5 EuroNCAP sterren voor Mazda6e

De score van 93% van de Mazda6e voor volwassen inzittenden omvatte het maximale aantal punten in de zijdelingse botsproef en een goede of voldoende bescherming van alle kritieke lichaamsdelen in de strengere zijdelingse paalproef. De airbag aan de andere kant, die is ontworpen om letsel bij inzittenden bij zijdelingse botsingen te beperken, bood goede bescherming voor de bestuurder en de voorpassagier. De hoofdsteunen op de voor- en achterstoelen boden goede bescherming tegen whiplashletsel bij een aanrijding van achteren.

In de categorie 'Kinderen' scoorde Mazda's nieuwe vijfdeurs hatchback ook 93% in totaal en behaalde hij het maximum aantal punten in de crashtestprestaties met zowel frontale als zijdelingse botsingen op basis van zes- en tienjarige kinderen. De juiste installatie van kinderzitjes (CRS Installation Check) kreeg ook het maximum aantal punten, en het Occupancy Monitoring System van de Mazda6e, dat de bestuurder waarschuwt om kinderen niet zonder toezicht in de auto achter te laten, kreeg positieve erkenning.

In de categorie kwetsbare weggebruikers bood de Mazda6e overwegend goede of voldoende bescherming voor voetgangers. De autonome noodrem (AEB) en de rijbaanassistentie behaalden het maximale aantal punten voor de bescherming van motorrijders. Het voertuig scoorde ook goed op het gebied van de bescherming van fietsers met zijn AEB-systeem en waarschuwingen voor het openen van alle zijdeuren, wat resulteerde in een totale score van 74% in deze categorie.

Dankzij de verplichte rijhulpsystemen (ADAS) behaalde de Mazda6e een solide score van 77% voor veiligheidsassistentie. Het AEB-systeem reageerde goed op andere voertuigen. De standaard bestuurdersstatusmonitor detecteerde vermoeidheid en afleiding, het rijbaanondersteunings-systeem corrigeerde het traject van het voertuig op zachte wijze en het snelheidsassistentiesysteem identificeerde lokale snelheidslimieten.