 2 september 2025
Mazda CX-80 nu ook als Business Edition

2 september 2025 - Speciaal voor de zakelijk rijder onthult Mazda de Business Editions voor de Mazda CX-80. Het model was al leverbaar als Exclusive-line, Homura, Homura Plus, Takumi of Takumi Plus. Daarnaast zijn er voor de zakelijke markt nu twee speciale uitvoeringen: Exclusive-line Business Edition en Homura Business Edition. Deze ruimtse auto in Mazda's Europese assortiment is verkrijgbaar voor een vanafprijs van 62.390 euro, inclusief kosten rijklaar maken, bpm en btw.

In Nederland zal de CX-80 leverbaar zijn als een e-Skyactiv PHEV: een combinatie van een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. De e-Skyactiv PHEV heeft een totaal systeemvermogen van 327 pk/241 kW en een koppel van 500 Nm. Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat en Mazda's i-Activ All-Wheel Drive systeem. Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) biedt keuze uit vijf rijmodi voor de Plug-in Hybrid.

De instapversie van de CX-80 beschikt onder andere over 20-inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen, designgrille in pianozwart, grilleomlijsting in Bright Silver, een centraal TFT-kleurentouchscreen van 12,3 inch, een zwart stoffen interieur, Climate Control in drie zones en een LED-interieurverlichting op drie zitrijen. De Exclusive-line Business Edition heeft naast de uitrusting van de Exclusive-line extra opties zoals een Bose audiosysteem, 360 graden View, Privacy Glass, stoel- en stuurwielverwarming en een elektrische achterklep.

De Homura Business Edition biedt een zwart Nappa lederen interieur, luxe afwerking op het dashboard en 20-inch lichtmetalen velgen in Black. De Homura Business Edition is zonder meerprijs uit te voeren met Homura Captain Seat Pack, de zes zitplaatsen met walkthrough configuratie.

De Mazda CX-80, inlusief de Business Edition, is per direct te bestellen. De huidige Mazda CX-80 is reeds te bezichtigen in de showroom bij de Mazda dealer en de nieuwe Business Editions verschijnen medio november.