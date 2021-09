Mercedes-Benz introduceert EQE

5 september 2021 | Slechts enkele maanden na de introductie van de EQS stelt Mercedes-EQ nu al de nieuwe EQE voor, het volgende model op basis van de elektrische architectuur die speciaal voor elektrische voertuigen werd ontwikkeld. De sedan biedt alle essentiƫle functies van de EQS in een iets compacter formaat. Bij de introductie omvat het modellengamma aanvankelijk twee varianten: de EQE 350 (stroomverbruik volgens WLTP: 19,3-15,7 kWh/100 km; CO2-emissie: 0 g/km) met 215 kW (292 pk) en een ander model. Andere versies zullen volgen. De productie van de EQE gaat plaatsvinden op twee locaties van het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars: in de Duitse Mercedes-Benz fabriek in Bremen voor de wereldmarkt en in de Duits-Chinese joint venture BBAC in Beijing voor de Chinese markt.

In vergelijking met de luxe limousine EQS is de EQE nog meer gestroomlijnd, met een iets kortere wielbasis, kortere overhangen en meer teruggetrokken flanken. De overhangen en het front zijn kort gehouden, de achterzijde vormt het dynamische accent met een scherpe spoilerrand. De 19 tot 21 inch velgen geven de EQE, samen met de uitgesproken gespierde schouderpartij, een atletisch karakter.

Qua exterieurafmetingen (lengte/breedte/hoogte: 4.946/1.961/1.512 mm) is de EQE vergelijkbaar met de CLS. Net als de CLS heeft hij een vaste achterruit en een kofferdeksel. De interieurafmetingen overtreffen zelfs aanzienlijk die van de huidige E-Klasse (213-serie), bijvoorbeeld wat betreft de schouderruimte voor (+27 mm) of de interieurlengte (+80 mm).

Met het optionele MBUX Hyperscreen is het volledige combi-instrument één ultiem breedbeelddisplay. Dit bepaalt de esthetiek van de cockpit en het interieur. Onder het gemeenschappelijke afdekglas lopen de hoge-resolutie displays schijnbaar naadloos in elkaar over. Het grafische uiterlijk van hun MBUX-inhoud is harmonieus op elkaar afgestemd. Het MBUX Hyperscreen is op minimalistische wijze geïntegreerd in het dashboard.

Het 12,3 inch oled-voorpassagiersdisplay geeft deze een eigen display en bedieningspaneel. In Europa mag de voorpassagier tijdens het rijden ook dynamische inhoud bekijken, zoals video's, tv of internet. Mercedes-EQ vertrouwt op een intelligente, op camera's gebaseerde blokkeringslogica: als de camera detecteert dat de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt, wordt dit bij bepaalde inhoud automatisch gedimd.

De luchtuitstroomopeningen strekken zich uit over de gehele breedte aan de bovenzijde en zijn tegelijkertijd zeer vlak. Deze extreme proporties zorgen, samen met de glazen golf van het MBUX Hyperscreen, voor een avantgardistische uitstraling in het interieur. De buitenste luchtuitstroomopeningen hebben een turbine-ontwerp. Ze spelen in op het hyperanaloge thema door het contrast tussen hightech mechanica en de digitale, glazen displaywereld.

De nieuwste generatie van MBUX, die onlangs werd geïntroduceerd in de EQS, is ook aan boord in de EQE. Met adaptieve software past het display- en bedieningsconcept zich volledig aan de gebruiker aan en doet gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Met de Zero-Layer hoeft de gebruiker niet door submenu's te scrollen of spraakopdrachten te geven. De belangrijkste toepassingen worden situatie-afhankelijk en contextueel weergegeven op het hoogste niveau van het gezichtsveld. Hierdoor worden EQE-bestuurders ontlast van enkele bedieningsstappen.

De EQE 350 met 215 kW en een tweede uitvoering zullen als eerste worden geïntroduceerd. Andere versies volgen in een later stadium. Alle EQE's hebben een elektrische aandrijflijn (eATS) op de achteras. De later beschikbaar komende versies met 4MATIC zijn ook uitgerust met een eATS-unit op de vooras. De elektromotoren zijn permanent bekrachtigde synchroonmotoren (PSM). Bij PSM's is de rotor van de wisselstroommotor voorzien van permanente magneten en hoeft hij dus niet van stroom te worden voorzien. De voordelen van dit ontwerp zijn een hoge vermogensdichtheid, een hoog rendement en een goede vermogensstabiliteit. De machine op de achteras is bijzonder krachtig dankzij de 6-fasen-opzet: hij heeft twee wikkelingen met elk drie fasen.

In de EQE bestaat de lithium-ion-accu uit tien modules en hij heeft een bruikbare energie-inhoud van 90 kWh. De in eigen huis ontwikkelde software voor accumanagement maakt over-the-air updates (OTA) mogelijk. Dit zorgt ervoor dat het energiemanagement van de EQE gedurende de hele levenscyclus up-to-date blijft.

In de accu werd een belangrijke stap gezet op het gebied van de duurzaamheid van de celchemie: het geoptimaliseerde actieve materiaal bestaat uit nikkel, kobalt en mangaan in een verhouding van 8:1:1. Hierdoor daalt het kobaltgehalte tot minder dan 10 procent. De voortdurende optimalisering van de recyclebaarheid maakt deel uit van de holistische accustrategie van Mercedes-Benz.

Consequent hoge prestaties en veelvuldige acceleraties zonder vermogensverlies kenmerken de aandrijvingsfilosofie van de EQE. Dit omvat een geavanceerd thermisch concept en verschillende varianten van energieterugwinning door middel van recuperatie. De HV-accu wordt geladen door de mechanische draaibeweging om te zetten in elektrische energie tijdens het uitrollen of afremmen. De bestuurder kan de vertraging in drie fasen (D+, D, D-) en de zeilfunctie handmatig selecteren via schakelpaddles achter het stuurwiel. Daar komt DAuto bij.

