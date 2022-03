Mercedes-Benz maakt prijzen EQE bekend

18 maart 2022 | De Mercedes-Benz EQE is per direct te bestellen in twee verschillende uitvoeringen: de EQE 350+ en de Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC. De consumentenadviesprijzen beginnen bij 76.825 euro voor de EQE 350+ Launch Edition Luxury Line. De Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC is beschikbaar vanaf 107.680 euro.

De EQE biedt alle essentiële functies van de EQS, in een iets compacter formaat. Bij de introductie bestaat het aanbod uit twee varianten: de EQE 350+ met 215 kW / 292 pk en de EQE 43 4MATIC met 350 kW / 476 pk als instapmodel van de elektrische Driving Performance van Mercedes-AMG.

De EQE 350+ beschikt standaard over het Electric Art interieur. Extra hoogwaardige materialen zoals leder en nappaleder zijn optioneel leverbaar. Het karakter van de EQE 350+ kan worden benadrukt met het AMG Line exterieur en AMG Line interieur. Het Electric Art exterieur bevat op zijn beurt expressieve designelementen.

De EQE heeft niet alleen de genen van de EQS door zijn aandrijving, maar ook door andere technische innovaties en bijzondere comfortuitrustingen. Tot de belangrijkste optionele uitrustingen behoren de achterasbesturing (leverbaar in twee uitvoeringen, met een stuurhoek tot 4,5 of tot 10 graden) en de DIGITAL LIGHT-koplamptechnologie. Met de drie samengestelde uitrustingspakketten Advanced Pack, Premium Pack en Premium Plus Pack kunnen potentiële kopers sneller en eenvoudiger hun auto samenstellen.

De Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC heeft een eigen aandrijving, onderstel, remmen, sound, exterieur- en interieurdesign, die stuk voor stuk een AMG-beleving beloven. Deze uitvoering is standaard uitgerust met achterasbesturing. De achteras met een stuurhoek tot 3,6 graden ondersteunt de dynamische handling. De DIGITAL LIGHT-koplampen, die eveneens standaard zijn, zijn uitgevoerd met een AMG-specifieke projectie bij het openen en afsluiten van de auto.

De rijkarakteristieken kunnen door de bestuurder met een druk op de knop worden veranderd, om deze aan te passen aan de situatie of aan de eigen voorkeuren. De AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's bestrijken een breed spectrum: van comfort tot sportief. Belangrijke parameters zoals de aandrijf- en prestatiekarakteristieken, onderstelafstemming, AMG DYNAMICS met onder meer stuurkrachtkarakteristiek en AMG SOUND EXPERIENCE, zijn in het gekozen rijprogramma dienovereenkomstig inbegrepen. De maximale aandrijfkracht kan worden opgeroepen in het rijprogramma Sport+, of in alle programma's via de kickdownfunctie.

De Mercedes-AMG is optioneel te voorzien van tal van uitrustingen, waaronder het AMG-nightpakket met elementen in zwart en zwart chroom, rode remklauwen of sierdelen in AMG-carbon. Er is tevens keuze uit een aantal aerodynamisch geoptimaliseerde 20 inch en 21 inch lichtmetalen AMG-velgen. De EQE 43 4MATIC kan verder worden uitgerust met het innovatieve MBUX Hyperscreen. Het grote, gebogen display strekt zich uit van A-stijl tot A-stijl.

Mercedes-AMG introduceert EQE 43 en 53

16 februari 2022

Mercedes introduceert EQE

5 september 2021