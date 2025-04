Mercedes-Benz G-Klasse toont Edition STRONGER THAN THE 1980s

De G-Klasse Edition STRONGER THAN THE 1980s is leverbaar als G 450d of als G 500. Klanten kunnen kiezen uit drie nostalgische kleuren, die tot de oorspronkelijke lakken behoorden en onlosmakelijk verbonden zijn met de cultstatus van de G-Klasse.

MANUFAKTUR agavegroen solid: het aardse groen straalt robuustheid en verbondenheid met de natuur uit en benadrukt de uitstekende offroad-capaciteiten van de historische G-Klasse.

MANUFAKTUR crèmewit solid: de klassieke en tijdloze kleur straalt een vleugje elegantie en verfijning uit en was een populaire keuze onder degenen die hun G-Klasse voornamelijk in de stad gebruikten.

MANUFAKTUR coloradobeige solid: de warme, zandkleurige kleur geeft een gevoel van avontuur en vrijheid en benadrukt het veelzijdige karakter van de G-Klasse in de jaren 80.

Passend bij de historische lakkleuren hebben de richtingaanwijzers de typische oranje kleur van toen. Om de vintage look af te ronden, zijn het front de grille evenals de bumpers, verbrede wielkasten en buitenspiegels uitgevoerd in nachtzwart magno, wat het robuuste uiterlijk van de eerste G-Klasse weerspiegelt. De bodembeschermingsplaat is eveneens uitgevoerd in zwart. De G-Klasse Edition STRONGER THAN THE 1980s heeft klassieke vijfspaaks lichtmetalen velgen. De Mercedes-ster op de motorkap neemt het design van het historische embleem over, met het opschrift 'Mercedes-Benz' en de lauwerkrans op een blauwe achtergrond. De achterdeur is versierd met een origineel onderdeel uit de jaren 80: het zilveren merkbadge met zwart opschrift 'Mercedes Benz' en een edition-specifieke reservewielcover.

Uitrustingsdetails van de PROFESSIONAL Line exterieur zorgen voor een offroad-uitstraling voor het edition-model. Deze omvatten PROFESSIONAL voor- en achterspatschermen, PROFESSIONAL steenslagroosters voor de donkere koplampen en all-terrain banden. De PROFESSIONAL dakdrager is optioneel leverbaar. Daarnaast is het MANUFAKTUR logopakket in zwart onderdeel van de uitrusting van het speciale model. Naast een zwarte doorpin met reliëflogo is er een logoprojector in de buitenspiegel, die de bestuurder en voorpassagier verwelkomt met verlicht opschrift 'G - STRONGER THAN TIME' op de grond bij de voorportieren.

Jaren '80-uitstraling

Het interieur van de G-Klasse Edition STRONGER THAN THE 1980s is ook een eerbetoon aan de vroege dagen. De middenbaan van de zwarte lederen stoelen is bedekt met duifgrijze stof die destijds populair was. Het sierpaneel van de handgreep aan voorpassagierszijde draagt het opschrift 'STRONGER THAN THE 1980s'. Op de voorste instaplijsten is de topografie van de Schöckl-berg bij Graz te zien, het testcircuit waar de G-Klasse sinds 1979 zijn uitzonderlijke offroad-capaciteiten heeft bewezen. De traditionele 'Schöckl Proved'-badge onderaan de B-stijl is ontworpen in een klassieke jaren-80-stijl, met een historisch G-model in de betreffende carrosseriekleur.

Elk voertuig heeft ook een opschrift '1 van 460' op de middenconsole, wat de exclusiviteit van deze G-Klasse onderstreept. Een multifunctioneel stuurwiel in nappaleder, een glazen schuifdak en het Burmester 3D-surround sound system completeren de interieuruitrusting van de speciale uitvoering.