh. Om te voldoen aan de normen op het gebied van het geluids- en trillingscomfort die zo kenmerkend zijn voor het merk, werd onder andere de elektrische aandrijflijn losgekoppeld van het onderstel en de carrosserie. Daarnaast waren er tal van isolatiemaatregelen.

De EQA 250 wordt in Nederland leverbaar met een consumentenadviesprijs vanaf € 49.995 inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken.. De EQA 250 Business Solution Luxury heeft een consumentenadviesprijs van € 50.985 en een fiscale waarde van € 49.995.

De EQA is voorzien van de Black Panel-grille met geïntegreerde ster die kenmerkend is voor Mercedes-EQ. Een ander designkenmerk van de volledig elektrische modellen van Mercedes-EQ is de doorlopende lichtband aan de voor- en achterzijde. Een horizontale glasvezelstrip verbindt de dagrijverlichting van de full-LED-koplampen met elkaar en zorgt zo voor een hoge mate van herkenbaarheid, zowel overdag als 's nachts. De blauwe kleuraccenten in de koplampunits versterken de kenmerkende Mercedes-EQ uitstraling. De LED-achterlichten gaan naadloos over in de taps toelopende led-lichtband, waardoor de breedtewerking aan de achterzijde van de EQA wordt versterkt. Ook is de kentekenplaat verplaatst naar de bumper. Exclusief voor dit model zijn de tot 20 inch grote lichtmetalen velgen in bi- of tricolordesign, in sommige gevallen met sierelementen in roségoud of blauw.

Verwijzingen naar de elektrische aandrijflijn vormen in het interieur van de EQA, afhankelijk van de uitrustingslijn, een nieuw, van achteren verlicht sierdeel en roségoudkleurige accenten op de luchtuitstroomopeningen, stoelen en voertuigsleutel. Het speciale model Edition 1 is bovendien voorzien van geperforeerde lederen stoelbekleding, waardoor de blauwe stof zichtbaar is. De instrumenten, met aanduidingen die specifiek voor elektroauto's zijn ontworpen, zijn uitgevoerd in dezelfde kleurstelling, met roségoudkleurige en blauwe accenten.

Met een cw-waarde vanaf 0,28 zet de EQA een gunstige waarde neer. De frontale oppervlakte bedraagt in totaal 2,47 m2. Tot de belangrijkste aerodynamische maatregelen behoren de volledig gesloten koelluchtregeling in het bovenste gedeelte, de aerodynamisch vormgegeven voor- en achterbumper, de zeer gladde, bijna volledig gesloten voertuigbodem, aerodynamisch geoptimaliseerde velgen en speciale voor- en achterwielspoilers.

De standaard warmtepomp maakt deel uit van het thermomanagement. Met zijn vele details, zoals het gebruik van de restwarmte van de elektrische aandrijving, is het systeem geconfigureerd voor een gunstig rendement en dus een maximale actieradius. Het is ook mogelijk om de preconditionering van de EQA in te stellen voor vertrek. Deze functie wordt rechtstreeks vanuit het MBUX infotainmentsysteem of via de Mercedes me-app aangestuurd.

Aan het dagelijks gebruiksgemak van de EQA wordt bijgedragen door de standaard navigatie met Electric Intelligence. Deze berekent de snelste route naar de bestemming. Op basis van continue actieradiussimulaties houdt het systeem rekening met eventuele noodzakelijke laadstops en tal van andere factoren, zoals de topografie en het weer. Het systeem kan ook dynamisch reageren op veranderingen, bijvoorbeeld in de verkeerssituatie of in de persoonlijke rijstijl.

Met Mercedes me Charge hebben klanten toegang tot wat momenteel het grootste laadnetwerk ter wereld is: dit omvat momenteel meer dan 450.000 AC- en DC-laadstations in 31 landen. Met Mercedes me Charge kunnen Mercedes-EQ klanten comfortabel gebruikmaken van de laadstations van verschillende aanbieders, terwijl ze ook profiteren van een geïntegreerde betalingsfunctie met eenvoudige facturatieprocessen. Door middel van certificaten van oorsprong garandeert Mercedes-Benz dat energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt geleverd voor het laden van stroom die via Mercedes me Charge wordt ingekocht. Met Mercedes me Charge kunnen klanten bij meer dan 175.000 openbare laadstations in heel Europa laden, terwijl Mercedes-Benz voor compensatie met groene stroom zorgt.

