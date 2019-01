Mercedes-Benz nu als G350d

25 januari 2019 | De Mercedes-Benz G-Klasse is leverbaar met een nieuwe dieselmotor. De nieuwe G350d (gecombineerd brandstofverbruik: 9,8-9,6 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 259-252 g/km) is het nieuwe instapmodel voor de terreinwagen van Mercedes-benz. De G350d heeft een consumentenadviesprijs van 174.829 euro inclusief BTW, BPM en kosten rijklaar maken. De eerste leveringen worden in de loop van het voorjaar van 2019 verwacht.

Tot de kenmerken van deze motor behoren getrapte verbrandingskommen, een tweetraps uitlaatgasturbo en variabele kleptiming CAMTRONIC. Daardoor warmt de uitlaat op zonder het brandstofverbruik te verhogen. Ook de doorontwikkelde NANOSLIDE-cilinderwandcoating vermindert de wrijvingsverliezen tussen de zuigers en de cilinderwanden, waardoor het brandstofverbruik kan worden verlaagd.

Dankzij de nieuwe zescilinder-in-lijn dieselmotor is dit nieuwe G-model tot nu toe de meest efficiënte versie van deze iconische terreinwagen. De motor ontwikkelt een vermogen van 210 kW (286 pk) en met een maximumkoppel van 600 Nm tussen 1200 en 3200 t/min is hij krachtiger dan voorheen.

De nieuwe zescilinder dieselmotor is ontwikkeld om aan de toekomstige emissienormen te voldoen (RDE - Real Driving Emissions). Alle componenten die relevant zijn voor efficiënte emissiereductie, zijn direct op de motor gemonteerd. Daardoor bereiken de katalysator en het dieselpartikelfilter sneller hun bedrijfstemperatuur. Dankzij de geïntegreerde technologische aanpak met nieuwe getrapte verbrandingskommen, dynamische meervoudige uitlaatgasrecirculatie en uitlaatgasnabehandeling nabij de motor, zijn nog lagere verbruikscijfers en geringere emissies mogelijk. Dankzij de geïsoleerde inbouw nabij de motor is er een gering warmteverlies bij de uitlaatgasnabehandeling en zijn de bedrijfsomstandigheden van de motor bijzonder gunstig.

Door de verbeterde uitlaatgasnabehandeling blijft de krachtige zescilinder uit de moderne motorenfamilie OM 656 onder alle emissielimieten van de huidige norm Euro 6d-TEMP, zelfs onder veeleisende rij-, weers- en wegomstandigheden. Dat is mogelijk door het gebruik van een extra SCR-katalysator (SCR: selectieve katalytische reductie) met ammoniakkatalysator (ASC) in de uitlaat van de G-Klasse. De SCR-katalysator vermindert de stikstofoxide (NOx) in de uitlaatgassen. Om dat mogelijk te maken, wordt AdBlue, een waterachtige ureumoplossing, in het systeem gespoten. Daarbij komt ammoniak vrij dat in de SCR-katalysator tot 80% van de stikstofoxide chemisch omzet in onschadelijk stikstof en water. De vulpijp voor AdBlue® is geïntegreerd in de externe tankklep van het voertuig, zodat gemakkelijk aan de pomp getankt kan worden.

In het ECO-rijprogamma helpt de 'zeil'functie om extra brandstof te besparen. Wanneer de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt, wordt de transmissie ontkoppeld. Daardoor daalt het motortoerental tot het stationaire toerental en wordt tijdens het uitrollen de bewegingsweerstand die door de compressie- en frictiekrachten van de motor ontstaat, verminderd. De G-Klasse benut op dat moment zijn eigen kinetische energie om over een bepaalde afstand te 'zeilen'. Daarbij rolt hij verder dan wanneer de motor niet wordt losgekoppeld. Dat leidt tot een extra brandstofbesparing. De koppeling wordt weer ingeschakeld zodra de bestuurder het gas- of het rempedaal bedient.

