Mercedes-Benz GLE ondergaat facelift voor modeljaar 2023

Het rijassistentiepakket bevat functies die in detail zijn verbeterd, waaronder de actieve afstandsassistent DISTRONIC, de actieve stuurassistent en de verkeersbordenassistent. Het parkeerpakket met 360 graden camera ondersteunt de bestuurder bij het in- en uitparkeren in langs- en dwarsparkeerplaatsen. Ook nieuw is de functie 'transparante motorkap'. Als het rijprogramma 'Offroad' is ingeschakeld, toont het centrale display een virtueel zicht onder de voorzijde van het voertuig, wat het rijden op steile hellingen aanzienlijk vergemakkelijkt. Handige functies voor het trekken van een aanhangwagen zijn de aanhangwagenassistent3, het vernieuwde aanhangwagenmenu in het centrale display en de aanhangwagenrouteplanner.

De meeste bestuurders van een GLE rijden alleen op verharde wegen of in licht tot middelzwaar terrein. Mercedes-Benz heeft daarom de omvang van het offroad-techniekpakket opnieuw samengesteld om het tegen een lagere prijs te kunnen aanbieden voor de GLE-modellen met verbrandingsmotor. Tot dit pakket behoren onder meer een onderrijbeveiliging en, in combinatie met de luchtvering AIRMATIC (optie), 30 mm meer bodemvrijheid.

In combinatie met het optionele parkeerpakket met 360 graden camera biedt het nu ook de functie 'transparante motorkap'. Wanneer het rijprogramma 'Offroad' is ingeschakeld, toont het centrale beeldscherm een virtueel zicht onder de voorzijde van het voertuig, inclusief de voorwielen en hun stuurstand. De weergave is samengesteld uit beelden van de camera. De 'transparante motorkap' stelt de bestuurder in staat obstakels zoals grote stenen of diepe kuilen die zich voor het voertuig bevinden beter te zien. Deze functie biedt ook voordelen bij het rijden op hellingen of bergkammen.

Aanhangwagens

De vierwielaandrijving en een op tractie gerichte overbrengingsverhouding maken een trekvermogen tot 3.500 kg en een kogeldruk tot 140 kg mogelijk. Leverbaar is de volledig elektrische trekhaak: via een toets in de achterklep of een toets op het centrale display wordt de kogelhals samen met de aansluiting voor de stroomvoorziening van de aanhangwagen met één druk onder het voertuig vandaan gedraaid en automatisch in de werkstand gezet. Na gebruik schuift hij terug in zijn rustpositie achter de bumper. Voor wie de trekhaak niet gebruikt om een aanhangwagen te trekken, maar bijvoorbeeld om fietsen te vervoeren, is er ook een speciale voorziening: de trekhaak heeft twee extra bouten op de kogelhals waarop een geschikte fietsdrager steunt. Het draagvermogen is 100 kg; dit betekent dat ook e-bikes kunnen worden meegenomen.

Nieuw voor de GLE en GLE Coupé is de aanhangwagenrouteplanner van het navigatiesysteem: op het centrale display kunnen de inzittenden routes plannen die geschikt zijn voor het rijden met een voorgeprogrammeerde aanhangwagen om daarmee lange omwegen of tijdverlies te voorkomen. Er wordt onder andere rekening gehouden met breedte- en hoogtebeperkingen op de route en tevens met gewichtsbeperkingen. De instellingen geschieden via het aanhangwagenmenu in MBUX dat automatisch wordt weergegeven zodra een aanhangwagen aan het voertuig wordt gekoppeld. Bestuurders kunnen kiezen uit fietsdragers en kleine of grote aanhangwagens. Ook de snelheid kan worden ingesteld, in Duitsland bijvoorbeeld 80 of 100 km/h. De aanhangwagenrouteplanner houdt vervolgens rekening met deze informatie. De verkeersbordenassistent geeft alleen snelheden weer die voor de combinatie zijn toegestaan. En als DISTRONIC en de actieve snelheidslimietassistent zijn geactiveerd, accelereert het voertuig alleen tot de betreffende maximumsnelheid.

