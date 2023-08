Mercedes-Benz EQE kan zelfstandig parkeren

Het voordeel van het hooggeautomatiseerde parkeersysteem is dat het niet meer nodig is om te zoeken naar een parkeerplaats of om te parkeren. Dit bespaart klanten niet alleen veel tijd, maar biedt ook meer gemak, vooral in krappe parkeergarages. Via de Mercedes me-app reserveert de bestuurder vooraf een parkeerplaats, waarna het voertuig in een uitstap-gebied in de parkeergarage wordt gezet. Zodra alle passagiers zijn uitgestapt, kan de bestuurder het parkeerproces via de Mercedes me-app starten. Wanneer de app bevestigt dat de Automated Valet Parking-infrastructuur de controle over het voertuig heeft overgenomen, kan de bestuurder de parkeergarage verlaten. Begeleid door de infrastructuur (van Bosch) rijdt het voertuig vervolgens automatisch naar de gereserveerde parkeerplek en parkeert daar automatisch. Wanneer de klant terugkeert naar de parkeergarage, volstaat een smartphonecommando om het voertuig automatisch uit te parkeren. Het voertuig rijdt zelfstandig naar het instap-gebied en is klaar voor vertrek.

In november 2022 kregen Mercedes-Benz en Bosch 's werelds eerste goedkeuring voor het commerciële gebruik van hun hooggeautomatiseerde en bestuurderloze parkeersysteem in Duitsland. De APCOA-parkeergarage P6 op de luchthaven van Stuttgart is de eerste parkeergarage ter wereld die Automated Valet Parking aanbiedt aan Mercedes-Benz klanten.

Uitrol voor Mercedes-Benz EQS en S-Klasse

Naast de EQE is bestuurderloos parkeren nu ook beschikbaar voor alle actuele modellen van de EQS en de S-Klasse van Mercedes-Benz (exclusief de modellen van Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach). De beschikbaarheid is niet langer afhankelijk van een bepaalde productiedatum, waardoor hooggeautomatiseerd parkeren voor meer klanten van Mercedes-Benz mogelijk wordt.

Met de optionele voorbereiding voor INTELLIGENT PARK PILOT is ook de nieuwe Eâ€'Klasse klaar voor Automated Valet Parking (SAE Level 42). Met het parkeerpakket met remote parkeerfuncties (optioneel voor de plug-in hybrids) en de Mercedes me connect-service INTELLIGENT PARK PILOT (landafhankelijk) heeft de nieuwe Eâ€'Klasse de technologie aan boord om hooggeautomatiseerd en bestuurderloos in en uit te parkeren.