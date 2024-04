Mazda onthult CX-80

Met een lengte van bijna vijf meter en een wielbasis van meer dan drie meter is de volledig nieuwe Mazda CX-80 langer, hoger en heeft hij een aanzienlijk langere wielbasis dan de CX-60. In combinatie met twee neerklapbare stoelen op de derde rij is de CX-80 leverbaar met keuze uit drie configuraties voor de tweede rij, waaronder de keuze uit twee aparte captains seats gecombineerd met een middenconsole of een doorloop naar de derde rij.

De CX-80 is uitgerust met drie nieuwe functies: een nieuwe Alexa spraakbediening voor in de auto, een nieuw o navigatiesysteem dat de voordelen van zowel offline als online diensten combineert en tot slot een nieuwe Trailer Hitch View die gebruikmaakt van het centrale display en graphics om de auto te helpen positioneren ten opzichte van een aanhanger.

Tot de nieuwe veiligheidsvoorzieningen van de CX-80 behoren Cruising & Traffic Support (CTS) met de nieuwe Unresponsive Driver Support, Smart Brake Support (SBS) met de nieuwe Head-on Collision Mitigation en Emergency Lane Keeping (ELK) met de nieuwe Head-on Traffic Avoidance Assistence.

In Nederland zal de CX-80 leverbaar zijn als een e-Skyactiv PHEV: een combinatie van een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. De e-Skyactiv PHEV heeft een totaal systeemvermogen van 327 pk / 241 kW en een koppel van 500 Nm. Hij accelereert van 0-100 km/u in 6,8 seconden, heeft een topsnelheid van 195 km/u en kan in theorie 60 km volledig elektrisch rijden. Hij heeft een WLTP-gemiddeld brandstofverbruik van 1,6 l/100 km en een CO2-uitstoot van 36 g/km (theoretisch).

Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat en Mazda's i-Activ All-Wheel Drive systeem. Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) biedt keuze uit vijf rijmodi voor de Plug-in Hybrid, zoals reeds geïntroduceerd bij de CX-60.

Het platform van de CX-80 is voorzien van double wishbone voorwielophanging en multi-link achterwielophanging. De permanente vierwielaandrijving belooft de stabiliteit en tractie van AWD met de neutrale bochtkarakteristieken van een achterwielaandrijving. De volledig nieuwe Mazda CX-80 heeft een trekcapaciteit van 2.500 kg.

De vanafprijs voor de CX-80 Exclusive-Line verschilt 4.200 euro meer ten opzichten van de Mazda CX-60 Exclusive-Line. Op 7 mei 2024 start in Nederland de voorverkoop van de CX-80 en de auto zal vanaf najaar 2024 bij de dealers te koop zijn.