Om de motorgeluiden te verminderen, zijn de motorsteunen van de diesel voor het eerst instelbaar. Bij snelheden onder 5 km/h krijgen ze een zachte afstelling om de overdracht van torsietrillingen bij lage toerentallen naar het ladderchassis optimaal te dempen. Bij hogere motortoerentallen worden de twee motorsteunen automatisch stugger, wat een positief effect zou hebben op het trilcomfort en de rijdynamiek.

De automatische transmissie met koppelomvormer 9GTRONIC werd speciaal aan de krachtoverbrenging van dit offroad-voertuig aangepast. De ontwikkelaars gebruikten speciale software om de schakel- en reactietijden van de negentraps transmissie te verkorten en de G-Klasse dynamischer te maken. De grote spreiding van de transmissie zorgt niet alleen voor geruisloos en comfortabel rijden, vooral bij lage toerentallen, maar helpt ook om het brandstofverbruik terug te dringen. Met name in de eerste versnelling reageert de terreinwagen merkbaar beter op het gaspedaal. De G is nu ook duidelijk dynamischer tijdens korte sprints bij deellast.

De nieuwe verdeelbak is direct op de 9G-TRONIC gemonteerd. Hij is ontwikkeld om 40% van de aandrijfkracht naar de vooras en 60% naar de achteras te sturen. Die configuratie verbetert vooral het rijgedrag op de weg. De permanente vierwielaandrijving garandeert een maximale tractie. De G-Klasse zou echter geen G-Klasse zijn als hij in het terrein niet nóg meer achter de hand zou hebben. Door de terreinoverbrenging wordt het koppel op de aangedreven wielen aanzienlijk verhoogd waardoor ook zeer zwaar terrein berijdbaar wordt.

Af fabriek heeft de G350d een royalere standaarduitrusting dan zijn voorganger. Daartoe behoren een interieur met lederen stoelen, lederlook ARTICO op het dashboard en sierdelen van openporig hout. Er zijn tevens nieuwe opties waarmee de G 350 d volledig aan de persoonlijke smaak kan worden aangepast. Zo biedt Mercedes-Benz naast diverse optionele uitrustingen ook de populaire designo manufaktur af fabriek aan. Voor het eerst is het exclusiefpakket interieur plus met ruitdessin op de stoelen als optie leverbaar voor de G350d.

DYNAMIC SELECT is nu leverbaar voor de G-Klasse met vijf rijprogramma's. Daarmee kunnen de rijeigenschappen via een druk op de knop in enkele seconden worden aangepast. Het systeem past daarbij de karakteristieken van motor, transmissie, onderstel en besturing aan de wensen van de bestuurder aan. Daarnaast is de G-Klasse uitgerust met talrijke nieuwe rijassistentiesystemen. De actieve remassistent kan bijvoorbeeld dreigende botsingen voorkomen of de gevolgen ervan beperken, en ondersteunt de bestuurder bij een noodstop. Wanneer de bestuurder niet reageert, kan het systeem autonoom remmen om een potentieel gevaarlijke situatie te vermijden.

Speciaal voor de G-Klasse is de nieuwe vooras zo robuust ontworpen dat de terreineigenschappen van de voorganger behouden blijven en zelfs overtroffen worden. De componenten van de onafhankelijke voorwielophanging met dubbele wieldraagarmen zijn rechtstreeks bevestigd aan het ladderchassis, zonder gebruik te maken van een subframe. De verbindingspunten van de onderste wieldraagarm op het chassis, in de Z-richting, zijn zo hoog mogelijk aangebracht. Die opstelling garandeert goede rijeigenschappen buiten de gebaande paden.

In tegenstelling tot zijn voorganger wordt de nieuwe starre achteras nu gekoppeld aan vier draagarmen aan weerszijden plus een panhardstang. Daardoor wordt rijden op de weg nog comfortabeler. In het terrein veren de achterveren 82 mm in en 142 mm uit. Aangevuld met een bodemvrijheid van 241 mm onder de achteras garandeert dat een veilige rit, zelfs onder extreme omstandigheden.