Rij-impressie | De E-Klasse was bij de introductie in 2016 het meest vooruitstrevende model van Mercedes-Benz. In de loop der tijd heeft die techniek zijn weg naar andere modellen gevonden. En uiteindelijk kon zelfs het instapmodel van Mercedes-Benz wedijveren met de E-Klasse. Het kon dus niet anders: de E-Klasse moest grondig worden verbeterd voor modeljaar 2020. Daarbij is zoveel gewijzigd, dat de technici spreken van een "bijna nieuwe auto". Terecht?

Er was een tijd waarin de ene autoradio er uit ging en de andere autoradio er in. In die tijd was de radio het meest geavanceerde stuk elektronica in de auto en stond het niet in verbinding met de overige onderdelen. Inmiddels vormt het "infotainment"-systeem het hart van een auto met naast audio, communicatie en navigatie ook een slimme assistent, massagefuncties en nog veel meer. Daarom is zo'n systeem verbonden met alle andere onderdelen van de auto en niet zomaar vervangbaar.

Dat is waarom een facelift vaak beperkt blijft tot het verfijnen van bestaande techniek, maar niet het vervangen van techniek. Echter, in het basisontwerp van de E-Klasse was al rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Bovendien is de E-Klasse zo belangrijk voor Mercedes-Benz, dat het meer energie in de verjongingskuur steekt dan bij andere modellen.

MBUX

De belangrijkste verbetering voor modeljaar 2020 is dat "MBUX" nu ook beschikbaar is in de E-Klasse. Deze "Mercedes-Benz User eXperience" staat voor een dashboard dat grotendeels bestaat uit beeldschermen. Het geeft de bestuurder de vrijheid te kiezen waar welke informatie hoe wordt getoond. MBUX bestaat niet alleen uit de standaard audio-, communicatie- en navigatiefuncties maar biedt ook een "ontspanningsprogramma". Dat omvat stoelmassage, lichttherapie en gesproken instructies om al rijdende de spieren te ontspannen.

MBUX laat zich op drie manieren bedienen: door het beeldscherm aan te raken, middels toetsen op het stuurwiel en via gesproken commando's. De toetsen op het stuurwiel zijn aangepast, waarbij de knoppen en wieltjes zijn vervangen door aanraakgevoelige paneeltjes. Dit staat mooier, maar biedt in de praktijk weinig meerwaarde. De introductie van spraakherkenning werd tijdens de proefrit als de grootste vooruitgang ervaren. MBUX verstaat vrij geformuleerde commando's waarmee, binnen redelijke grenzen, alle functies zijn te bedienen. Met de komst van auto's met het Google-besturingsyssteem (Polestar, Honda) is MBUX echter niet meer het allerslimste systeem op de markt.

Het (optionele) Burmester audiosysteem is gebleven en behoort nog altijd tot de top in de autoindustrie. De klank is rijk, helder, realistisch, maar nooit opdringerig of vermoeiend.

Weggedrag

Het doel van de facelift is niet alleen om de E-Klasse te voorzien van de techniek van de jongere modellen. Voortaan moet de E-Klasse er dynamischer uitzien en dynamischere rijeigenschappen bieden. Daarbij is de richtlijn: hoe sterker de motor, hoe meer inspanningen om het verbruik te beperken. Waar mogelijk is gewicht bespaard, waardoor de aandrijflijn in een enkel geval 30% lichter is geworden. Dat is onder andere bereikt door componenten logischer bij elkaar te plaatsen, waardoor minder kabels en verbindingen nodig zijn.

„De E-Klasse was al een uiterst comfortabele auto en daarom zitten de verschillen voor modeljaar 2020 slechts in details“

Om de E-Klasse dynamischer te maken is het onderstel niet vervangen, maar wel aangepast. Echter, dit geldt niet voor alle uitvoeringen. De plugin-hybrids hebben vanwege het hoge gewicht een eigen afstemming. Bij de hier gereden "Exclusive"-uitvoering staat comfort onveranderd op de eerste plaats. Toch is ook bij deze versie merkbaar dat de E-Klasse minder "zweverig" is geworden, terwijl dezelfde mate van comfort wordt geboden.

Voor wie graag gebruik maakt van de bestuurders-assistent is er goed nieuws: wanneer het stuurwiel losjes in de hand wordt gehouden, zal niet steeds de melding verschijnen het stuurwiel vast te pakken. Voortaan heeft de elektronica geen tegendruk nodig om te weten dat de bestuurder het stuurwiel vast heeft, maar wordt dit gedetecteerd met minimale aanraking ("capacitief") zoals bij een beeldscherm.

De automatische remfunctie grijpt sneller in en heeft daarbij een verbeterd algoritme om betere beslissingen te maken. Daarbij kan de E-Klasse voortaan ook automatisch remmen als bij afslaan tegemoetkomend verkeer wordt gedetecteerd. Nog steeds kan de auto hevig reageren bij het (bewust) overschrijden van de belijning op het wegdek om bijvoorbeeld een spitsstrook op te rijden. Mercedes-Benz kiest namelijk niet voor een ingreep in de besturing, maar voor een kortstondige remactie op één wiel om de auto de juiste richting op te dwingen.

EQ Boost

Alle motoren in de E-Klasse hebben voortaan een vorm van elektrische assistentie, variërend van mild-hybrid (duwtje in de rug) tot plug-inhybrid (deels elektrisch rijden). De testauto bedient zich van deze eerste techniek. De E350 is nu voorzien van "EQ Boost", waarbij een elektromotor assisteert wanneer de benzinemotor hard moet werken. De elektriciteit die daarvoor wordt gebruikt, wordt gewonnen tijdens uitrollen of remmen en is daarom "gratis".

In de praktijk maakt EQ Boost de E-Klasse niet alleen zuiniger, maar ook comfortabeler. De E350 doet zijn werk nog rustiger. Op de snelweg komt de naald van de toerenteller zelden boven de 1.200 tpm. De extra souplesse die dat vereist is geheel te danken aan de assistentie van de elektromotor. Omgekeerd zijn de prestaties bij een hoog toerental (vanaf zo'n 4.000 tpm) nog beter.

Conclusie

De technici van Mercedes-Benz spreken van een "bijna nieuwe" E-Klasse voor modeljaar 2020; zo veel is er gewijzigd aan de auto. Van al die aanpassingen is in de rijeigenschappen weinig merkbaar en dat komt omdat de lat al heel hoog lag. De E-Klasse was al een uiterst comfortabele auto en daarom zitten de verschillen voor modeljaar 2020 slechts in details. Het gaat om net iets meer stabiliteit op hoge snelheid, net iets meer gemak bij het leveren van prestaties of een fractie lager verbruik in de stad.

In de praktijk is het de modernere uitrusting die het verschil maakt. De komst van MBUX tilt de E-Klasse echt naar een hoger niveau. Dankzij het bedieningsgemak leent het zich voor intensief gebruik en is het geen "gadget" die ongebruikt blijft. Ook de vele nieuwe bestuurders-assistenten worden als een vooruitgang ervaren. Alhoewel de E-Klasse niet als "bijna nieuw" werd ervaren, is de E-Klasse dankzij de nieuwe techniek wel weer vernieuwend.

plus Ruim en luxueus

Meer dynamiek dan voorheen, met behoud van comfort min Fors praktijkverbruik E350