De aanhangwagenassistent is nu cameragebaseerd en ook geschikt voor aanhangwagens met een eigen stabilisatievoorziening tegen rolbewegingen. Bovendien maakt het assistentiesysteem het manoeuvreren met een aanhangwagen makkelijker, handiger en veiliger. Het systeem regelt automatisch de stuurhoek van het trekkende voertuig tot een snelheid van 5 km/h en een helling tot 15 procent. Het is ook geïntegreerd in MBUX en kan worden bediend via het touchscreen. Naast het stabiliseren van de combinatie bij het achteruitrijden kan het systeem de aanhangwagen ook begeleiden in bochten tot een hoek van 90 graden. Het trekkende voertuig wordt automatisch bestuurd zodat de gekozen hoek gehandhaafd blijft. Dit maakt een positionering van een aanhangwagen mogelijk. Bestuurders kunnen ook een specifieke functie selecteren zodra de aanhangwagen de gewenste richting op rijdt en in een rechte lijn achteruit moet rijden. Het gehele manoeuvreerproces kan worden gevolgd vanuit verschillende cameraperspectieven op het centrale display. Dynamische hulplijnen tonen de route en voertuigbreedte. Het systeem moet hiervoor kort de huidige situatie aanleren. Voor de visuele meting van de dissellengte zijn echter geen markeringen op de aanhangwagen nodig. De aanhangwagenassistent is een optie en kan na aanschaf van de GLE ook worden geactiveerd via een 'Over the Air' (OTA) update.

Dankzij de verbeterde omgevingssensoren bieden de parkeersystemen de bestuurder een betere ondersteuning bij het manoeuvreren. Ze zijn geïntegreerd in MBUX en kunnen intuïtiever en sneller worden bediend. Anders dan bij de vorige generatie blijft de actieve stuurassistent nu ook ingeschakeld als er een aanhangwagen wordt getrokken. Het systeem helpt de bestuurder om automatisch op de rijstrook te blijven, ook in niet al te scherpe bochten.

Exterieurdesign: nieuwe dagrijverlichting

Een aantal gedetailleerde wijzigingen aan het exterieur geven de GLE SUV en GLE Coupé een duidelijk moderner uiterlijk. De nieuwe voorbumper geeft beide uitvoeringen meer uitstraling. In de grille van de vernieuwde GLE bevinden zich twee horizontale lamellen met chroomaccenten. De roosters in de buitenste luchtinlaten hebben een horizontale chromen vin gekregen.

Kenmerkend voor Mercedes-Benz is de zogeheten lichtfakkel in de koplampen. Bij de standaard LED-koplampen vullen twee lichtpunten de kenmerkende dagrijverlichting aan, terwijl er bij de optionele MULTIBEAM LED-koplampen vier lichtpunten zijn. De designers hebben ook het binnenwerk van de achterlichten opnieuw vormgegeven: bij de GLE wordt de lichtsignatuur gevormd door twee horizontale blokken, en bij de GLE Coupé door twee balken.

De GLE Coupé heeft voortaan standaard het AMG Line exterieur, met de kenmerkende diamond grille met Mercedes-Benz pattern in chroom, de AMG-voorskirt met chromen sierelement, carrosseriekleurige AMG-dorpelverbreders en wielkast-claddings alsmede de AMG-achterskirt in diffusorlook.

Het kleurenpalet van beide SUV's is uitgebreid met sodalietblauw metallic en MANUFAKTUR alpinegrijs uni. Twee aerodynamisch geoptimaliseerde 19en 20 inch lichtmetalen velgen completeren het velgaanbod voor de GLE. Ze zijn glansgedraaid en hebben een vijf-dubbelspaaks design. Het AMG Line exterieur heeft ook een nieuwe 21 inch velg. De omgevingsverlichting met animated projectie van het Mercedes-Benz pattern is leverbaar als nieuwe optie.

