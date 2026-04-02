Mazda 6e is World Car Design of the Year

Deze erkenning betekent Mazda's derde overwinning in de categorie 'World Car Design of the Year', na de Mazda MX-5 (2016) en de Mazda3 (2020). Het is een belangrijke mijlpaal nu Mazda zijn ontwerpbenadering voor een nieuwe generatie elektrische voertuigen blijft verfijnen en verder ontwikkelen.

De World Car Awards (WCA), opgericht in 2004, worden toegekend door een internationale jury van ongeveer 100 autojournalisten uit 33 landen. Voor 2026 werd de Mazda6e gekozen uit 90 in aanmerking komende voertuigen.

"We zijn vereerd met de toekenning van de World Car Design of the Year-prijs 2026 voor de Mazda6e. Deze erkenning weerspiegelt de toewijding van onze wereldwijde ontwerpteams en hun voortdurende streven naar helderheid, artisticiteit en Japans vakmanschap in een moderne EV. We zijn er trots op dat de Mazda6e weerklank vindt bij klanten en experts wereldwijd", aldus Jo Stenuit, Design Director bij Mazda Motor Europe.

"De Mazda6e vormt een nieuwe uitdaging in Mazda's streven naar elektrificatie, waarbij zowel het behoud als de vernieuwing van het kenmerkende ontwerp dat Mazda in de loop der jaren heeft ontwikkeld, centraal staan. Het model combineert levendige, op het leven geïnspireerde vormen met een gevoel van geavanceerde moderniteit dat past bij een volledig elektrische auto, en heeft tegelijkertijd een prachtig geproportioneerd coupé-silhouet." - aldus Yoshito Iwauchi, Chief Designer van de Mazda6e bij Mazda Motor Corporation.