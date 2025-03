Prijzen Mazda6e bekend

De Mazda6e biedt twee aandrijflijnopties. De Mazda6e is verkrijgbaar vanaf € 44.990,-, en uitgerust met een 68,8 kWh batterij voor een actieradius tot 479 km (in theorie). Met 165 kW DC opladen laadt hij onder ideale omstandigheden op van 10% tot 80% in 24 minuten, en 235 km bereik kan worden toegevoegd in 15 minuten. De elektromotor levert 190 kW (258 pk).

Voor wie liever ononderbroken lange afstanden rijdt en minder focus heeft op het snelladen, is er de Mazda6e Long Range4, met een vanafprijs van € 46.590,-. De 80 kWh batterij zorgt voor een theoretische actieradius tot 552 km en levert de elektromotor 180 kW (245 pk). De configuraties leveren 320 Nm koppel. Het accupakket kan 90 kW gelijkstroom laden aan, waardoor de accu's onder ideale omstandigheden in ongeveer 47 minuten van 10% tot 80% worden opgeladen.

Naast snel DC opladen met CCS connectoren, ondersteunen beide aandrijflijnen 11 kWh driefasig AC opladen via type 2 stekkers en kunnen ze aanhangers tot 1.500 kg trekken.

Uitrusting

De Mazda6e is beschikbaar in twee uitrustingsniveaus: Takumi en Takumi Plus. De instapuitvoering Takumi isvoorzien van een panorama dak, 19-inch lichtmetalen velgen, multimedia, veel veiligheidsvoorzieningen, een SonyPRO systeem met 14 speakers, 14.6-inch touchscreen, een 10.2-inch digitale meter, een Head-Up Display, Bluetooth keyless entry, elektrische stoelverstelling en stoelkoeling. De Mazda6e beschikt bovendien over extra functionaliteiten, zoals een app om de auto voor vertrek op afstand te koelen en verwarmen, sfeerverlichting in diverse kleuren en luxe climate control. De Takumi uitvoering heeft kunstlederen interieurs in Warm Beige of Black, terwijl de Takumi Plus uitvoering, verkrijgbaar vanaf € 48.540,-, premium Tan Nappa en Suède leder biedt en een elektrisch bedienbaar zonnescherm op het dak toevoegt.

Lease en lak

De Mazda6e is standaard voorzien van een metallic lak, Crystal White Pearl. Optioneel, tegen een meerprijs van € 1.050,-, kan gekozen worden voor Jet Black, Deep Crystal Blue, Polymetal Grey, Aero Grey en Melting Copper. Voor een extra meerprijs van € 1.250,- is Machine Grey beschikbaar en Soul Red Crystal voor een meerprijs van € 1.400,-.

Mazda biedt voor de Mazda6e leasetarieven met een zakelijk Operational Leasetarief vanaf € 599,- per maand, excl. btw (60 mnd./10.000 km/jr.). Het Private Leasetarief is vanaf € 619,- per maand, incl. btw (72 mnd./5.000 km/jr.).