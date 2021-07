Mercedes-AMG toont interieur nieuwe SL

14 juli 2021 | Mercedes-AMG toont het interieur van de nieuwe SL. De eerste 300 SL Roadster inspireerde de designers bij het ontwerpen van het interieur van de nieuwe Mercedes-AMG SL. Voor de nieuwe generatie van het icoon creëerden ze een mix van analoge geometrie en digitale wereld, 'hyperanaloog' genaamd. Een voorbeeld hiervan is het volledig digitale combi-instrument, dat geïntegreerd is in een driedimensionaal vizier.

Het nieuwe concept maakt voor het eerst sinds 1989 (Mercedes SL R129) een 2+2-stoelconfiguratie mogelijk. Dit maakt de nieuwe SL veelzijdiger. De achterbank vergroot het dagelijks gebruiksgemak en biedt plaats aan personen tot 1,50 meter lang. Als de extra zitplaatsen niet nodig zijn, kan een windscherm de passagiers op de voorstoelen beschermen tegen tocht in de nek. De tweede zitrij kan ook worden gebruikt als extra opbergruimte voor bijvoorbeeld een golfbag.

Het aanbod bekledingen voor de sport- of performancestoelen (optioneel op alle varianten) weerspiegelt ook de keuze van comfortabele tot performance-georiënteerde uitvoeringen. Klanten kunnen kiezen uit een- of tweekleurig nappaleder, nappaleder STYLE met ruitpatroon of de sportieve combinatie van nappaleder met microvezel DINAMICA RACE en contrastsiernaden in geel of rood.

Het symmetrische dashboard is ontworpen als een vleugel en opgedeeld in een boven- en onderkant. Blikvangers zijn de vier nieuw ontwikkelde, gegalvaniseerde luchtuitstroomopeningen in turbinelook. Deze gaan in de vorm van krachtige powerdomes over in het dashboard. De onderkant van het dashboard ontwikkelt zich vloeiend vanuit de middenconsole en verbindt de twee elementen naadloos met elkaar.

De middenconsole domineert de ruimte tussen de bestuurder en voorpassagier. Zo breed mogelijk en aan de voorkant sterk stijgend vloeit de middenconsole over in de onderkant van het dashboard. Het functionele en visuele middelpunt van de middenconsole is het metalen paneel dat de lederen oppervlakken aan de voor- en achterkant doorbreekt. Met de kenmerkende NACA-luchtinlaat heeft hij dezelfde genen als de AMG GT en GT 4-Door Coupé. Zo wordt dit designelement een AMG-specifiek stijlelement in het interieur. De NACA-luchtinlaat gaat bijna naadloos over in het 11,9 inch multimedia-touchscreen in staand formaat. Om reflecties door zonlicht bij het open rijden te voorkomen, kan dit scherm elektrisch in een meer verticale stand worden gezet. Het staande formaat biedt vooral voor de navigatie duidelijke voordelen maar ook ergonomisch meer ruimte. Het touchscreen zweeft tussen de twee centrale luchtuitstroomopeningen als digitaal contrast met emotionele designelementen.

Analoog aan de middenconsole vloeien ook de oppervlakken in de portieren naadloos uit het dashboard. Het resultaat is een met siernaden geaccentueerde band die het hele interieur omlijst en langs de zijdelingse luchtuitstroomopeningen loopt. Het middenpaneel van de portieren bevat een gelaagde topografie. De portiergreep aan de binnenkant is op dezelfde manier ontworpen als de middenconsole en een echte eyecatcher. Het materiaal en de modellering van de oppervlakken wordt herhaald in de portieren en zorgt zo voor balans in het interieur. In de portierpanelen zijn Burmester-luidsprekers van echt metaal geïntegreerd, waarvan het perforatiepatroon ook visueel opvalt.

Het avant-garde stoeldesign van de nieuwe Mercedes-AMG SL is een sportieve doorontwikkeling van de kenmerkende sculpturale stoeldesigns van het merk. De designers hebben met lagen en omhullende oppervlakken gespeeld. Hierdoor lijken de stoelen lichter en minder volumineus. De hoofdsteunen zijn geïntegreerd in de rugleuning en dragen zo bij aan de sportieve proporties van de stoel.

Enkele functies en de bedieningsstructuur van MBUX van de tweede generatie komen overeen met die van de S-Klasse. Ze zijn aangevuld met, of vervangen door, AMG-specifieke inhoud en weergaven. Menu-items zoals 'Performance' of 'Track Pace' benadrukken het sportieve karakter. Door de nieuwste hard- en software is het interieur nu nog digitaler en intelligenter. De haarscherpe beelden op de lcd-displays maken het gemakkelijker om voertuig- en comfortfuncties te bedienen.

Het optionele head-up display draagt ​​bij aan ontspannen rijden, omdat de bestuurder zijn of haar ogen niet van de weg hoeft te halen. Het geeft relevante aanwijzingen en acties driedimensionaal weer in de werkelijke rijsituatie en omgeving. Ook hier kan worden gekozen tussen verschillende stijlvarianten; elk passend bij het display in het combi-instrument. Afhankelijk van de uitrusting of persoonlijke smaak verlicht de sfeerverlichting het exclusieve interieur in 64 verschillende kleuren.

