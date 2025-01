5 EuroNCAP sterren voor Mazda CX-80

De Mazda CX-80 behaalde een score van 92% voor inzittenden van volwassenen, met volledige cijfers voor zowel de zijdelingse als de achterwaartse botsproef. De Mazda CX-80 scoorde 88% voor inzittenden van kinderen, waardoor jongere passagiers goed worden beschermd. De auto behaalde een score van 84% voor kwetsbare weggebruikers. Daarnaast behaalde hij een score van 79% voor Safety Assist.

De vijfsterrenclassificatie wordt ondersteund door Mazda's Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, die de actieve veiligheid verbetert met een lay-out met voor- en achterwielaandrijving.

Euro NCAP, opgericht in 1996 met als doel de veiligheid van auto's te verbeteren, bekroont jaarlijks de best scorende auto's met de titel 'Best in Class', om consumenten te helpen de veiligste auto's voor hun behoeften te kiezen. Om de 'Best in Class'-classificatie te bepalen, berekent Euro NCAP een gewogen som van scores in vier veiligheidsbeoordelingsgebieden: inzittenden volwassenen, inzittenden kinderen, voetgangers en veiligheidsassistentie. Dit totaal wordt gebruikt om auto's met elkaar te vergelijken. Auto's komen in aanmerking voor de kwalificatie 'Beste in hun klasse' op basis van hun scores met standaard veiligheidsuitrusting.