Interieur: met details uit de Mercedes-Maybach GLS en Mercedes S-Klasse

Nieuw in het interieur van de GLE SUV en GLE Coupé is het stuurwiel van de nieuwste generatie met sensorvlakken op de horizontale spaken. Met deze touch-elementen rechts en links kunnen het bestuurders- en centrale display vanaf het stuurwiel worden bediend.

Bijzondere blikvangers in het interieur zijn de in chroomlook uitgevoerde middelste en zijdelingse luchtuitstroomopeningen die voorheen een zwarte rand hadden. De lamellen zijn nu gemaakt van gegalvaniseerd metaal, net als in de Mercedes-Maybach GLS. Eveneens nieuwe zijn de interieurkleuren catalanabeige/zwart (GLE SUV) en bahiabruin/zwart (GLE SUV en GLE Coupé). Sportief is de exclusief voor de GLE Coupé en in combinatie met AMG Line leverbare uitrusting zwart / classicrood.

Het sierdelengamma biedt net als bij het huidige model een grote spreiding tussen klassiek en progressief. Bekend van de Mercedes-Maybach GLS en nu ook leverbaar voor de GLE SUV en GLE Coupé is het sierdeel in MANUFAKTUR pianolak zwart flowing lines. Als voor zwarte sierdelen wordt gekozen, kunnen de stoelen worden bekleed met nappaleder. Bij de sfeerverlichting kunnen dezelfde kleuren en kleurwerelden worden gekozen als in de S-Klasse. De middenarmsteun achter kan optioneel worden voorzien van USB-aansluitingen met een vermogen van 100 W om mobiele apparaten mee op te laden.

Het Burmester surround sound system beschikt nu ook over de persoonlijke geluidsopstelling en de intense audio-ervaring van Dolby Atmos. Mercedes-Benz heeft met de service 'Online Music'5 veel aanbieders van muziekstreaming direct in het MBUX infotainmentsysteem geïntegreerd. Het Burmester surround sound system bevat dertien Luidsprekers, dertien afzonderlijke versterkerkanalen en een systeemvermogen van 590 watt.

Een nieuwe optie is ENERGIZING AIR CONTROL. Het systeem bewaakt de luchtkwaliteit met behulp van luchtkwaliteits- en fijnstofsensoren. Het tweetraps filterconcept vermindert het binnendringen van kleine partikels en een groot deel van andere schadelijke stoffen. Afhankelijk van de gemeten waarde schakelt het voertuig intelligent tussen frisse lucht en recirculatie.

Nieuwste generatie MBUX: in staat om te leren

De GLE SUV en GLE Coupé zijn nu ook uitgerust met het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) van de tweede generatie. Zowel qua hardware als qua software zijn er stappen gezet, waardoor het voertuiginterieur "intelligenter" wordt. De afmetingen van het bestuurders- en centrale display, die elk 12,3 inch meten, zijn gelijk gebleven. Het centrale display kan als touchscreen direct en comfortabel worden bediend. Apple Car Play en Android Auto werken vanaf nu draadloos.

De spraakassistent Hey Mercedes wordt interactiever en kan leren door online services in de Mercedes me-app te activeren. Bovendien kunnen inzittenden ook zonder het activeringswoord "Hey Mercedes" bepaalde acties laten uitvoeren. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het aannemen van een telefoongesprek. Hey Mercedes geeft ook uitleg over voertuigfuncties bij het horen van het commando "Help", en antwoordt op de vraag hoe een smartphone via Bluetooth moet worden aangesloten of waar bijvoorbeeld de verbanddoos te vinden is. Hey Mercedes herkent zelfs de positie van de inzittenden. Daarnaast kunnen nu ook andere voertuigfuncties, zoals de interieurverlichting of de rollo's, met behulp van een spraakcommando worden bediend.

