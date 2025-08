Mercedes-Benz bouwt 600.000ste G-Klasse

Bij de introductie in het voorjaar van 1979 konden klanten kiezen uit vier motorvarianten, met een vermogensbereik van 53 kW/72 pk tot 110 kW/150 pk. Er waren zowel cabriolets met korte wielbasis als stationwagons me korte of lange wielbasis leverbaar.

In de afgelopen vier decennia is de G-Klasse geëvolueerd van een bedrijfswagen naar een lifestyle-object. Hij heeft echter tot op de dag van vandaag zijn onderscheidende karakter en typische uiterlijk behouden. Vierwielaandrijving, 100% sperdifferentiëlen en het robuuste ladderframe maken al sinds het begin deel uit van de G-Klasse. Iconische designelementen zoals de ronde koplampen, het zichtbare reservewiel op de zijwaarts scharnierende achterdeur en het strakke, hoekige silhouet zorgen ervoor dat deze iconische terreinwagen nog steeds herkenbaar is als directe afstammeling van het eerste G-model.

Geen enkel ander Mercedes-Benz model biedt zoveel individualiseringsmogelijkheden als de G-Klasse. In 2019 werd MANUFAKTUR voor de G-Klasse geïntroduceerd. Meer dan 90 procent van de G-Klasse klanten kiest vandaag de dag minstens één MANUFAKTUR uitrusting, gemiddeld zijn het er drie per G-Klasse. Met MANUFAKTUR zijn er meer dan een miljoen mogelijkheden om de droom van een uniek exemplaar te realiseren. MANUFAKTUR speelt ook in op de toenemende vraag van G-Klasse klanten naar historische lakkleuren en exclusieve tinten geïnspireerd op iconische designs. Sinds 2024 kan er uit 20.000 lakkleuren worden gekozen.