De ECO Assistant biedt ook situatie-geoptimaliseerde recuperatie, de vertraging is zo sterk of zwak als nodig om de meest efficiënte rijstijl te realiseren. Ook wordt zoveel mogelijk recuperatievertraging toegepast bij waargenomen vooruitrijdende auto's. Dit gebeurt zelfs tot de auto tot stilstand komt, bijvoorbeeld bij een verkeerslicht. De bestuurder hoeft hiervoor het rempedaal niet in te trappen; rijden met één pedaal op zijn best.

De navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en meest comfortabele route, inclusief laadpauzes, op basis van tal van factoren en reageert dynamisch op bijvoorbeeld files of een verandering in rijstijl. Dit omvat een visualisatie in het MBUX infotainmentsysteem die weergeeft of de beschikbare accucapaciteit toereikend is om zonder laden terug te keren naar het vertrekpunt.

Als limousine met een kofferbak heeft de EQE goede conceptuele voorwaarden voor een hoog geluids- en trillingscomfort (NVH: Noise, Vibration, Harshness). Bovendien werden tal van maatregelen genomen. In de elektrische aandrijflijnen (eATS) zijn de magneten binnenin de rotors op een voor NVH geoptimaliseerde manier gerangschikt (zogeheten sheet metal cut). Bovendien hebben de eATS-units een speciale schuimmat rondom als NVH-afdekking. De bekleding van de omvormer heeft een sandwichconstructie. De eATS-units zijn dubbel ontkoppeld van de carrosserie via elastomeerlagers. Zeer doeltreffende veer-/massacomponenten zorgen voor een ononderbroken geluidsisolatie van de dwarsbalk onder de voorruit tot de vloer van de bagageruimte. In tal van carrosseriedelen is akoestisch schuim aangebracht.

Als voor het Burmester surround sound-systeem is gekozen, beschikt de EQE over de twee klankwerelden Silver Waves en Vivid Flux. Silver Waves staat voor een sensueel en zuiver geluid. Vivid Flux is gericht op EV-enthousiastelingen en is kristalhelder, synthetisch en toch menselijk warm. Als Sound Experiences kunnen ze op het centrale display worden geselecteerd en ook worden uitgeschakeld. De extra geluidswereld Roaring Pulse kan worden ontgrendeld via over-the-air-technologie. Deze Sound Experience doet denken aan krachtige machines, sonoor en extrovert.

Het onderstel van de nieuwe EQE met een as met vier draagarmen aan de voorzijde en een multilink as aan de achterzijde is qua ontwerp nauw verwant met de constructie van de nieuwe S-Klasse. De EQE is tegen meerprijs leverbaar met AIRMATIC-luchtvering met traploos instelbare demping ADS+. Met de achterasbesturing (optie) voelt de EQE in de stad even handzaam aan als een compacte auto. De stuuruitslag op de achteras is tot tien graden. De draaicirkel wordt verkleind van 12,5 tot maximaal 10,7 meter met achterasbesturing.

Nieuwe voertuigfuncties kunnen worden geactiveerd via over-the-air-technologie (OTA). Het introductieaanbod: de extra 'Roaring Pulse'-geluidservaring, twee speciale rijprogramma's voor jonge bestuurders en servicepersoneel, kleine spelletjes, de highlightmodus en DIGITAL LIGHT met projectiefunctie en DIGITAL LIGHT individualisatie. In de Highlight Mode presenteert de auto zichzelf en de highlights van de uitrusting, geactiveerd door de spraakassistent 'Hey Mercedes'. DIGITAAL LICHT Individualisatie omvat de 'Digital Rain' lichtanimatie en andere coming-home/ leaving animaties zoals 'Brand World'. De OTA-functies zijn beschikbaar in de Mercedes me Store en het aanbod wordt in de loop der tijd uitgebreid.

Met de nieuwe Plug & Charge-functie van Mercedes me Charge kan de EQE worden geladen aan Plug & Charge-compatibele openbare laadpunten: wanneer de laadkabel wordt aangesloten, begint het laadproces automatisch; er is geen verdere verificatie door de klant vereist. De communicatie tussen de auto en het laadstation verloopt rechtstreeks via de laadkabel.

Net als voorheen profiteren Mercedes me Charge-klanten van de geïntegreerde betaalfunctie met automatisch betalingsproces. De klant voert eenmaal zijn betaalmethode in. Elk laadproces wordt dan automatisch afgeschreven, zelfs in het buitenland. De afzonderlijke kostenberekeningen worden maandelijks in een overzichtelijke factuur samengebracht.

Het feit dat de EQE gebaseerd is op een volledig elektrische architectuur opende ook nieuwe ontwerpmogelijkheden wat betreft zijn veiligheidsconcept. Zo kan de accu worden ondergebracht in een crashbestendige ruimte aan de onderzijde van de carrosserie. En omdat er geen groot motorblok aan boord is, kon het crashgedrag bij een frontale botsing nog beter worden gemodelleerd.

De nieuwste generatie rijassistentiesystemen omvat tal van functies die de bestuurder ondersteunen. Nieuw is bijvoorbeeld de extra microslaapwaarschuwing van ATTENTION ASSIST (in combinatie met MBUX Hyperscreen). Het analyseert het knipperen met de ogen van de bestuurder met behulp van een camera in het bestuurdersdisplay. Het assistentiedisplay in het bestuurdersdisplay toont de functies van de rijassistentiesystemen in een begrijpelijke displayvullende weergave.