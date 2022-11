Mercedes-Benz EQE doorstaat 360 graden milieucheck

Beide scenario's zijn voor de EQE gecalculeerd met een kilometrage van 250.000 km. Wanneer er regeneratief opgewekte energie (elektriciteit uit waterkracht) wordt gebruikt voor de celproductie die in China plaatsvindt en de Europese laadstroom, kan de COâ''-uitstoot over de levenscyclus bijna worden gehalveerd.

Dankzij het one bow-design en uitgebreide aerodynamische maatregelen behaalt de EQE Limousine een zeer goede cd-waarde van slechts 0,22. Er zijn 184 onderdelen met een totaalgewicht van 78,3 kg die deels worden gemaakt van hulpbronnenbesparende materialen (kunststofrecyclaten en hernieuwbare grondstoffen).

Ook de celchemie van de accugeneratie is geoptimaliseerd voor duurzaamheid. Het actieve materiaal bestaat uit nikkel, kobalt en mangaan in een verhouding van 8:1:1. Hierdoor daalt het kobaltgehalte tot 10 procent. Verantwoord gewonnen en verwerkte grondstoffen vormen de basis voor een duurzaam elektrisch modellengamma van Mercedes-Benz.

Het merendeel van de leveranciers, goed voor bijna 90 procent van het jaarlijkse inkoopvolume, heeft inmiddels een Ambition Letter ondertekend. Hierin verklaren zij zich bereid om in de toekomst uitsluitend onderdelen te leveren die CO2-neutraal zijn geproduceerd.

Mercedes-Benz zorgt sinds 2021 voor compensatie met groene stroom wanneer klanten in Europa via Mercedes me Charge laden. Certificaten van Oorsprong garanderen dat na het laadproces overeenkomstige hoeveelheden groene stroom worden teruggeleverd aan het net.