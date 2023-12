Mercedes-AMG introduceert GLE 53

De zescilinder-in-lijn wordt gecombineerd met een 100 kW elektromotor, een tractie-accu met een capaciteit van 31,2 kWh en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. De hoge vermogensdichtheid van de hybride krachtbron wordt bereikt door de permanent bekrachtigde synchroontechnologie van de interne rotor. Het maximumkoppel van de elektromotor van 480 Nm is beschikbaar vanaf de eerste omwenteling.

Het systeemvermogen van 400 kW (544 pk) en het maximumsysteemkoppel van 750 Nm maken sportieve prestaties mogelijk: de acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 4,7 seconden en de topsnelheid is begrensd tot 250 km/h. Puur elektrisch zijn snelheden tot 140 km/h mogelijk. Met een elektrische actieradius van 80 tot 86 km (SUV) en 82 tot 87 km (Coupé) volgens WLTP kunnen de meeste dagelijkse afstanden in theorie puur elektrisch worden afgelegd. Voor het laden met wisselstroom is er een 11 kW boordlader. Bovendien is optioneel een 60 kW DC-snellader voor gelijkstroom leverbaar. Hiermee kan de accu onder ideale omstandigheden binnen 20 minuten van 10% naar 80% worden geladen.

Nieuw uiterlijk en hybridespecifieke elementen

De Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ neemt de talrijke design- en uitrustingswijzigingen over van de conventioneel aangedreven GLE-modellen die sinds het voorjaar van 2023 leverbaar zijn. De plug-in hybrid onderscheidt zich echter van binnen en van buiten met speciale designelementen. De in het midden van de voorskirt geïntegreerde koelluchtinlaat heeft een open ontwerp, omdat hier een extra koeler is geplaatst. De hybridespecifieke type-aanduidingen op de voorspatschermen en aan de achterzijde duiden op de geëlektrificeerde aandrijving.

De GLE 53 HYBRID 4MATIC+ wordt standaard geleverd met 21 inch lichtmetalen velgen. Het AMG-remsysteem beschikt over inwendig geventileerde remschijven van 400 x 38 mm op de vooras met vaste remzadels en zes zuigers. Op de achteras zijn schijven van 370 x 32 mm en zwevende remklauwen met één zuiger gemonteerd.

Het MBUX infotainmentsysteem bevat een aantal hybridespecifieke weergaven en functies. Daartoe behoren onder meer het laadmenu en weergaven in het combi-instrument en op het multimediascreen, die informatie geven over onder meer de laadstatus, de temperatuur van de HV-accu en de elektrische actieradius.

Standaarduitrusting

Tot de standaarduitrusting van de SUV behoren onder meer het elektrische panoramaschuifdak, stoelverwarming voor, de adaptieve grootlichtassistent en smartphone-integratie. Daarnaast zijn de schakelbare AMG Performance-uitlaat, het Burmester sound system, het memorypakket, de 360 graden-parkeerpilot, het KEYLESS GO-pakket en de dodehoekassistent standaard aan boord. Daar komt bij de nieuwste generatie van het AMG Performance-stuurwiel. De ronde AMG-stuurwieltoetsen zijn bovendien voorzien van displays. Daarmee kunnen belangrijke rijfuncties en alle rijprogramma's worden bediend zonder de handen van het stuur te halen. De stuurwielrand is optioneel verwarmbaar en ook in carbonlook te bestellen. De standaarduitrusting van de Coupé is uitgebreider met stoelventilatie/-verwarming voor, MBUX augmented reality-functie en MULTIBEAM LED-koplampen.

Onderstel

Het luchtgeveerde AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping is met nieuwe hard- en software speciaal ontwikkeld voor en afgestemd op de GLE 53 HYBRID 4MATIC+. Het systeem belooft een uitgebalanceerde combinatie van voldoende akoestische isolatie voor puur elektrisch rijden en een zeer sportief karakter dat typerend is voor AMG.

Naast nieuwe passieve stabilisatoren op de voor- en achteras heeft de hybrid ook nieuwe stopbuffers in de voorste veerpoten en compleet nieuwe dempers op de achteras. Ook de software is volledig nieuw geprogrammeerd. De afstemming van het onderstel, het ESP, de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ en de besturing staan garant voor een evenwichtige en veilige, maar ook dynamische en soevereine rijervaring.

AMG-rijprogramma's

De AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's zijn afgestemd op de aandrijftechnologie van deze plug-in hybrid. Ze passen belangrijke parameters aan zoals de respons van de aandrijving en transmissie, de stuurkarakteristiek, de ondersteldemping of de sound. Het geëlektrificeerde 53-model start standaard geruisloos in het rijprogramma Electric wanneer de elektromotor wordt ingeschakeld. Het Ready-pictogram in het combi-instrument geeft aan dat het voertuig klaar is om te rijden.

Naast de bekende rijprogramma's Comfort, Sport, Sport+, Slippery en Individual biedt de nieuwe Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ twee hybridespecifieke rijprogramma's. In het rijprogramma Electric kan puur elektrisch gereden worden gereden met een snelheid tot 140 km/h. Als de accu leeg is of de bestuurder plotseling meer vermogen vraagt (bijvoorbeeld voor een snelle inhaalmanoeuvre), schakelt de bedieningsstrategie automatisch over op de verbrandingsmotor om kortstondig het aandrijfvermogen te vergroten.

In het rijprogramma Battery Hold draaien de verbrandingsmotor en de elektromotor met een maximale boost van zo'n 25 procent, net als in het rijprogramma Comfort. Het grootste verschil: de bedieningsstrategie houdt hierbij het laadniveau van de accu constant. Als de accu bijvoorbeeld voor 75 procent is geladen, blijft deze binnen dit bereik als het rijprogramma Battery Hold wordt geselecteerd. Het gebruik van de elektromotor wordt dan beperkt en geoptimaliseerd voor een laag energieverbruik, dat wordt gecompenseerd door recuperatie. Door simpelweg het rijprogramma te wijzigen, kan de bestuurder beslissen wanneer hij of zij de acculading weer volledig wil benutten, bijvoorbeeld in stadsverkeer.

Wanneer de hybride puur elektrisch rijdt, waarschuwt het wettelijk verplichte Acoustic Vehicle Alerting System de omgeving met een speciaal gecomponeerde, laagfrequente en snelheidsafhankelijkd AMG-geluid. Deze wordt uitgezonden via een luidspreker aan de voorzijde en een soundbar met twee luidsprekers aan de achterzijde. Een deel van het geluid is ook bescheiden in het interieur te horen als akoestische feedback voor de passagiers. In de EU is het systeem actief tot 20 km/h.