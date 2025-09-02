Mazda CX-80 nu ook als Business Edition

In Nederland zal de CX-80 leverbaar zijn als een e-Skyactiv PHEV: een combinatie van een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. De e-Skyactiv PHEV heeft een totaal systeemvermogen van 327 pk/241 kW en een koppel van 500 Nm. Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat en Mazda's i-Activ All-Wheel Drive systeem. Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) biedt keuze uit vijf rijmodi voor de Plug-in Hybrid.

De instapversie van de CX-80 beschikt onder andere over 20-inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen, designgrille in pianozwart, grilleomlijsting in Bright Silver, een centraal TFT-kleurentouchscreen van 12,3 inch, een zwart stoffen interieur, Climate Control in drie zones en een LED-interieurverlichting op drie zitrijen. De Exclusive-line Business Edition heeft naast de uitrusting van de Exclusive-line extra opties zoals een Bose audiosysteem, 360 graden View, Privacy Glass, stoel- en stuurwielverwarming en een elektrische achterklep.

De Homura Business Edition biedt een zwart Nappa lederen interieur, luxe afwerking op het dashboard en 20-inch lichtmetalen velgen in Black. De Homura Business Edition is zonder meerprijs uit te voeren met Homura Captain Seat Pack, de zes zitplaatsen met walkthrough configuratie.

De Mazda CX-80, inlusief de Business Edition, is per direct te bestellen. De huidige Mazda CX-80 is reeds te bezichtigen in de showroom bij de Mazda dealer en de nieuwe Business Editions verschijnen medio november.