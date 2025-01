Mazda onthult 6e

De Mazda6e biedt twee aandrijflijnopties. De Mazda6e is uitgerust met een 68,8 kWh batterij voor een theoretische actieradius tot 479 km. Met 200 kW DC opladen laadt hij onder ideale omstandigheden op van 10% tot 80% in 22 minuten, en 235 km bereik kan worden toegevoegd in 15 minuten. De elektromotor levert 190 kW (258 pk).

Voor wie lange afstanden rijdt, zorgt de 80 kWh batterij van de Mazda6e Long Range voor een actieradius tot 552 km en levert de elektromotor 180 kW (245 pk). Beide configuraties leveren 320 Nm koppel met achterwielaandrijving. De Mazda6e heeft een geremd trekgewicht van 1.500 kg.

Uiterlijk

De Mazda6e introduceert de volgende evolutie van Mazda's designfilosofie, "Kodo: Soul of Motion". Zijn vloeiende lijnen en eigen designkenmerken geven de auto een sterke uitstraling. De lage daklijn en het korte coupésilhouet zorgen voor een sportieve uitstraling, terwijl de functionaliteit van een 5-deurs sedan behouden blijft.

De Mazda6e is beschikbaar in twee uitrustingsniveaus. De Takumi uitvoering heeft kunstlederen interieurs in Warm Beige of Black, terwijl de Takumi Plus uitvoering premium Tan Nappa en Suède leder biedt en een elektrisch bedienbaar zonnescherm op het dak toevoegt.

Interieur

Het interieur is gericht op de bestuurder, met een aanpasbaar 14.6-inch touchscreen, een 10.2-inch digitale meter, en een 50-inch Augmented Reality Head-Up Display dat belangrijke informatie, zoals navigatie en snelheid, direct in het gezichtsveld van de bestuurder projecteert. Spraak- en gebarenbediening vereenvoudigen de interactie met functies zoals het klimaat-, navigatie- en mediasysteem. Passagiers kunnen genieten van hoogwaardige audio via een SonyPRO systeem met 14 speakers.

De Mazda6e beschikt over extra functionaliteiten, zoals een app om de auto voor vertrek op afstand te koelen en verwarmen, sfeerverlichting in diverse kleuren en luxe climate control. Tot slot zijn er zes "Smart Modes" die automatisch verschillende functies van de auto activeren met één commando, zodat de status van de auto gemakkelijk kan worden aangepast aan veelvoorkomende situaties. Voorbeelden zijn een Relax-, Carwash- en Fresh Air modus.

De volledig nieuwe Mazda6e arriveert in de zomer van 2025 in de showrooms van de Nederlandse Mazda dealers.