Mercedes-Benz introduceert G580

De vier individueel geregelde elektromotoren die bij de wielen zijn geplaatst, leveren een maximaal totaalvermogen van 432 kW. Samen met de inschakelbare terreinreductie LOW RANGE maken ze unieke rijeigenschappen en exclusieve functies mogelijk. Zo kan de functie G-TURN het voertuig vrijwel op zijn plaats laten draaien op een losse of onverharde ondergrond. De functie G-STEERING kan in het terrein voor een aanzienlijk kleinere draaicirkel zorgen. Dankzij de intelligente offroad-kruipfunctie met drie snelheden zorgt de nieuwe elektrische G-Klasse volledig zelfstandig voor een ideale aandrijving buiten de gebaande paden.

Net als de reeds bekende modelvarianten heeft de nieuwe Mercedes-Benz G580 met EQ-technologie een klimvermogen tot 100% aan op geschikte ondergrond. Het voertuig blijft stabiel tot een hellingshoek van 35 graden. Met een maximale waaddiepte van 850 mm overtreft de elektrische Gâ€'Klasse zijn conventioneel aangedreven tegenhangers met 150 mm. De terreinreductie LOW RANGE verhoogt het aandrijfkoppel met een speciale overbrengingsverhouding. Het nieuwe model genereert de functie van conventionele sperdifferentiëlen virtueel met behulp van intelligente torque vectoring. De G-ROAR zorgt voor een unieke sound experience in de nieuwe elektrische G-Klasse.

Uiterlijk

De nieuwe elektrische G-Klasse is onmiddellijk herkenbaar als lid van de traditierijke modelserie. Het exterieur krijgt een markante elektrolook met de optionele Black Panel-grille. Een aantal specifieke kenmerken onderscheidt de volledig elektrische variant van de conventioneel aangedreven modellen. Daartoe behoren een iets verhoogde motorkap, de zogeheten 'air curtains' in de achterste wielkasten achter en de designbox aan de achterzijde. Ze dragen in combinatie met de nieuwe A-stijlbekleding en een spoilerrand op het dak bij aan een geoptimaliseerde aerodynamica.

Uitrusting

De G580 met EQ-technologie is standaard uitgerust met het MBUX infotainmentsysteem (Mercedes-Benz User Experience), sfeerverlichting en een multifunctioneel stuurwiel in nappaleder. Optioneel zijn onder andere KEYLESS GO, gekoelde/verwarmde bekerhouders, het Burmester 3D-surround sound system en de 'transparante motorkap' leverbaar. De vernieuwde offroad-regeleenheid en de nieuwe OFFROAD-COCKPIT zijn als optie leverbaar. Bij de introductie is de EDITION ONE leverbaar, een gelimiteerde speciale uitvoering met een uitgebreide standaarduitrusting en exclusieve designelementen.

De Mercedes-Benz G 580 met EQ-technologie is binnenkort leverbaar als EDITION ONE, voor een consumentenadviesprijs vanaf € 200.303.