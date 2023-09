Mercedes-Benz toont PROJECT MONDO G

Mercedes-Benz en Moncler delen een passie voor design en het pionieren op het gebied van interculturele partnerships. De creatieve samenwerking tussen beide merken kwam tot stand op basis van deze gedeelde waarden en ambities. Het kunstwerk PROJECT MONDO G markeert het eerste partnership tussen Moncler en een automerk. De Zoute Grand Prix, een evenement waar de thema's auto, kunst en lifestyle centraal staan, is een passend decor voor de presentatie van het kunstwerk, waarin deze drie thema's op unieke wijze samenkomen.

PROJECT MONDO G: iconische kunst

Het exclusief voor de samenwerking van Mercedes-Benz en Moncler ontworpen kunstwerk combineert de karakteristieke kenmerken van de iconische offroader G-Klasse en het puffer jacket van Moncler. Het hoekige design van de G-Klasse en de zachte, vloeiende lijnen van het gewatteerde jack vormen een contrast. Beide producten hebben zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot lifestyle-items. PROJECT MONDO G nodigt uit om de transformatie van functionaliteit tot een kunsticoon met indrukwekkende afmetingen te ervaren: 4,6 meter lang, 2,8 meter hoog, 3,4 meter breed (met wielen) en een gewicht van 2,5 ton.

Een tweede blik op het kunstwerk maakt nog meer karakteristieke kenmerken zichtbaar die verwijzen naar de originele producten en daarnaast spannende contrasten creëren. De ruwe patina is een zichtbaar teken van slijtage dat verwijst naar functionaliteit en bruikbaarheid. Het vormt een visueel contrast met de perfecte, hoogglanzend reflecterende oppervlakken die luxe uitstralen. Een ander bewust in het oog springend element is de enorme ritssluiting van PROJECT MONDO G. Een praktische verwijzing naar de veelzijdigheid en variabiliteit van zowel het voertuig als het jack.

Kusttram Knokke-Oostende-De Panne

Om de aandacht te vestigen op PROJECT MONDO G tijdens de Zoute Grand Prix is de kusttram Knokke-Oostende-De Panne tijdelijk aangekleed in dezelfde stijl als het kunstwerk. De kusttram verbindt de gehele kustlijn. van Knokke-Heist in het noorden tot De Panne in het zuiden, en wordt gezien als symbool van de Belgische kust. De tram in PROJECT MONDO G-tenue zal tot en met 8 oktober rijden.

Over Moncler

Moncler, opgericht in 1952 in Monestier de Clermont, Grenoble, Frankrijk, is momenteel gevestigd in Italië. Het merk heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door stijl te combineren met constant technologisch onderzoek, ondersteund door experts in bergactiviteiten. De bovenkledingcollecties van Moncler combineren de eisen van de natuur met die van het stadsleven. Moncler produceert en verkoopt zijn kleding- en accessoirecollecties onder de merknaam Moncler via eigen fysieke en digitale Stores, maar ook via geselecteerde modewinkels, warenhuizen en webshops.