Smart Home: bediening op afstand

Met de MBUX Smart Home-functie6 worden de GLE SUV en GLE Coupé een mobiel bedieningscentrum voor thuis. De naam 'Smart Home' verwijst namelijk naar de wifi, sensoren en actuatoren die woningen communicatiever maken: de temperatuur en de verlichting, de zonweringen en elektrische apparaten kunnen op afstand worden gemonitord en bediend. Bewegingsmelders en raamcontacten informeren de gebruiker over welkome of ongewenste bezoekers.

"Hey Mercedes, is er nu iemand in mijn huis?" "Ik heb het gecontroleerd. De laatste beweging die werd gedetecteerd, vond een uur geleden plaats in de keuken." Op deze wijze kunnen gesprekken plaatsvinden tussen de inzittenden en het Smart Home via de spraakassistent MBUX (Mercedes-Benz User Experience). De MBUX Smart Home-functie ondersteunt tal van apparaten van grote Smart Home-aanbieders. Met deze technologie zijn onder meer lampen, stopcontacten, thermostaten, rolluiken, jaloezieën, bewegingsmelders, deur- of raamcontacten en temperatuursensoren aan te sturen. Op deze manier kan de Smart Home-integratie van MBUX helpen om het energieverbruik in huis te verminderen.

'Over-the-air' (OTA) updates: de nieuwste software

Zodra Mercedes-Benz een nieuwe software-update voor de GLE SUV of GLE Coupé beschikbaar maakt, verschijnt er een bericht in MBUX. De update wordt op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd. De gebruiker dient vervolgens opnieuw expliciet in te stemmen met de activering van de update. Nieuwe functies kunnen ook via over-the-air updates naar reeds afgeleverde voertuigen worden geüpload. Voor de overdracht van de gegevens vertrouwt Mercedes-Benz vanwege de hoge veiligheidsstandaard op mobiele communicatietechnologie en de in het voertuig geïnstalleerde communicatiemodule.

Bestuurders kunnen hun user experience ook verbeteren door nieuwe functies toe te voegen in de Mercedes me Store, zoals muziekstreamingdiensten of In-Car Office. Abonnementsdiensten kunnen ook direct online via de Mercedes me Store worden vernieuwd of nieuw worden toegevoegd.

Aandrijflijn: consequente elektrificatie

De GLE SUV en GLE Coupé zijn nu volledig geëlektrificeerd en bieden keuze uit mild hybrids met 48V-technologie en geïntegreerde startdynamo en plug-in hybrids. De plug-in hybrids zijn voorzien van de nieuwste, vierde generatie hybride technologie.

De plug-in hybrids beschikken over een permanent bekrachtigde synchroonmotor met een vermogen van 100 kW en bieden een systeemvermogen tot 280 kW en een systeemkoppel tot 750 Nm. Met een iets grotere elektrische actieradius tot 109 km volgens WLTP kunnen de meeste dagelijkse ritten volledig elektrisch worden afgelegd. Het verbeterde hybride rijprogramma schakelt de elektrische rijmodus in op de meest geschikte trajecten. Op routes in stedelijk gebied geeft de GLE bijvoorbeeld voorrang aan elektrisch rijden. Dankzij het rijprogramma 'Offroad' kunnen de plug-in hybrids nu ook elektrisch rijden buiten de gebaande paden.

De plug-in hybrids hebben nu een 11 kW-boordlader voor het laden via het reguliere wisselstroomnet of een 3-fase wallbox. Daarnaast is een optionele 60 kW DC-snellader leverbaar.

De meeste uitvoeringen hebben meer vermogen dan de vorige versies. De grootste toename geldt voor de GLE 400 e 4MATIC, die 30 kW/41 pk sterker wordt (gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP): 10,3-9,2 l/100 km, gewogen CO2-emissie gecombineerd (WLTP): 234-209 g/km, gewogen energieverbruik gecombineerd (WLTP): 27,3-24,7 kWh/100 km).