Mercedes-AMG SL als Collectors Edition

Het AMG-aerodynamicapakket scherpt niet alleen de uitstraling aan, de grotere flics aan de voor- en achterskirt, de grotere achterdiffusor en het actieve profiel in de voertuigbodem verbeteren ook de aerodynamische eigenschappen. Dit geldt ook voor de downforce en luchtweerstand.

Het AMG-nightpakket en AMG-nightpakket II versterken de visuele uitstraling van de 'Motorsport Collectors Edition'. Bij het AMG-nightpakket zijn geselecteerde exterieurelementen uitgevoerd in hoogglanzend zwart: de frontsplitter, dorpelverbreders, buitenspiegels en het sierelement in de achterdiffusor. Het AMG-nightpakket II voegt meer elementen toe in zwart chroom, waaronder de grille, typeaanduiding en Mercedes-ster aan de achterzijde. Ook de koplampen en achterlichten zijn inwendig donker gehouden. De remklauwen van het AMG-composietremsysteem zijn eveneens zwart. De AMG-tankdop in zilverchroom met opschrift 'AMG' benadrukt de bijzondere status van de edition.

De standaard AMG Performance-stoelen zijn leverbaar in twee bekledingen: zwart nappaleder/microvezel MICROCUT met rode siernaden of zwart nappaleder/microvezel MICROCUT met gele siernaden. Beide varianten hebben een AMG-embleem in de hoofdsteunen. De sierdelen in AMG-carbon zijn afgestemd op het verwarmde AMG Performance-stuurwiel met carbon stuurkrans.

Tot de standaarduitrusting van de speciale uitvoering behoren het Burmester 3D-surround sound system, de sfeerverlichting, de MBUX Interieurassistent, het rijassistentiepakket en het head-up display. AMG TRACK PACE biedt ondersteuning met een scala aan gegevens voor het rijden op het circuit. Het bagageruimtepakket verhoogt de dagelijkse bruikbaarheid, terwijl de verlichte AMG-instaplijsten de passagiers verwelkomen met het AMG-logo.

Ter bescherming van de waardevolle auto is deze uitgerust met GUARD 360. Bovendien ontvangt elke klant een op maat gemaakte AMG-indoor autohoes. Met zijn ademende buitenlaag van scheurvast synthetisch weefsel en antistatische voering van flanel beschermt de hoes het voertuig in de garage tegen stof en krassen.