Standaard aan boord zijn de actieve spoorassistent en de actieve remassistent. In diverse situaties kan laatstgenoemd systeem een aanrijding voorkomen door autonoom te remmen, of de gevolgen ervan beperken. Het systeem is ook in staat om te remmen voor stilstaande voertuigen en overstekende voetgangers bij typische stadssnelheden. De verbeterde functies van het rijassistentiepakket omvatten bijvoorbeeld de afslagfunctie, de noodbaanfunctie, de uitstapwaarschuwingsfunctie die de bestuurder waarschuwt voor naderende fietsers of voertuigen alsmede een waarschuwingsfunctie voor voetgangers bij zebrapaden.

De EQA is ook een echte Mercedes-Benz als het gaat om passieve veiligheid. Op basis van de robuuste structuur van de GLA werd de carrosserie van de EQA aangepast aan de bijzondere eisen die aan een elektrische auto worden gesteld. De accu is in een frame van geëxtrudeerde delen geplaatst. Dit frame heeft een structuurfunctie die tot nu toe werd vervuld door de dwarsdragers in de voertuigbodem. Een accubeschermer in het voorste gedeelte van de accu kan voorkomen dat de energieopslagunit wordt doorboord bij een aanrijding. Uiteraard moest de EQA ook het gebruikelijke, omvangrijke crashtestprogramma van het merk doorlopen. Tevens werden er strenge eisen gesteld aan de accu en alle onderdelen waar stroom doorheen loopt.

De standaarduitrusting omvat ook het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). MBUX kan met behulp van verschillende opties individueel worden geconfigureerd. De belangrijkste voordelen van het systeem: de krachtige computer, de scherpte van de displays en afbeeldingen, de aanpasbare weergave, het full-colour head-up display (optie), navigatie met augmented reality (optie), zelflerende software en spraakbediening die wordt geactiveerd door het trefwoord "Hey Mercedes".

Met de Mercedes-EQ optie in het mediadisplay kunnen menu's voor laadmogelijkheden, het stroomverbruik en de energiestroom worden opgeroepen. Het rechter display in het combi-instrument is een wattmeter in plaats van een toerenteller. Het bovenste gedeelte toont het percentage van het vermogen dat wordt gebruikt, het onderste gedeelte de energieterugwinning/recuperatie. Op het linker display kan worden aangegeven of de bestemming kan worden bereikt zonder een tussentijdse laadstop. De kleuren veranderen afhankelijk van de rijsituatie: tijdens een boost-fase verandert het display bijvoorbeeld in wit. De gebruiker heeft de keuze uit vier verschillende weergavestijlen om het display aan te passen op de persoonlijke voorkeuren of op het interieur, bij de Progressive staat een speciaal Mercedes-EQ kleurschema ter beschikking.

De standaarduitrusting van de EQA omvat onder andere LED-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, de EASY PACK-achterklep die elektrischt opent en sluit, 18 inch lichtmetalen velgen, sfeerverlichting met 64 kleuren, een dubbele bekerhouder, comfortstoelen met viervoudig verstelbare lendensteun, een achteruitrijcamera voor extra gemak en een beter overzicht bij het manoeuvreren, evenals een met leder bekleed multifunctioneel sportstuur. Het nieuwe model kan worden geïndividualiseerd met de beide uitrustingslijnen AMG Line en Electric Art, evenals met het Nightpakket.

Een trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie is als optie leverbaar voor de EQA. Een handige functie is de elektrische ontgrendeling van de kogelkop. De ontgrendelingsschakelaar en het controlelampje bevinden zich in de achterklep. Als de kogelkop eenmaal ontgrendeld is, kan deze worden uitgeklapt of, als deze niet wordt gebruikt, in de bumper worden teruggeklapt. Het aanhangwagengewicht (ongeremd/geremd) van de EQA 250 bedraagt 750 kg, de kogeldruk 80 kg. De trekhaak is goedgekeurd voor montage van een fietsdrager. De vierwielaangedreven uitvoeringen bieden een hoger trekvermogen.

